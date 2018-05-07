Идея для пикника: картофель с салом на мангале

Простой и вкусный гарнир к шашлыку

Если вы будете использовать не соленое свиное, а курдючное сало, посыпьте его солью и перцем. Вы также можете добавить розмарин, тимьян или чеснок.

Картошка с салом на шампурах

Ингредиенты:

молодой картофель

соленое сало

зелень

молотый перец

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Рецепт приготовления:

Молодой картофель среднего размера тщательно помойте и нарежьте кружочками толщиной 5 мм. Соленое сало нарежьте на квадратики – они должны быть тоньше, чем картофельные кружочки и меньше, чем диаметр картошки. Чередуя, нанижьте картофель вместе с салом на шампуры; плотно заверните в фольгу и закрепите концы. Это поможет картофелю лучше пропечься. Готовьте над разогретыми углями в течение 20-25 минут, время от времени переворачивая. Затем снимите фольгу и дайте картофелю подрумяниться со всех сторон. Подавайте запеченный картофель, посыпав его свежемолотым перцем и рубленой зеленью.

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