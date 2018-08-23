Рецепт дня: домашние куриные сосиски с картофельным гарниром

Вместо курицы можно взять филе индейки

Куриные сосиски Фото: depositphotos.com

Чтобы сделать домашние сосиски более острыми, добавьте в фарш немного горчицы или пропущенного через пресс чеснока.

Сосиски из куриного филе

Ингредиенты:

4 куриных филе

1 яйцо

соль, перец

300 г картофеля

100 г растительного масла

соль, перец

огурцы

помидоры

зелень

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Рецепт приготовления:

Куриное филе помыть, удалить пленки и жир. Нарезать кусочками и пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. Добавить в фарш яйцо и молоко, посолить и поперчить. Тщательно перемешать. Если фарш получится жидковатым, добавить 1-2 ст.л. панировочных сухарей или манки. На пищевую пленку выложить 2-3 ст.л. фарша и плотно свернуть, как конфету. Концы связать нитками. Отправить сосиски в кипящую воду на 7-10 минут. Остудить и снять пищевую пленку. Обжарить куриные сосиски на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Картофель помыть, нарезать кубиками и брусочками, обжарить в оставшемся масле. Посолить. Подавать домашние сосиски вместе с жареным картофелем, овощами и зеленью.

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