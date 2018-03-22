Рецепт дня: блонди с малиной и карамельным шоколадом
В отличие от брауни, блонди готовят из белого шоколада
Если вы используете замороженную малину, дайте ей оттаять и слейте лишний сок. Кроме малины, вы можете использовать ежевику и чернику.
Блонди с малиной
Ингредиенты:
- 170 г белого шоколада с карамельным вкусом
- 170 г сливочного масла
- 150 г сахара
- 130 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 3 яйца
- 1 стакан малины
Рецепт приготовления:
- Белый карамельный шоколад и сливочное масло разрезать на кусочки. Растопить в микроволновой печи или на водяной бане, время от времени помешивая. Добавить сахар, перемешать.
- Немного остудить смесь и добавить яйца, еще раз перемешать.
- Всыпать муку с разрыхлителем, перемешать.
- Вылить тесто в прямоугольную форму, равномерно распределить сверху ягоды.
- Выпекать в разогретой до 180 С в течение 30-40 минут. Готовый десерт остудить до комнатной температуры, затем поставить в холодильник на несколько часов.
- Перед подачей разрезать блонди на порционные квадратики.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что карамелизированный белый шоколад стал новым фуд-трендом. Мы также делились рецептом шоколадной творожной пасхи.
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