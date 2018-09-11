Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Рецепт дня: баклажаны, фаршированные телятиной и фетой

Простой и быстрый фаршированных баклажанов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:56
Баклажаны с начинкой Фото: depositphotos.com
Баклажаны с начинкой Фото: depositphotos.com

Запеченные баклажаны с начинкой из телятины, феты и пармезана – это очень пикантно, необычно и вкусно.

Фаршированные баклажаны с мясом и сыром

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • 200 г телятины
  • 100 г феты
  • 50 г пармезана
  • 2 ст. л. панировочных сухарей
  • 1 красный или репчатый лук
  • 1 лимон
  • соль, перец
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • зелень (базилик, укроп, петрушка) – по вкусу
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оригинальный рецепт закуски: баклажаны под чесночно-медовым соусом

Рецепт приготовления:

  1. Баклажан моем, сушим, разрезаем на две половинки из которых ложкой вынимаем сердцевину, чтобы получилась "лодочка" из каждой половинки. Все четыре половинки сбрызгиваем соком половины лимона.
  2. Лук режем небольшими кубиками, отправляем на сковороду с оливковым маслом и обжариваем до золотистого цвета.
  3. Телятину нарезаем кубиками (0,5 х 0,5 см) и отправляем обжариваться к луку.
  4. Сердцевину баклажанов мелко рубим. Когда мясо обжарится с луком, добавляем на сковороду сердцевину баклажанов и обжариваем, все время помешивая, еще в течении 5 минут.
  5. Даем немного остыть содержимому сковороды, а затем добавляем в него фету, соль, перец, панировочные сухари, сок половины лимона и зелень и хорошо все перемешиваем. В наши "лодочки" выкладываем начинку и присыпаем сверху натертым пармезаном.
  6. Нафаршированные баклажаны выкладываем на противень с оливковым маслом. Запекаем в духовке 15 минут при температуре 220 градусов.

Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт дня: рулетики из баклажанов по-средиземноморски Лучшие рецепты: сырные шарики с ветчиной Летний салат из баклажанов: рецепт Даши Малаховой Как приготовить баклажаны с пряным томатным соусом и сыром
сыр рецепт баклажан фета петрушка базилик баклажаны
Источник: receptam.net
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров