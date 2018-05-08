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Рецепт для пикника: люля-кебаб с соусом цацики

Цацики – это холодный греческий соус-закуска из йогурта, свежего огурца и чеснока

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 12:57
Кебаб с питой и соусом цацики Фото: pixabay.com
Кебаб с питой и соусом цацики Фото: pixabay.com

Популярное восточное блюдо из баранины – прекрасная замена привычному шашлыку. Готовить можно на природе на простейшем гриле, либо дома в духовке.

Люля-кебаб с соусом цацики

Ингредиенты (5-7 порций):

Соус Цацики:

  • Несладкий йогурт (густой, лучше всего – греческий) – 300 г
  • Огурец – 1-2 шт.
  • Чеснок – 3-4 зубчика
  • Лимон – 0.5 шт.
  • Укроп – несколько веточек
  • Кайенский перец – 0.5 ч.л.
  • Соль, перец

Для люля-кебаба:

  • Бараний фарш – 500-600 г
  • Репчатый лук – 1 маленькая луковица или половина большой
  • Паприка – 1 ст.л.
  • Зира (кумин) – 0.5  ч.л.
  • Корица – 0.5 ч.л.
  • Имбирь – 1 ст.л.
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Кинза – несколько веточек
  • Соль, черный перец
  • Томаты черри и пита
  • Деревянные шпажки или тонкие шампуры
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Рецепт приготовления:

  1. Для соуса огурец натираем на мелкой терке, кладем в миску, добавляем 0.5 ч.л. соли, перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы вышла вода. После этого отжимаем огурец двумя бумажными полотенцами.
  2. Чеснок натираем на терке, укроп режем максимально мелко.
  3. Смешиваем натертый чеснок, отжатый огурец и измельчённый укроп с йогуртом, выдавливаем сок лимона и тщательно перемешиваем. Пробуем на соль, при необходимости – досаливаем.
  4. Оставляем соус настояться в холодильнике в течение нескольких часов.
  5. Готовим люля-кебаб. Лук и кинзу мелко нарезаем. Чеснок и имбирь натираем на терке. Добавляем в бараний фарш лук, чеснок, имбирь, кинзу, зиру, корицу и паприку. При желании можно добавить еще и кайенский перец. Солим и перчим по вкусу.
  6. Смазываем руки растительным маслом, лепим из фарша небольшие колбаски и протыкаем их вдоль шпажками.
  7. Смазываем решетку гриля маслом и обжариваем в течение 5-7 минут, регулярно переворачивая.
  8. Режем питу пополам, кладем внутрь побольше соуса, кебаба, нарезанные черри и листья кинзы.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить куриный шашлык с огуречным соусом. Мы также сообщали, во сколько обойдется пикник с шашлыком на природе. Кроме этого, мы делились рецептами маринадов для шашлыка.

Смотрите видео, как сделать устройство для быстрого приготовления люля-кебаба:

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Источник: edim.tv

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