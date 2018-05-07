Рецепт для пикника: теплый салат из куриного филе и овощей
Сытный, вкусный и не слишком калорийный салат
Куриное филе, молодой кабачок, авокадо, руккола и груша – необычное, но очень удачное сочетание. Чтобы сделать салат более сытным, добавьте горсть поджаренных орехов.
Теплый салат с курицей и кабачками
Ингредиенты на 1 порцию:
- Куриное филе – 1/2 шт
- Спелая груша – 1/2 шт.
- Авокадо – 1/4 шт.
- Молодой кабачок – 1/4 шт.
- Руккола – небольшой пучок
- Соль, молотый перец – по вкусу
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКлассика грузинской кухни: чахохбили из курицы
Рецепт приготовления:
- Половинку куриного филе разрезать вдоль (на две полоски) и обжарить на сковороде гриль, около 4-5 минут с каждой стороны.
- Четверть молодого кабачка нарезать тонкими дольками и обжарить с двух сторон на сковороде гриль до готовности.
- Авокадо и грушу очистить от кожицы, нарезать тонкими дольками.
- На подушку из рукколы выложить авокадо, грушу и кабачок. Куриное филе разрезать на кусочки, выложить на овощи.
- Подавать салат теплым. Он отлично сочетается с ризотто и очень вкусен сам по себе.
Совет: заправить салат можно домашним соусом винегрет или добавить немного оливкового масла и несколько капель бальзамического уксуса.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить куриный шашлык с огуречным соусом. Мы также сообщали, во сколько обойдется пикник с шашлыком на природе. Кроме этого, мы делились рецептами маринадов для шашлыка.
Смотрите видео, как приготовить салат "Цезарь" с курицей гриль:
Еще несколько материалов по теме:Классика американской кухни: салат "Коул Слоу" Что приготовить из свинины: филе-миньон с овощами Рецепт дня: весенний салат из овощей и кукурузы Как приготовить весенние соусы дип к овощам
Источник: "Сегодня"