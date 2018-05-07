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Рецепт для пикника: теплый салат из куриного филе и овощей

Сытный, вкусный и не слишком калорийный салат

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:11
Теплый салат из курицы и овощей Фото: depositphotos.com
Теплый салат из курицы и овощей Фото: depositphotos.com

Куриное филе, молодой кабачок, авокадо, руккола и груша – необычное, но очень удачное сочетание. Чтобы сделать салат более сытным, добавьте горсть поджаренных орехов. 

Теплый салат с курицей и кабачками

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Куриное филе – 1/2 шт
  • Спелая груша – 1/2 шт.
  • Авокадо – 1/4 шт.
  • Молодой кабачок – 1/4 шт.
  • Руккола – небольшой пучок
  • Соль, молотый перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Половинку куриного филе разрезать вдоль (на две полоски) и обжарить на сковороде гриль, около 4-5 минут с каждой стороны.
  2. Четверть молодого кабачка нарезать тонкими дольками и обжарить с двух сторон на сковороде гриль до готовности.
  3. Авокадо и грушу очистить от кожицы, нарезать тонкими дольками.
  4. На подушку из рукколы выложить авокадо, грушу и кабачок. Куриное филе разрезать на кусочки, выложить на овощи. 
  5. Подавать салат теплым. Он отлично сочетается с ризотто и очень вкусен сам по себе.

Совет: заправить салат можно домашним соусом винегрет или добавить немного оливкового масла и несколько капель бальзамического уксуса.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить куриный шашлык с огуречным соусом. Мы также сообщали, во сколько обойдется пикник с шашлыком на природе. Кроме этого, мы делились рецептами маринадов для шашлыка.

Смотрите видео, как приготовить салат "Цезарь" с курицей гриль:

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Источник: "Сегодня"

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