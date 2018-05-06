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Рецепт для жарких дней: марокканский мятный чай

Этот напиток очень популярен в Северной Африке

Редакция Сегодня Lifestyle
5 Мая 2018, 18:00
Марокканский чай Фото: freepik.com
Марокканский чай Фото: freepik.com

На рынках Марракеша сладкий зеленый чай с мятой предлагают буквально на каждом шагу. К нему подают десерты, в частности, "каб-эль-газаль" – небольшие печенья с тертым миндалем.

Для приготовления марокканского чая вам понадобится заварочный чайник. Когда вы будете разливать напиток, держите чайник высоко над чашками, чтобы мятный чай напитался кислородом.

Марокканский мятный чай

Ингредиенты: 

  • зеленый чай ганпаудер – 1 ст.л.
  • кипяток – 5 стаканов
  • сахар – 3-4 ч.л. или по вкусу
  • свежая мята – 30 г
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Рецепт приготовления:

  1. Положите заварку в керамический чайник и залейте 1 стаканом кипятка. Аккуратно покрутите заварочный чайник в течение нескольких секунд, чтобы нагреть посуду и промыть чай.
  2. Слить жидкость, оставив чайные листья в заварнике.
  3. Добавить оставшиеся 4 стакана кипятка, накрыть и настаивать в течение 2 минут. Добавить сахар по вкусу и веточки мяты. Заваривать еще 3-4 минуты.
  4. Подавать чай в небольших стеклянных чашках, по желанию добавив в напиток тонкие ломтики лимона. 

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Источник: "Сегодня"

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