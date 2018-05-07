Идея для пикника: картофель с салом на мангале
Простой и вкусный гарнир к шашлыку
Если вы будете использовать не соленое свиное, а курдючное сало, посыпьте его солью и перцем. Вы также можете добавить розмарин, тимьян или чеснок.
Картошка с салом на шампурах
Ингредиенты:
- молодой картофель
- соленое сало
- зелень
- молотый перец
Рецепт приготовления:
- Молодой картофель среднего размера тщательно помойте и нарежьте кружочками толщиной 5 мм.
- Соленое сало нарежьте на квадратики – они должны быть тоньше, чем картофельные кружочки и меньше, чем диаметр картошки.
- Чередуя, нанижьте картофель вместе с салом на шампуры; плотно заверните в фольгу и закрепите концы. Это поможет картофелю лучше пропечься.
- Готовьте над разогретыми углями в течение 20-25 минут, время от времени переворачивая.
- Затем снимите фольгу и дайте картофелю подрумяниться со всех сторон.
- Подавайте запеченный картофель, посыпав его свежемолотым перцем и рубленой зеленью.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом картофельных котлет от Джейми Оливера. Мы также писали, как запечь картофель в духовке по-французски. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить весенний салат из креветок с авокадо и картофелем.
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Источник: "Сегодня"