Рецепт для пикника: сэндвичи с запеченной курицей, сыром и овощами
Вкусная идея для вылазки на природу
Редис можно не только добавить в салат, но и приготовить с ним аппетитные бутерброды для пикника. Мы предлагаем сделать вкусные сэндвичи с запеченным куриным филе, двумя видами сыра, редисом, огурцами и красным луком. Благодаря цельнозерновому хлебу они не нанесут вреда фигуре.
Сэндвичи для пикника с курицей и редисом
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 132 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 8 ломтиков цельнозернового хлеба
- 1 пучок редиски
- 2 свежих огурца
- 100 г брынзы или твердого сыра
- 100 г сливочного сыра
- 200 г запеченного куриного филе
- 1 красная луковица
- Несколько перьев зеленого лука
- Соль, перец по вкусу
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Способ приготовления:
- Редиску и огурцы вымыть и нарезать кружочками.
- Куриное филе порезать тонкими ломтиками.
- Лук очистить и нарезать кольцами.
- Брынзу или твердый сыр нарезать тонкими пластинками.
- Каждый ломтик хлеба намазать сливочным сыром. На четыре кусочка хлеба выложить кружки редиса. На два ломтика хлеба разложить пластины брынзы и кусочки огурца. Затем еще на два кусочка хлеба выложить кольца лука и куски курицы.
- Слегка посолить и поперчить. На ломтики хлеба с редисом поместить перья лука.
- Сделать сэндвичи, сложив попарно. В каждом сэндвиче одна из сторон должна быть с редиской.
- По желанию разрезать сэндвичи на треугольники очень острым ножом.
Полезный совет
В этом рецепте вы можете заменить куриное филе на говядину, приготовленную на гриле.
Смотрите видео, как сделать необычный сэндвич на пикник:
Напомним, ранее мы писали, как сделать бутерброды для вылазки на природу. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить закуски для пикника.
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