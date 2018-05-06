Рецепт для жарких дней: марокканский мятный чай
Этот напиток очень популярен в Северной Африке
На рынках Марракеша сладкий зеленый чай с мятой предлагают буквально на каждом шагу. К нему подают десерты, в частности, "каб-эль-газаль" – небольшие печенья с тертым миндалем.
Для приготовления марокканского чая вам понадобится заварочный чайник. Когда вы будете разливать напиток, держите чайник высоко над чашками, чтобы мятный чай напитался кислородом.
Марокканский мятный чай
Ингредиенты:
- зеленый чай ганпаудер – 1 ст.л.
- кипяток – 5 стаканов
- сахар – 3-4 ч.л. или по вкусу
- свежая мята – 30 г
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Рецепт приготовления:
- Положите заварку в керамический чайник и залейте 1 стаканом кипятка. Аккуратно покрутите заварочный чайник в течение нескольких секунд, чтобы нагреть посуду и промыть чай.
- Слить жидкость, оставив чайные листья в заварнике.
- Добавить оставшиеся 4 стакана кипятка, накрыть и настаивать в течение 2 минут. Добавить сахар по вкусу и веточки мяты. Заваривать еще 3-4 минуты.
- Подавать чай в небольших стеклянных чашках, по желанию добавив в напиток тонкие ломтики лимона.
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Источник: "Сегодня"