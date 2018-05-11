Рецепт для сытного ужина: картофельная запеканка с мясом
Запеканка по этому рецепту получается очень вкусной и насыщенной
Сытная картофельная запеканка будет состоять из двух основных частей: картофельного пюре с яйцами и сочной мясной части.
Картофельная запеканка с мясом
Ингредиенты:
- Картофель – 700 г
- Сметана – 100 г
- Яйца – 3 шт.
- Говяжий фарш – 650 г
- Лук репчатый – 200 г
- Томаты в собственном соку – 200 г
- Чеснок – 15 г
- Розмарин – 5 г
- Сливочное масло – 50 г (по желанию)
- Мускатный орех – щепотка
- Черный перец, соль, растительное масло
Рецепт приготовления:
- Готовим картофельную часть. Отвариваем картофель, разминаем его и смешиваем со сметаной. Добавляем яйца, щепотку мускатного ореха, черный перец и соль. Можно добавить сливочное масло.
- Для мясной части лук и чеснок режем мелко, складываем по отдельности.
- Томаты в собственном соку мелко рубим.
- На растительном масле обжариваем лук до румяного цвета, ближе к концу добавляем чеснок, и уже через минуту кладем туда же фарш.
- Хорошо обжариваем, после чего добавляем томаты, соль, перец и измельченный розмарин.
- Слегка увариваем соус, чтобы он стал погуще, но важно не перестараться, чтобы не сгорел.
- Берем глубокую форму, смазываем ее маслом, на дно выкладываем треть картофельного пюре тонким слоем, поверх выкладываем мясную начинку, а сверху – оставшуюся картошку.
- Запеканку отправляем в печь, нагретую до 180 °C, на 20-25 минут. Критерием будем ровная румяная корочка.
- Даем немного остыть, нарезаем на крупные куски, подаем со сметаной или без.
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Источник: edim.tv