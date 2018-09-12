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Рецепт для праздничного ужина: говяжьи ребрышки в клюквенном соусе

Соус из красного вина и ягод идеально подчеркивает вкус говядины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Ребра можно подавать вместе с овощным пюре Фото: depositphotos.com
Ребра можно подавать вместе с овощным пюре Фото: depositphotos.com

Мясо по этому рецепту получается невероятно вкусным и ароматным. Несмотря на то, что блюдо готовится довольно долго, оно требует минимум усилий. 

Говяжьи ребрышки с клюквой и вином

Ингредиенты на 8 порций:

  • Оливковое масло – 5 столовых ложек
  • Говяжьи ребра, порезанные на кусочки по 5-7 см – 1.5 кг
  • Соль, перец
  • Лук, порезанный на несколько частей – 1 большой
  • Тимьян – 10 веточек
  • Чеснок, очищенный и раздавленный ножом – 3 зубчика
  • Мука – 1/4 чашки
  • Натуральный клюквенный сок без сахара – 2 чашки
  • Магазинный клюквенный сок с сахаром – 1 чашка
  • Кленовый сироп или мед – 2 чайные ложки
  • Сухое красное вино (Мерло) – 1 чашка
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Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 С.
  2. Большую толстостенную кастрюлю с крышкой, пригодную для духовки, поставить на средний огонь. Нагреть в ней 2 столовые ложки масла.
  3. Мясо посолить, поперчить и порциями обжарить  со всех сторон до появления корочки. Переложить на тарелку. 
  4. Когда вся говядина будет обжарена, слить жир из кастрюли и вернуть ее на плиту.
  5. Добавить оставшееся оливковое масло, лук, чеснок и тимьян. Готовить на среднем огне около 5 минут, пока лук не станет мягким.
  6. Добавить муку и перемешать. Влить все жидкие ингредиенты и кленовый сироп, перемешать.
  7. Довести до кипения, положить в кастрюлю ребра, накрыть крышкой и поставить в духовку тушиться на 2-3 часа. Когда мясо станет очень мягким, переложить его из кастрюли на блюдо.
  8. Получившийся соус процедить в миску, дать постоять несколько минут и снять лишний жир. 
  9. Вернуть соус в кастрюлю, поставить на огонь, довести до кипения и варить около 10 минут, пока он немного не выпарится и загустеет. Процедить соус.
  10. Полить клюквенным соусом запеченные ребрышки и подавать.

Совет: клюквенный сок в рецепте вы можете заменить гранатовым или вишневым.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить свиные ребрышки барбекю в духовке. Кроме этого, мы делились рецептами сербских чевапчичей.

Смотрите видео, как приготовить ребрышки на гриле по-американски:

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Источник: "Сегодня"
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