Рецепт дня: домашние куриные сосиски с картофельным гарниром
Вместо курицы можно взять филе индейки
Чтобы сделать домашние сосиски более острыми, добавьте в фарш немного горчицы или пропущенного через пресс чеснока.
Сосиски из куриного филе
Ингредиенты:
- 4 куриных филе
- 1 яйцо
- соль, перец
- 300 г картофеля
- 100 г растительного масла
- соль, перец
- огурцы
- помидоры
- зелень
Рецепт приготовления:
- Куриное филе помыть, удалить пленки и жир. Нарезать кусочками и пропустить через мясорубку с мелкой решеткой.
- Добавить в фарш яйцо и молоко, посолить и поперчить. Тщательно перемешать. Если фарш получится жидковатым, добавить 1-2 ст.л. панировочных сухарей или манки.
- На пищевую пленку выложить 2-3 ст.л. фарша и плотно свернуть, как конфету. Концы связать нитками.
- Отправить сосиски в кипящую воду на 7-10 минут. Остудить и снять пищевую пленку.
- Обжарить куриные сосиски на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
- Картофель помыть, нарезать кубиками и брусочками, обжарить в оставшемся масле. Посолить.
- Подавать домашние сосиски вместе с жареным картофелем, овощами и зеленью.
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Источник: "Сегодня"