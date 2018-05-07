Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Идея для пикника: картофель с салом на мангале

Простой и вкусный гарнир к шашлыку

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 10:00
Идея для пикника: картофель с салом на мангале

Если вы будете использовать не соленое свиное, а курдючное сало, посыпьте его солью и перцем. Вы также можете добавить розмарин, тимьян или чеснок.

Картошка с салом на шампурах

Ингредиенты:

  • молодой картофель
  • соленое сало
  • зелень
  • молотый перец
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Идея для гарнира: жареный молодой картофель с чесноком и зеленью

Рецепт приготовления:

  1. Молодой картофель среднего размера тщательно помойте и нарежьте кружочками толщиной 5 мм.
  2. Соленое сало нарежьте на квадратики – они должны быть тоньше, чем картофельные кружочки и меньше, чем диаметр картошки.
  3. Чередуя, нанижьте картофель вместе с салом на шампуры; плотно заверните в фольгу и закрепите концы. Это поможет картофелю лучше пропечься. 
  4. Готовьте над разогретыми углями в течение 20-25 минут, время от времени переворачивая.
  5. Затем снимите фольгу и дайте картофелю подрумяниться со всех сторон.
  6. Подавайте запеченный картофель, посыпав его свежемолотым перцем и рубленой зеленью. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом картофельных котлет от Джейми Оливера. Мы также писали, как запечь картофель в духовке по-французски. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить весенний салат из креветок с авокадо и картофелем.

Смотрите видео, как приготовить фаршированный картофель с беконом:

Еще несколько материалов по теме:
Картофель "Анна": рецепт вкусного гарнира Рецепт для пикника: курица в медово-апельсиновом маринаде Как приготовить сочный шашлык из свинины Идея для пикника: куриный шашлык с огуречным соусом
пикник картофель шашлык картошка рецепт как приготовить гарнир
Источник: "Сегодня"

Новости партнеров

Новости партнеров