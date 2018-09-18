Рецепт дня: грушевый пирог с корицей и рикоттой

Такой десерт можно готовить не только с грушами, но и с яблоками или сливами

Перевернутый грушевый пирог Фото: depositphotos.com

Ароматный пирог с грушами – идеальное решение для семейного чаепития. Если у вас нет рикотты, замените ее мягким творогом, протертым через сито.

Грушевый пирог с рикоттой

Ингредиенты на форму 20 см:

250 г рикотты

100 г сливочного масла

100 г сахара

1 яйцо

130 г муки

10 г разрыхлителя

1 ч.л. молотой корицы

1-2 груши

Рецепт приготовления:

Взбить сахар и мягкое сливочное масло в пышный светлый крем. Добавить яйцо, еще раз взбить. Добавить рикотту и перемешать все до однородного состояния. Всыпать просеянную вместе с разрыхлителем и корицей муку, аккуратно перемешать силиконовой лопаткой. На дно формы, застеленной пергаментом, выложить тонко нарезанные груши, очищенные от сердцевины и семян. Поверх груш выложить тесто, разровнять поверхность. Выпекать пирог при 180 градусах около часа. Готовность проверить деревянной палочкой. Перевернуть готовый пирог на блюдо и немного остудить. Подавать вместе с шариком сливочного мороженого.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить простой сливовый пирог с сахарной посыпкой. Сайт "Сегодня" также делился рецептом шоколадного рулета с абрикосами и рикоттой.

Смотрите видео, как приготовить яблочно-грушевое вино: