Рецепт дня: филе индейки в яблочно-апельсиновом соусе

Отличная идея для осеннего обеда

Индейка в яблочном соусе с рисом Фото: depositphotos.com

Ароматно, просто и очень вкусно! Вместо филе индейки вы можете взять курицу или свинину.

Индейка с яблоками и апельсинами

Ингредиенты:

оливковое масло

зубчик чеснока

1/4 свежего перца чили

500 г филе индейки

1 луковица

цедра и сок 1 апельсина

2 яблока

соль

молотый перец

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Рецепт приготовления:

Разогреть оливковое масло, добавить в него очищенный зубчик чеснока. Готовить до появления аромата, около 1 минуты. Выбросить чеснок. Обжарить в чесночном масле нарезанное филе до золотистого цвета, переложить в миску. Добавить лук, обжарить до прозрачности. Затем добавить тертые яблоки и мелко нарубленный перец чили, протушить еще несколько минут. Добавить индейку, цедру, сок и специи; тушить под крышкой примерно полчаса. Подавать блюдо вместе с рисом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом куриных грудок по Дюкану. Мы также рассказывали, как приготовить шашлычки из индейки в имбирном маринаде.

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