Рецепт дня: блонди с малиной и карамельным шоколадом

Сегодня, 11:11

В отличие от брауни, блонди готовят из белого шоколада

Брауни с малиной Фото: Ирина Павлина
Брауни с малиной Фото: Ирина Павлина

Если вы используете замороженную малину, дайте ей оттаять и слейте лишний сок. Кроме малины, вы можете использовать ежевику и чернику.

Блонди с малиной

Ингредиенты:

  • 170 г белого шоколада с карамельным вкусом
  • 170 г сливочного масла
  • 150 г сахара
  • 130 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 3 яйца
  • 1 стакан малины

Рецепт приготовления:

  1. Белый карамельный шоколад и сливочное масло разрезать на кусочки. Растопить в микроволновой печи или на водяной бане, время от времени помешивая. Добавить сахар, перемешать.
  2. Немного остудить смесь и добавить яйца, еще раз перемешать.
  3. Всыпать муку с разрыхлителем, перемешать.
  4. Вылить тесто в прямоугольную форму, равномерно распределить сверху ягоды.
  5. Выпекать в разогретой до 180 С в течение 30-40 минут. Готовый десерт остудить до комнатной температуры, затем поставить в холодильник на несколько часов.
  6. Перед подачей разрезать блонди на порционные квадратики.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что карамелизированный белый шоколад стал новым фуд-трендом. Мы также делились рецептом шоколадной творожной пасхи.

Смотрите видео, где найти качественный шоколад в Украине:
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Источник:

"Сегодня"

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