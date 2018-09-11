Рецепт дня: баклажаны, фаршированные телятиной и фетой
Простой и быстрый фаршированных баклажанов
Запеченные баклажаны с начинкой из телятины, феты и пармезана – это очень пикантно, необычно и вкусно.
Фаршированные баклажаны с мясом и сыром
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 200 г телятины
- 100 г феты
- 50 г пармезана
- 2 ст. л. панировочных сухарей
- 1 красный или репчатый лук
- 1 лимон
- соль, перец
- 4 ст.л. оливкового масла
- зелень (базилик, укроп, петрушка) – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Баклажан моем, сушим, разрезаем на две половинки из которых ложкой вынимаем сердцевину, чтобы получилась "лодочка" из каждой половинки. Все четыре половинки сбрызгиваем соком половины лимона.
- Лук режем небольшими кубиками, отправляем на сковороду с оливковым маслом и обжариваем до золотистого цвета.
- Телятину нарезаем кубиками (0,5 х 0,5 см) и отправляем обжариваться к луку.
- Сердцевину баклажанов мелко рубим. Когда мясо обжарится с луком, добавляем на сковороду сердцевину баклажанов и обжариваем, все время помешивая, еще в течении 5 минут.
- Даем немного остыть содержимому сковороды, а затем добавляем в него фету, соль, перец, панировочные сухари, сок половины лимона и зелень и хорошо все перемешиваем. В наши "лодочки" выкладываем начинку и присыпаем сверху натертым пармезаном.
- Нафаршированные баклажаны выкладываем на противень с оливковым маслом. Запекаем в духовке 15 минут при температуре 220 градусов.
Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:
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Источник: receptam.net