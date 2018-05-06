Рецепт для жарких дней: марокканский мятный чай

Этот напиток очень популярен в Северной Африке

Марокканский чай Фото: freepik.com

На рынках Марракеша сладкий зеленый чай с мятой предлагают буквально на каждом шагу. К нему подают десерты, в частности, "каб-эль-газаль" – небольшие печенья с тертым миндалем.

Для приготовления марокканского чая вам понадобится заварочный чайник. Когда вы будете разливать напиток, держите чайник высоко над чашками, чтобы мятный чай напитался кислородом.

Марокканский мятный чай

Ингредиенты:

зеленый чай ганпаудер – 1 ст.л.

кипяток – 5 стаканов

сахар – 3-4 ч.л. или по вкусу

свежая мята – 30 г

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кому полезен мятный чай

Рецепт приготовления:

Положите заварку в керамический чайник и залейте 1 стаканом кипятка. Аккуратно покрутите заварочный чайник в течение нескольких секунд, чтобы нагреть посуду и промыть чай. Слить жидкость, оставив чайные листья в заварнике. Добавить оставшиеся 4 стакана кипятка, накрыть и настаивать в течение 2 минут. Добавить сахар по вкусу и веточки мяты. Заваривать еще 3-4 минуты. Подавать чай в небольших стеклянных чашках, по желанию добавив в напиток тонкие ломтики лимона.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лимонад с клубникой и базиликом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом классического мохито. Кроме этого, мы писали, как приготовить вкусный домашний лаймад.

Смотрите видео, как приготовить домашний квас с медом и лимоном: