Рецепт для праздничного ужина: говяжьи ребрышки в клюквенном соусе

Соус из красного вина и ягод идеально подчеркивает вкус говядины

Ребра можно подавать вместе с овощным пюре Фото: depositphotos.com

Мясо по этому рецепту получается невероятно вкусным и ароматным. Несмотря на то, что блюдо готовится довольно долго, оно требует минимум усилий.

Говяжьи ребрышки с клюквой и вином

Ингредиенты на 8 порций:

Оливковое масло – 5 столовых ложек

Говяжьи ребра, порезанные на кусочки по 5-7 см – 1.5 кг

Соль, перец

Лук, порезанный на несколько частей – 1 большой

Тимьян – 10 веточек

Чеснок, очищенный и раздавленный ножом – 3 зубчика

Мука – 1/4 чашки

Натуральный клюквенный сок без сахара – 2 чашки

Магазинный клюквенный сок с сахаром – 1 чашка

Кленовый сироп или мед – 2 чайные ложки

Сухое красное вино (Мерло) – 1 чашка

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Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 180 С. Большую толстостенную кастрюлю с крышкой, пригодную для духовки, поставить на средний огонь. Нагреть в ней 2 столовые ложки масла. Мясо посолить, поперчить и порциями обжарить со всех сторон до появления корочки. Переложить на тарелку. Когда вся говядина будет обжарена, слить жир из кастрюли и вернуть ее на плиту. Добавить оставшееся оливковое масло, лук, чеснок и тимьян. Готовить на среднем огне около 5 минут, пока лук не станет мягким. Добавить муку и перемешать. Влить все жидкие ингредиенты и кленовый сироп, перемешать. Довести до кипения, положить в кастрюлю ребра, накрыть крышкой и поставить в духовку тушиться на 2-3 часа. Когда мясо станет очень мягким, переложить его из кастрюли на блюдо. Получившийся соус процедить в миску, дать постоять несколько минут и снять лишний жир. Вернуть соус в кастрюлю, поставить на огонь, довести до кипения и варить около 10 минут, пока он немного не выпарится и загустеет. Процедить соус. Полить клюквенным соусом запеченные ребрышки и подавать.

Совет: клюквенный сок в рецепте вы можете заменить гранатовым или вишневым.

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