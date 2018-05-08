Рецепт для пикника: люля-кебаб с соусом цацики

Цацики – это холодный греческий соус-закуска из йогурта, свежего огурца и чеснока

Кебаб с питой и соусом цацики Фото: pixabay.com

Популярное восточное блюдо из баранины – прекрасная замена привычному шашлыку. Готовить можно на природе на простейшем гриле, либо дома в духовке.

Люля-кебаб с соусом цацики

Ингредиенты (5-7 порций):

Соус Цацики:

Несладкий йогурт (густой, лучше всего – греческий) – 300 г

Огурец – 1-2 шт.

Чеснок – 3-4 зубчика

Лимон – 0.5 шт.

Укроп – несколько веточек

Кайенский перец – 0.5 ч.л.

Соль, перец

Для люля-кебаба:

Бараний фарш – 500-600 г

Репчатый лук – 1 маленькая луковица или половина большой

Паприка – 1 ст.л.

Зира (кумин) – 0.5 ч.л.

Корица – 0.5 ч.л.

Имбирь – 1 ст.л.

Чеснок – 2-3 зубчика

Кинза – несколько веточек

Соль, черный перец

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Рецепт приготовления:

Для соуса огурец натираем на мелкой терке, кладем в миску, добавляем 0.5 ч.л. соли, перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы вышла вода. После этого отжимаем огурец двумя бумажными полотенцами. Чеснок натираем на терке, укроп режем максимально мелко. Смешиваем натертый чеснок, отжатый огурец и измельчённый укроп с йогуртом, выдавливаем сок лимона и тщательно перемешиваем. Пробуем на соль, при необходимости – досаливаем. Оставляем соус настояться в холодильнике в течение нескольких часов. Готовим люля-кебаб. Лук и кинзу мелко нарезаем. Чеснок и имбирь натираем на терке. Добавляем в бараний фарш лук, чеснок, имбирь, кинзу, зиру, корицу и паприку. При желании можно добавить еще и кайенский перец. Солим и перчим по вкусу. Смазываем руки растительным маслом, лепим из фарша небольшие колбаски и протыкаем их вдоль шпажками. Смазываем решетку гриля маслом и обжариваем в течение 5-7 минут, регулярно переворачивая. Режем питу пополам, кладем внутрь побольше соуса, кебаба, нарезанные черри и листья кинзы.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить куриный шашлык с огуречным соусом. Мы также сообщали, во сколько обойдется пикник с шашлыком на природе. Кроме этого, мы делились рецептами маринадов для шашлыка.

Смотрите видео, как сделать устройство для быстрого приготовления люля-кебаба: