Рецепт для праздничного ужина: говяжьи ребрышки в клюквенном соусе
Соус из красного вина и ягод идеально подчеркивает вкус говядины
Мясо по этому рецепту получается невероятно вкусным и ароматным. Несмотря на то, что блюдо готовится довольно долго, оно требует минимум усилий.
Говяжьи ребрышки с клюквой и вином
Ингредиенты на 8 порций:
- Оливковое масло – 5 столовых ложек
- Говяжьи ребра, порезанные на кусочки по 5-7 см – 1.5 кг
- Соль, перец
- Лук, порезанный на несколько частей – 1 большой
- Тимьян – 10 веточек
- Чеснок, очищенный и раздавленный ножом – 3 зубчика
- Мука – 1/4 чашки
- Натуральный клюквенный сок без сахара – 2 чашки
- Магазинный клюквенный сок с сахаром – 1 чашка
- Кленовый сироп или мед – 2 чайные ложки
- Сухое красное вино (Мерло) – 1 чашка
Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 180 С.
- Большую толстостенную кастрюлю с крышкой, пригодную для духовки, поставить на средний огонь. Нагреть в ней 2 столовые ложки масла.
- Мясо посолить, поперчить и порциями обжарить со всех сторон до появления корочки. Переложить на тарелку.
- Когда вся говядина будет обжарена, слить жир из кастрюли и вернуть ее на плиту.
- Добавить оставшееся оливковое масло, лук, чеснок и тимьян. Готовить на среднем огне около 5 минут, пока лук не станет мягким.
- Добавить муку и перемешать. Влить все жидкие ингредиенты и кленовый сироп, перемешать.
- Довести до кипения, положить в кастрюлю ребра, накрыть крышкой и поставить в духовку тушиться на 2-3 часа. Когда мясо станет очень мягким, переложить его из кастрюли на блюдо.
- Получившийся соус процедить в миску, дать постоять несколько минут и снять лишний жир.
- Вернуть соус в кастрюлю, поставить на огонь, довести до кипения и варить около 10 минут, пока он немного не выпарится и загустеет. Процедить соус.
- Полить клюквенным соусом запеченные ребрышки и подавать.
Совет: клюквенный сок в рецепте вы можете заменить гранатовым или вишневым.
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Источник: "Сегодня"