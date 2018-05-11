Рецепт для сытного ужина: картофельная запеканка с мясом

Запеканка по этому рецепту получается очень вкусной и насыщенной

Картофельно-мясная запеканка Фото: depositphotos.com

Сытная картофельная запеканка будет состоять из двух основных частей: картофельного пюре с яйцами и сочной мясной части.

Картофельная запеканка с мясом

Ингредиенты:

Картофель – 700 г

Сметана – 100 г

Яйца – 3 шт.

Говяжий фарш – 650 г

Лук репчатый – 200 г

Томаты в собственном соку – 200 г

Чеснок – 15 г

Розмарин – 5 г

Сливочное масло – 50 г (по желанию)

Мускатный орех – щепотка

Черный перец, соль, растительное масло

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Рецепт приготовления:

Готовим картофельную часть. Отвариваем картофель, разминаем его и смешиваем со сметаной. Добавляем яйца, щепотку мускатного ореха, черный перец и соль. Можно добавить сливочное масло. Для мясной части лук и чеснок режем мелко, складываем по отдельности. Томаты в собственном соку мелко рубим. На растительном масле обжариваем лук до румяного цвета, ближе к концу добавляем чеснок, и уже через минуту кладем туда же фарш. Хорошо обжариваем, после чего добавляем томаты, соль, перец и измельченный розмарин. Слегка увариваем соус, чтобы он стал погуще, но важно не перестараться, чтобы не сгорел. Берем глубокую форму, смазываем ее маслом, на дно выкладываем треть картофельного пюре тонким слоем, поверх выкладываем мясную начинку, а сверху – оставшуюся картошку. Запеканку отправляем в печь, нагретую до 180 °C, на 20­-25 минут. Критерием будем ровная румяная корочка. Даем немного остыть, нарезаем на крупные куски, подаем со сметаной или без.

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