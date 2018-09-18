Рецепт дня: грушевый пирог с корицей и рикоттой
Такой десерт можно готовить не только с грушами, но и с яблоками или сливами
Ароматный пирог с грушами – идеальное решение для семейного чаепития. Если у вас нет рикотты, замените ее мягким творогом, протертым через сито.
Грушевый пирог с рикоттой
Ингредиенты на форму 20 см:
- 250 г рикотты
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 1 яйцо
- 130 г муки
- 10 г разрыхлителя
- 1 ч.л. молотой корицы
- 1-2 груши
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРецепт дня: яблочно-грушевый пирог со сметаной
Рецепт приготовления:
- Взбить сахар и мягкое сливочное масло в пышный светлый крем. Добавить яйцо, еще раз взбить.
- Добавить рикотту и перемешать все до однородного состояния.
- Всыпать просеянную вместе с разрыхлителем и корицей муку, аккуратно перемешать силиконовой лопаткой.
- На дно формы, застеленной пергаментом, выложить тонко нарезанные груши, очищенные от сердцевины и семян.
- Поверх груш выложить тесто, разровнять поверхность. Выпекать пирог при 180 градусах около часа. Готовность проверить деревянной палочкой.
- Перевернуть готовый пирог на блюдо и немного остудить. Подавать вместе с шариком сливочного мороженого.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить простой сливовый пирог с сахарной посыпкой. Сайт "Сегодня" также делился рецептом шоколадного рулета с абрикосами и рикоттой.
Смотрите видео, как приготовить яблочно-грушевое вино:
Еще несколько материалов по теме:Рецепт перевернутого малинового пирога с карамелью Как приготовить творожный пирог с лимонной цедрой и ванилью Что испечь к чаю: простой сливовый пирог с корицей Как приготовить сливовый пирог с медово-лимонной заливкой
Источник: "Сегодня"