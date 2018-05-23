Рецепт для пикника: креветки гриль в гранатово-апельсиновом маринаде
Любителям креветок стоит взять этот рецепт на заметку
Простое в приготовлении, богатое белком и очень вкусное блюдо, идеальное для летних пикников. Для удобства креветки можно нанизать на деревянные шпажки.
Креветки на гриле в фруктовом маринаде
Ингредиенты:
- 1 стакан гранатового сока
- 2/3 стакана апельсинового сока
- 2 больших зубчика чеснока
- 5 см кусок имбиря
- соль, молотый перец
- около 1 кг крупных сырых креветок
- оливковое масло
Рецепт приготовления:
- Налить в чашу блендера апельсиновый и гранатовый соки. Добавить очищенные зубчики чеснока и нарезанный имбирь без кожицы. Взбить до получения однородного пюре.
- Перелить маринад в пакет с застежкой и добавить очищенные креветки. Поставить на 45 минут в холодильник.
- Разогреть гриль или сковороду гриль, сбрызнуть оливковым маслом. Выложить креветки в один ряд. Жарить по 1,5 минуте с каждой стороны. Не пересушить.
Совет: Помните, что сочные и вкусные креветки по форме напоминают букву "С". А если креветки свернулись в кольцо, это значит, что они получились жесткими.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом киша с креветками, лососем и зеленым горошком. Мы также писали, как приготовить вкусный салат с креветками и авокадо.
Смотрите видео, как приготовить испанскую паэлью с креветками:
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Источник: "Сегодня"