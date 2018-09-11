Рецепт дня: баклажаны, фаршированные телятиной и фетой

Простой и быстрый фаршированных баклажанов

Баклажаны с начинкой Фото: depositphotos.com

Запеченные баклажаны с начинкой из телятины, феты и пармезана – это очень пикантно, необычно и вкусно.

Фаршированные баклажаны с мясом и сыром

Ингредиенты:

2 баклажана

200 г телятины

100 г феты

50 г пармезана

2 ст. л. панировочных сухарей

1 красный или репчатый лук

1 лимон

соль, перец

4 ст.л. оливкового масла

зелень (базилик, укроп, петрушка) – по вкусу

Рецепт приготовления:

Баклажан моем, сушим, разрезаем на две половинки из которых ложкой вынимаем сердцевину, чтобы получилась "лодочка" из каждой половинки. Все четыре половинки сбрызгиваем соком половины лимона. Лук режем небольшими кубиками, отправляем на сковороду с оливковым маслом и обжариваем до золотистого цвета. Телятину нарезаем кубиками (0,5 х 0,5 см) и отправляем обжариваться к луку. Сердцевину баклажанов мелко рубим. Когда мясо обжарится с луком, добавляем на сковороду сердцевину баклажанов и обжариваем, все время помешивая, еще в течении 5 минут. Даем немного остыть содержимому сковороды, а затем добавляем в него фету, соль, перец, панировочные сухари, сок половины лимона и зелень и хорошо все перемешиваем. В наши "лодочки" выкладываем начинку и присыпаем сверху натертым пармезаном. Нафаршированные баклажаны выкладываем на противень с оливковым маслом. Запекаем в духовке 15 минут при температуре 220 градусов.

Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны: