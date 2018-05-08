Рецепт для пикника: люля-кебаб с соусом цацики
Цацики – это холодный греческий соус-закуска из йогурта, свежего огурца и чеснока
Популярное восточное блюдо из баранины – прекрасная замена привычному шашлыку. Готовить можно на природе на простейшем гриле, либо дома в духовке.
Люля-кебаб с соусом цацики
Ингредиенты (5-7 порций):
Соус Цацики:
- Несладкий йогурт (густой, лучше всего – греческий) – 300 г
- Огурец – 1-2 шт.
- Чеснок – 3-4 зубчика
- Лимон – 0.5 шт.
- Укроп – несколько веточек
- Кайенский перец – 0.5 ч.л.
- Соль, перец
Для люля-кебаба:
- Бараний фарш – 500-600 г
- Репчатый лук – 1 маленькая луковица или половина большой
- Паприка – 1 ст.л.
- Зира (кумин) – 0.5 ч.л.
- Корица – 0.5 ч.л.
- Имбирь – 1 ст.л.
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Кинза – несколько веточек
- Соль, черный перец
- Томаты черри и пита
- Деревянные шпажки или тонкие шампуры
Рецепт приготовления:
- Для соуса огурец натираем на мелкой терке, кладем в миску, добавляем 0.5 ч.л. соли, перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы вышла вода. После этого отжимаем огурец двумя бумажными полотенцами.
- Чеснок натираем на терке, укроп режем максимально мелко.
- Смешиваем натертый чеснок, отжатый огурец и измельчённый укроп с йогуртом, выдавливаем сок лимона и тщательно перемешиваем. Пробуем на соль, при необходимости – досаливаем.
- Оставляем соус настояться в холодильнике в течение нескольких часов.
- Готовим люля-кебаб. Лук и кинзу мелко нарезаем. Чеснок и имбирь натираем на терке. Добавляем в бараний фарш лук, чеснок, имбирь, кинзу, зиру, корицу и паприку. При желании можно добавить еще и кайенский перец. Солим и перчим по вкусу.
- Смазываем руки растительным маслом, лепим из фарша небольшие колбаски и протыкаем их вдоль шпажками.
- Смазываем решетку гриля маслом и обжариваем в течение 5-7 минут, регулярно переворачивая.
- Режем питу пополам, кладем внутрь побольше соуса, кебаба, нарезанные черри и листья кинзы.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить куриный шашлык с огуречным соусом. Мы также сообщали, во сколько обойдется пикник с шашлыком на природе. Кроме этого, мы делились рецептами маринадов для шашлыка.
Смотрите видео, как сделать устройство для быстрого приготовления люля-кебаба:
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Источник: edim.tv