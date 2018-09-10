Рецепт дня: филе индейки в яблочно-апельсиновом соусе
Отличная идея для осеннего обеда
Ароматно, просто и очень вкусно! Вместо филе индейки вы можете взять курицу или свинину.
Индейка с яблоками и апельсинами
Ингредиенты:
- оливковое масло
- зубчик чеснока
- 1/4 свежего перца чили
- 500 г филе индейки
- 1 луковица
- цедра и сок 1 апельсина
- 2 яблока
- соль
- молотый перец
Рецепт приготовления:
- Разогреть оливковое масло, добавить в него очищенный зубчик чеснока. Готовить до появления аромата, около 1 минуты. Выбросить чеснок.
- Обжарить в чесночном масле нарезанное филе до золотистого цвета, переложить в миску.
- Добавить лук, обжарить до прозрачности. Затем добавить тертые яблоки и мелко нарубленный перец чили, протушить еще несколько минут.
- Добавить индейку, цедру, сок и специи; тушить под крышкой примерно полчаса. Подавать блюдо вместе с рисом.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом куриных грудок по Дюкану. Мы также рассказывали, как приготовить шашлычки из индейки в имбирном маринаде.
Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку по рецепту Григория Германа:
Еще несколько материалов по теме:Рецепт дня: индейка с помидорами и сыром Как приготовить идеальное куриное филе за 20 минут Рецепт дня: рулет из фарша с зеленым луком и фетой Для любителей оригинальных сочетаний: сицилийский салат с апельсинами и красным луком
Источник: "Сегодня"