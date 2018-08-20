Рецепт для пикника: шашлык в медово-горчичном маринаде

Готовим сочный шашлык из свинины

Шашлык из свинины Фото: pixabay.com

Если вы любитель шашлыков, этот рецепт обязательно вас непременно заинтересует. Соевый соус, мед и горчица подарят свинине потрясающий вкус.

Шашлык в маринаде из соевого соуса, меда и горчицы

Ингредиенты:

1 кг свинины (шеи или вырезки)

1 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. горчицы

1 ст. л. меда

черный перец, соль – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Мясо моем, очищаем от лишнего жира и пленок, нарезаем крупными кусками (размером со спичечный коробок). Соевый соус, горчицу, мед, соль и перец смешиваем между собой, натираем этой смесью мясо. Прикрываем тарелкой с чем-то тяжелым сверху, ставим в холодильник минимум на 2 часа, можно и на всю ночь. Жарим на шампурах или на гриле. Подаем вместе с любым гарниром и соусами на свой вкус.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить куриный шашлык с огуречным соусом. Мы также сообщали, во сколько обойдется пикник с шашлыком на природе. Кроме этого, мы делились рецептами маринадов для шашлыка.

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