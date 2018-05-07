Рецепт для пикника: теплый салат из куриного филе и овощей

Сытный, вкусный и не слишком калорийный салат

Теплый салат из курицы и овощей Фото: depositphotos.com

Куриное филе, молодой кабачок, авокадо, руккола и груша – необычное, но очень удачное сочетание. Чтобы сделать салат более сытным, добавьте горсть поджаренных орехов.

Теплый салат с курицей и кабачками

Ингредиенты на 1 порцию:

Куриное филе – 1/2 шт

Спелая груша – 1/2 шт.

Авокадо – 1/4 шт.

Молодой кабачок – 1/4 шт.

Руккола – небольшой пучок

Соль, молотый перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Половинку куриного филе разрезать вдоль (на две полоски) и обжарить на сковороде гриль, около 4-5 минут с каждой стороны. Четверть молодого кабачка нарезать тонкими дольками и обжарить с двух сторон на сковороде гриль до готовности. Авокадо и грушу очистить от кожицы, нарезать тонкими дольками. На подушку из рукколы выложить авокадо, грушу и кабачок. Куриное филе разрезать на кусочки, выложить на овощи. Подавать салат теплым. Он отлично сочетается с ризотто и очень вкусен сам по себе.

Совет: заправить салат можно домашним соусом винегрет или добавить немного оливкового масла и несколько капель бальзамического уксуса.

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