Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт для пикника: сэндвичи с запеченной курицей, сыром и овощами

Сегодня, 13:25

Вкусная идея для вылазки на природу

Редис можно не только добавить в салат, но и приготовить с ним аппетитные бутерброды для пикника. Мы предлагаем сделать вкусные сэндвичи с запеченным куриным филе, двумя видами сыра, редисом, огурцами и красным луком. Благодаря цельнозерновому хлебу они не нанесут вреда фигуре.

Сэндвичи для пикника с курицей и редисом

Сэндвичи для пикника
Сэндвичи для пикника
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 132 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 8 ломтиков цельнозернового хлеба
  • 1 пучок редиски
  • 2 свежих огурца
  • 100 г брынзы или твердого сыра
  • 100 г сливочного сыра
  • 200 г запеченного куриного филе
  • 1 красная луковица
  • Несколько перьев зеленого лука
  • Соль, перец по вкусу

Читайте также:
Рецепт идеального яичного салата для сэндвичей

Способ приготовления:

  1. Редиску и огурцы вымыть и нарезать кружочками.
  2. Куриное филе порезать тонкими ломтиками.
  3. Лук очистить и нарезать кольцами.
  4. Брынзу или твердый сыр нарезать тонкими пластинками.
  5. Каждый ломтик хлеба намазать сливочным сыром. На четыре кусочка хлеба выложить кружки редиса. На два ломтика хлеба разложить пластины брынзы и кусочки огурца. Затем еще на два кусочка хлеба выложить кольца лука и куски курицы.
  6. Слегка посолить и поперчить. На ломтики хлеба с редисом поместить перья лука.
  7. Сделать сэндвичи, сложив попарно. В каждом сэндвиче одна из сторон должна быть с редиской.
  8. По желанию разрезать сэндвичи на треугольники очень острым ножом.

Полезный совет

В этом рецепте вы можете заменить куриное филе на говядину, приготовленную на гриле.

Смотрите видео, как сделать необычный сэндвич на пикник:

Напомним, ранее мы писали, как сделать бутерброды для вылазки на природу. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить закуски для пикника.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта Как правильно жарить маршмэллоу на костре Блюда на гриле: ТОП-5 рецептов для летнего пикника Как вкусно приготовить шампиньоны на костре
пикник рецепт сэндвич куриное филе
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
Торт без выпечки, на сковороде, быстрый и вкусный: съедается вмиг
Торт без выпечки, на сковороде, быстрый и вкусный: съедается вмиг
В Сети восхитились снимком Аллы Пугачевой в купальнике
В Сети восхитились снимком Аллы Пугачевой в купальнике
Кароль показала, какими сладостями ее балует любимый мужчина
Кароль показала, какими сладостями ее балует любимый мужчина

Популярные статьи

Сегодня, 13:20Events

Троица: значение, традиции и приметы праздника

Сегодня, 12:48Events

Поздравления с Троицей-2020 в смс и коротких стихах

Сегодня, 11:07Events

Троица-2020: что можно, а что нельзя делать в праздник

Сегодня, 10:25Food

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

Сегодня, 05:05Fun

7 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 21:04Events

Поздравления с Троицей: красивые стихи, картинки и смс

Вчера, 15:44Fun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу

Вчера, 15:06Fun

6 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 11:30Events

С Троицей: картинки, поздравления, стихи и смс

Вчера, 10:07Food

Что приготовить на Троицу: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 07:39Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

5 июняFood

Как вкусно приготовить шампиньоны на костре

4 июняTravel

Достопримечательности Одессы: ТОП-5 лучших мест для посещения

4 июняСтиль

На работу, как на праздник: что надеть в офис этим летом

4 июняПсихология

Как называется годовщина свадьбы: подробный список дат

4 июняШоу-бизнес

Победительница "Холостяка-10" назвала причину, почему после расставания с Максимом не снимает кольцо

Новости партнеров

Новое лицо в украинской тусовке - роскошная жена Сантоса. Фото
Новое лицо в украинской тусовке - роскошная жена Сантоса. Фото
4 знака Зодиака с самой мощной интуицией
4 знака Зодиака с самой мощной интуицией
9 зірок, яких з віком перестали впізнавати. Фото
9 зірок, яких з віком перестали впізнавати. Фото
Як Тіна Кароль виглядала до пластики: архівне фото
Як Тіна Кароль виглядала до пластики: архівне фото
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Як виглядають дружини і дівчата футболістів київського Динамо
Як виглядають дружини і дівчата футболістів київського Динамо
Запасаємося на зиму влітку - 4 види смачних консервів
Запасаємося на зиму влітку - 4 види смачних консервів
Назван самый опасный алкоголь
Назван самый опасный алкоголь

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять