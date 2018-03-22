Рецепт дня: блонди с малиной и карамельным шоколадом

В отличие от брауни, блонди готовят из белого шоколада

Если вы используете замороженную малину, дайте ей оттаять и слейте лишний сок. Кроме малины, вы можете использовать ежевику и чернику.

Блонди с малиной

Ингредиенты:

170 г белого шоколада с карамельным вкусом

170 г сливочного масла

150 г сахара

130 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

3 яйца

1 стакан малины

Рецепт приготовления:

Белый карамельный шоколад и сливочное масло разрезать на кусочки. Растопить в микроволновой печи или на водяной бане, время от времени помешивая. Добавить сахар, перемешать. Немного остудить смесь и добавить яйца, еще раз перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, перемешать. Вылить тесто в прямоугольную форму, равномерно распределить сверху ягоды. Выпекать в разогретой до 180 С в течение 30-40 минут. Готовый десерт остудить до комнатной температуры, затем поставить в холодильник на несколько часов. Перед подачей разрезать блонди на порционные квадратики.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что карамелизированный белый шоколад стал новым фуд-трендом. Мы также делились рецептом шоколадной творожной пасхи.

Смотрите видео, где найти качественный шоколад в Украине: