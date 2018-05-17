Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Рецепт дня: бисквитный пирог с клубникой и заварным кремом

Легкий пирог с ягодами и кремом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:46
Тарт с клубникой Фото: pixabay.com
Тарт с клубникой Фото: pixabay.com

Клубничный пирог – идеальный летний десерт. Предлагаем вам рецепт тарта из бисквитного теста с заварным кремом, ягодами и желе. 

Пирог с клубникой и заварным кремом

Ингредиенты:

Для теста:

  • 2 яйца
  • 0,5 стакана сахара
  • 0,5 стакана муки
  • 0,5 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка соды
  • 1,5 ст.л. растопленного сливочного масла

Для крема:

  • 2 желтка
  • 20 г сахара
  • 20 г муки
  • 200 мл молока
  • 20 г сахарной пудры
  • клубника
  • пакетик желе для торта
  • миндальные лепестки
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как приготовить торт "Виктория" с клубникой и сливками

Рецепт приготовления:

  1. Тщательно взбить яйца комнатной температуры со щепоткой соли и сахаром. Это займет около 5 минут. Отдельно просеять муку, разрыхлитель и щепотку соды. Муку всыпать в яйца, перемешать лопаткой. Влить негорячее растопленное масло, перемешать и влить 2 ст.л. кипятка. Поставить в духовку и выпекать при температуре 180 С около 25 минут.
  2. Приготовить крем. Нагреть молоко и сахар, чтобы он полностью растворился. Можно добавить ванильный экстракт. Хорошо перемешать яичные желтки с мукой и сахарной пудрой. Должна получиться однородная смесь. Добавить молоко и снова перемешать.
  3. Вылить все снова в кастрюльку и готовим, помешивая, около 2-3 минут до загустения.
  4. Охладить смесь, поставив кастрюльку в миску с холодной водой. Выложить крем на готовый бисквит.
  5. Сверху распределить нарезанную клубнику. Приготовить желе для торта по рецепту на упаковке, вылить на ягоды. По желанию украсить десерт миндальными лепестками Поставить пирог в холодильник на час.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт из печенья с масляным кремом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом японского чизкейка из творога с шоколадным печеньем. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь ореховое печенье с миндальными лепестками.

Смотрите видео, стоит ли торопиться покупать раннюю клубнику:

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить крем для торта из сгущенки Как приготовить блинчики с рикоттой и клубникой Рецепт дня: тирамису с ананасами Рецепт дня: японский чизкейк из творога и печенья
клубника желе рецепт как приготовить крем рецепт дня бисквит
Источник: "Сегодня"

Новости партнеров

Новости партнеров