Рецепт дня: фаршированный картофель с беконом, зеленью и сыром

Фаршированный картофель можно готовить с абсолютно разными начинками

Фаршированная картошка с начинкой Фото: Depositphotos

Картофель, фаршированный беконом, зеленью и сыром, а затем запеченный в духовке - прекрасная идея горячей закуски. Пармезан в рецепте вы можете заменить брынзой, а сливки – маслом.

Запеченный картофель с беконом и сыром

Ингредиенты:

4 шт. среднего картофеля

3 ст.л. дижонской горчицы

3 ст.л. жирных сливок

2 ст.л. молотых сухарей

150 г пармезана

1-2 полоски бекона

1/2 пучка зеленого лука или петрушки

Соль и черный молотый перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Кладем картофель в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на огонь. Даем воде закипеть и варим картофель 20-25 минут. Для дополнительного вкуса можно за 5 минут до готовности положить соль, перец горошком и лавровый лист. С готового картофеля сливаем воду, дать немного остыть. Разрезаем картофель пополам. Вынимаем серединку, оставляя стенки толщиной 5-10 мм, чтобы получились лодочки. Бекон режем мелкими кубиками и обжариваем до румяной корочки. Вынутую часть картофеля разминаем. Добавляем сливки, горчицу, соль, перец. Мелко режем петрушку и добавляем ее к картофельно-горчичной массе вместе с беконом. Перемешиваем. Готовим посыпку. Смешиваем сухари и мелко натертый пармезан, по желанию добавляем зелень, перец чили или чеснок. Дно картофельных лодочек посыпаем сухарями с пармезаном. Сверху кладем картофельно-горчичную массу. Заполненные лодочки снова посыпаем сухарями и пармезаном. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем в течение 10-15 минут.

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