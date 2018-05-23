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Рецепт для пикника: креветки гриль в гранатово-апельсиновом маринаде

Любителям креветок стоит взять этот рецепт на заметку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:31
Креветки на гриле Фото: freestockcenter / Freepik
Креветки на гриле Фото: freestockcenter / Freepik

Простое в приготовлении, богатое белком и очень вкусное блюдо, идеальное для летних пикников. Для удобства креветки можно нанизать на деревянные шпажки.

Креветки на гриле в фруктовом маринаде

Ингредиенты:

  • 1 стакан гранатового сока
  • 2/3 стакана апельсинового сока
  • 2 больших зубчика чеснока
  • 5 см кусок имбиря
  • соль, молотый перец
  • около 1 кг крупных сырых креветок
  • оливковое масло
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Рецепт приготовления:

  1. Налить в чашу блендера апельсиновый и гранатовый соки. Добавить очищенные зубчики чеснока и нарезанный имбирь без кожицы. Взбить до получения однородного пюре.
  2. Перелить маринад в пакет с застежкой и добавить  очищенные креветки. Поставить на 45 минут в холодильник.
  3. Разогреть гриль или сковороду гриль, сбрызнуть оливковым маслом. Выложить креветки в один ряд. Жарить по 1,5 минуте с каждой стороны. Не пересушить.

Совет: Помните, что сочные и вкусные креветки по форме напоминают букву "С". А если креветки свернулись в кольцо, это значит, что они получились жесткими.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом киша с креветками, лососем и зеленым горошком. Мы также писали, как приготовить вкусный салат с креветками и авокадо.

Смотрите видео, как приготовить испанскую паэлью с креветками:

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Источник: "Сегодня"
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