Рецепт для пикника: легкие сэндвичи с авокадо и копченым лососем

Аппетитные сэндвичи из цельнозернового хлеба с авокадо, свежими огурцами и копченым лососем

Сэндвичи с авокадо и лососем Фото: depositphotos.com

Очень вкусный рецепт сэндвичей для весеннего пикника. Их также можно брать на работу, чтобы перекусить в течение дня.

Сэндвичи с лососем и авокадо

Ингредиенты:

авокадо – 1 шт.

майонез легкий – 1 ст. л.

сок лимонный – 1/2 ч. л.

перец черный свежемолотый по вкусу

цельнозерновой хлеб – 8 ломтиков

лосось копченый – 60 г

свежий огурец – 1 шт.

Рецепт приготовления:

Авокадо очистите, удалите косточку и порежьте мякоть тонкими ломтиками. Огурец помойте и порежьте тонкими кружками. В небольшой миске смешайте майонез, лимонный сок и немного черного перца. Намажьте соусом хлеб. На половину выложите ломтики авокадо, тонко нарезанную рыбу и огурец. Сверху закройте оставшимся хлебом и слегка прижмите. Разрежьте каждый пополам по диагонали.

Совет: Если вы не любите копченое филе лосося, замените его слабосоленым или запеченным.

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