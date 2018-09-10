Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Рецепт дня: филе индейки в яблочно-апельсиновом соусе

Отличная идея для осеннего обеда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Индейка в яблочном соусе с рисом Фото: depositphotos.com
Индейка в яблочном соусе с рисом Фото: depositphotos.com

Ароматно, просто и очень вкусно! Вместо филе индейки вы можете взять курицу или свинину.

Индейка с яблоками и апельсинами

Ингредиенты:

  • оливковое масло
  • зубчик чеснока
  • 1/4 свежего перца чили
  • 500 г филе индейки
  • 1 луковица
  • цедра и сок 1 апельсина
  • 2 яблока
  • соль
  • молотый перец
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Идея полезного обеда: тушеное филе индейки с летними овощами

Рецепт приготовления:

  1. Разогреть оливковое масло, добавить в него очищенный зубчик чеснока. Готовить до появления аромата, около 1 минуты. Выбросить чеснок.
  2. Обжарить в чесночном масле нарезанное филе до золотистого цвета, переложить в миску.
  3. Добавить лук, обжарить до прозрачности. Затем добавить тертые яблоки и мелко нарубленный перец чили, протушить еще несколько минут.
  4. Добавить индейку, цедру, сок и специи; тушить под крышкой примерно полчаса. Подавать блюдо вместе с рисом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом куриных грудок по Дюкану. Мы также рассказывали, как приготовить шашлычки из индейки в имбирном маринаде.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку по рецепту Григория Германа:

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт дня: индейка с помидорами и сыром Как приготовить идеальное куриное филе за 20 минут Рецепт дня: рулет из фарша с зеленым луком и фетой Для любителей оригинальных сочетаний: сицилийский салат с апельсинами и красным луком
яблоки апельсины индейка рецепт как приготовить филе рецепт дня
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров