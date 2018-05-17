Рецепт дня: бисквитный пирог с клубникой и заварным кремом
Легкий пирог с ягодами и кремом
Клубничный пирог – идеальный летний десерт. Предлагаем вам рецепт тарта из бисквитного теста с заварным кремом, ягодами и желе.
Пирог с клубникой и заварным кремом
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 яйца
- 0,5 стакана сахара
- 0,5 стакана муки
- 0,5 ч.л. разрыхлителя
- щепотка соды
- 1,5 ст.л. растопленного сливочного масла
Для крема:
- 2 желтка
- 20 г сахара
- 20 г муки
- 200 мл молока
- 20 г сахарной пудры
- клубника
- пакетик желе для торта
- миндальные лепестки
Рецепт приготовления:
- Тщательно взбить яйца комнатной температуры со щепоткой соли и сахаром. Это займет около 5 минут. Отдельно просеять муку, разрыхлитель и щепотку соды. Муку всыпать в яйца, перемешать лопаткой. Влить негорячее растопленное масло, перемешать и влить 2 ст.л. кипятка. Поставить в духовку и выпекать при температуре 180 С около 25 минут.
- Приготовить крем. Нагреть молоко и сахар, чтобы он полностью растворился. Можно добавить ванильный экстракт. Хорошо перемешать яичные желтки с мукой и сахарной пудрой. Должна получиться однородная смесь. Добавить молоко и снова перемешать.
- Вылить все снова в кастрюльку и готовим, помешивая, около 2-3 минут до загустения.
- Охладить смесь, поставив кастрюльку в миску с холодной водой. Выложить крем на готовый бисквит.
- Сверху распределить нарезанную клубнику. Приготовить желе для торта по рецепту на упаковке, вылить на ягоды. По желанию украсить десерт миндальными лепестками Поставить пирог в холодильник на час.
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Смотрите видео, стоит ли торопиться покупать раннюю клубнику:
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Источник: "Сегодня"