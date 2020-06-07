Рецепт для пикника: сэндвичи с запеченной курицей, сыром и овощами

Вкусная идея для вылазки на природу

Редис можно не только добавить в салат, но и приготовить с ним аппетитные бутерброды для пикника. Мы предлагаем сделать вкусные сэндвичи с запеченным куриным филе, двумя видами сыра, редисом, огурцами и красным луком. Благодаря цельнозерновому хлебу они не нанесут вреда фигуре.

Сэндвичи для пикника с курицей и редисом

Сэндвичи для пикника Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

132 ккал на 100 г

Ингредиенты:

8 ломтиков цельнозернового хлеба

1 пучок редиски

2 свежих огурца

100 г брынзы или твердого сыра

100 г сливочного сыра

200 г запеченного куриного филе

1 красная луковица

Несколько перьев зеленого лука

Соль, перец по вкусу

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Способ приготовления:

Редиску и огурцы вымыть и нарезать кружочками. Куриное филе порезать тонкими ломтиками. Лук очистить и нарезать кольцами. Брынзу или твердый сыр нарезать тонкими пластинками. Каждый ломтик хлеба намазать сливочным сыром. На четыре кусочка хлеба выложить кружки редиса. На два ломтика хлеба разложить пластины брынзы и кусочки огурца. Затем еще на два кусочка хлеба выложить кольца лука и куски курицы. Слегка посолить и поперчить. На ломтики хлеба с редисом поместить перья лука. Сделать сэндвичи, сложив попарно. В каждом сэндвиче одна из сторон должна быть с редиской. По желанию разрезать сэндвичи на треугольники очень острым ножом.

Полезный совет

В этом рецепте вы можете заменить куриное филе на говядину, приготовленную на гриле.

Смотрите видео, как сделать необычный сэндвич на пикник:

Напомним, ранее мы писали, как сделать бутерброды для вылазки на природу. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить закуски для пикника.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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