Рецепт для пикника: шашлык в медово-горчичном маринаде
Готовим сочный шашлык из свинины
Если вы любитель шашлыков, этот рецепт обязательно вас непременно заинтересует. Соевый соус, мед и горчица подарят свинине потрясающий вкус.
Шашлык в маринаде из соевого соуса, меда и горчицы
Ингредиенты:
- 1 кг свинины (шеи или вырезки)
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. горчицы
- 1 ст. л. меда
- черный перец, соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Мясо моем, очищаем от лишнего жира и пленок, нарезаем крупными кусками (размером со спичечный коробок).
- Соевый соус, горчицу, мед, соль и перец смешиваем между собой, натираем этой смесью мясо.
- Прикрываем тарелкой с чем-то тяжелым сверху, ставим в холодильник минимум на 2 часа, можно и на всю ночь.
- Жарим на шампурах или на гриле.
- Подаем вместе с любым гарниром и соусами на свой вкус.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить куриный шашлык с огуречным соусом. Мы также сообщали, во сколько обойдется пикник с шашлыком на природе. Кроме этого, мы делились рецептами маринадов для шашлыка.
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Источник: "Сегодня"