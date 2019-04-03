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Рецепт дня: фаршированный картофель с беконом, зеленью и сыром

Фаршированный картофель можно готовить с абсолютно разными начинками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Фаршированная картошка с начинкой
Фаршированная картошка с начинкой
Фото: Depositphotos

Картофель, фаршированный беконом, зеленью и сыром, а затем запеченный в духовке - прекрасная идея горячей закуски. Пармезан в рецепте вы можете заменить брынзой, а сливки – маслом. 

Запеченный картофель с беконом и сыром

Ингредиенты:

  • 4 шт. среднего  картофеля
  • 3 ст.л. дижонской горчицы
  • 3 ст.л. жирных сливок
  • 2 ст.л. молотых сухарей
  • 150 г пармезана
  • 1-2 полоски бекона
  • 1/2 пучка зеленого лука или петрушки
  • Соль и черный молотый перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Кладем картофель в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на огонь. Даем воде закипеть и варим картофель 20-25 минут. Для дополнительного вкуса можно за 5 минут до готовности положить соль, перец горошком и лавровый лист.
  2. С готового картофеля сливаем воду, дать немного остыть. Разрезаем картофель пополам. Вынимаем серединку, оставляя стенки толщиной 5-10 мм, чтобы получились лодочки.
  3. Бекон режем мелкими кубиками и обжариваем до румяной корочки.
  4. Вынутую часть картофеля разминаем. Добавляем сливки, горчицу, соль, перец. Мелко режем петрушку и добавляем ее к картофельно-горчичной массе вместе с беконом. Перемешиваем. 
  5. Готовим посыпку. Смешиваем сухари и мелко натертый пармезан, по желанию добавляем зелень, перец чили или чеснок. 
  6. Дно картофельных лодочек посыпаем сухарями с пармезаном. Сверху кладем картофельно-горчичную массу. 
  7. Заполненные лодочки снова посыпаем сухарями и пармезаном. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем в течение 10-15 минут. 

Напомним, ранее мы делились рецептом тушеной говядины в остром томатном соусе. Кроме этого, "Сегодня" писали, как запечь курицу с прованскими травами и чесноком. Мы также рассказывали, как приготовить свиные отбивные с яблочным соусом.

Смотрите видео, как выбрать качественный мясной фарш:

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Источник: Сегодня
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