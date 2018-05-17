Рецепт дня: бисквитный пирог с клубникой и заварным кремом

Легкий пирог с ягодами и кремом

Тарт с клубникой Фото: pixabay.com

Клубничный пирог – идеальный летний десерт. Предлагаем вам рецепт тарта из бисквитного теста с заварным кремом, ягодами и желе.

Пирог с клубникой и заварным кремом

Ингредиенты:

Для теста:

2 яйца

0,5 стакана сахара

0,5 стакана муки

0,5 ч.л. разрыхлителя

щепотка соды

1,5 ст.л. растопленного сливочного масла

Для крема:

2 желтка

20 г сахара

20 г муки

200 мл молока

20 г сахарной пудры

клубника

пакетик желе для торта

миндальные лепестки

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Рецепт приготовления:

Тщательно взбить яйца комнатной температуры со щепоткой соли и сахаром. Это займет около 5 минут. Отдельно просеять муку, разрыхлитель и щепотку соды. Муку всыпать в яйца, перемешать лопаткой. Влить негорячее растопленное масло, перемешать и влить 2 ст.л. кипятка. Поставить в духовку и выпекать при температуре 180 С около 25 минут. Приготовить крем. Нагреть молоко и сахар, чтобы он полностью растворился. Можно добавить ванильный экстракт. Хорошо перемешать яичные желтки с мукой и сахарной пудрой. Должна получиться однородная смесь. Добавить молоко и снова перемешать. Вылить все снова в кастрюльку и готовим, помешивая, около 2-3 минут до загустения. Охладить смесь, поставив кастрюльку в миску с холодной водой. Выложить крем на готовый бисквит. Сверху распределить нарезанную клубнику. Приготовить желе для торта по рецепту на упаковке, вылить на ягоды. По желанию украсить десерт миндальными лепестками Поставить пирог в холодильник на час.

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