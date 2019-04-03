Рецепт дня: фаршированный картофель с беконом, зеленью и сыром
Фаршированный картофель можно готовить с абсолютно разными начинками
Картофель, фаршированный беконом, зеленью и сыром, а затем запеченный в духовке - прекрасная идея горячей закуски. Пармезан в рецепте вы можете заменить брынзой, а сливки – маслом.
Запеченный картофель с беконом и сыром
Ингредиенты:
- 4 шт. среднего картофеля
- 3 ст.л. дижонской горчицы
- 3 ст.л. жирных сливок
- 2 ст.л. молотых сухарей
- 150 г пармезана
- 1-2 полоски бекона
- 1/2 пучка зеленого лука или петрушки
- Соль и черный молотый перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Кладем картофель в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на огонь. Даем воде закипеть и варим картофель 20-25 минут. Для дополнительного вкуса можно за 5 минут до готовности положить соль, перец горошком и лавровый лист.
- С готового картофеля сливаем воду, дать немного остыть. Разрезаем картофель пополам. Вынимаем серединку, оставляя стенки толщиной 5-10 мм, чтобы получились лодочки.
- Бекон режем мелкими кубиками и обжариваем до румяной корочки.
- Вынутую часть картофеля разминаем. Добавляем сливки, горчицу, соль, перец. Мелко режем петрушку и добавляем ее к картофельно-горчичной массе вместе с беконом. Перемешиваем.
- Готовим посыпку. Смешиваем сухари и мелко натертый пармезан, по желанию добавляем зелень, перец чили или чеснок.
- Дно картофельных лодочек посыпаем сухарями с пармезаном. Сверху кладем картофельно-горчичную массу.
- Заполненные лодочки снова посыпаем сухарями и пармезаном. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем в течение 10-15 минут.
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Источник: Сегодня