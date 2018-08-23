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Рецепт дня: домашние куриные сосиски с картофельным гарниром

Вместо курицы можно взять филе индейки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:01
Куриные сосиски Фото: depositphotos.com
Куриные сосиски Фото: depositphotos.com

Чтобы сделать домашние сосиски более острыми, добавьте в фарш немного горчицы или пропущенного через пресс чеснока. 

Сосиски из куриного филе

Ингредиенты:

  • 4 куриных филе
  • 1 яйцо
  • соль, перец
  • 300 г картофеля
  • 100 г растительного масла
  • соль, перец
  • огурцы
  • помидоры
  • зелень
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Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе помыть, удалить пленки и жир. Нарезать кусочками и пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. 
  2. Добавить в фарш яйцо и молоко, посолить и поперчить. Тщательно перемешать. Если фарш получится жидковатым, добавить 1-2 ст.л. панировочных сухарей или манки.
  3. На пищевую пленку выложить 2-3 ст.л. фарша и плотно свернуть, как конфету. Концы связать нитками.
  4. Отправить сосиски в кипящую воду на 7-10 минут. Остудить и снять пищевую пленку.
  5. Обжарить куриные сосиски на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
  6. Картофель помыть, нарезать кубиками и брусочками, обжарить в оставшемся масле. Посолить.
  7. Подавать домашние сосиски вместе с жареным картофелем, овощами и зеленью. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Мы также делились рецептами самых вкусных салатов из курицы.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

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Источник: "Сегодня"
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