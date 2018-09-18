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Рецепт дня: грушевый пирог с корицей и рикоттой

Такой десерт можно готовить не только с грушами, но и с яблоками или сливами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:43
Перевернутый грушевый пирог Фото: depositphotos.com
Перевернутый грушевый пирог Фото: depositphotos.com

Ароматный пирог с грушами – идеальное решение для семейного чаепития. Если у вас нет рикотты, замените ее мягким творогом, протертым через сито. 

Грушевый пирог с рикоттой

Ингредиенты на форму 20 см:

  • 250 г рикотты
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 1 яйцо
  • 130 г муки
  • 10 г разрыхлителя 
  • 1 ч.л. молотой корицы
  • 1-2 груши
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Рецепт приготовления:

  1. Взбить сахар и мягкое сливочное масло в пышный светлый крем. Добавить яйцо, еще раз взбить.
  2. Добавить рикотту и перемешать все до однородного состояния.
  3. Всыпать просеянную вместе с разрыхлителем и корицей муку, аккуратно перемешать силиконовой лопаткой.
  4. На дно формы, застеленной пергаментом, выложить тонко нарезанные груши, очищенные от сердцевины и семян.
  5. Поверх груш выложить тесто, разровнять поверхность. Выпекать пирог при 180 градусах около часа. Готовность проверить деревянной палочкой.
  6. Перевернуть готовый пирог на блюдо и немного остудить. Подавать вместе с шариком сливочного мороженого.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить простой сливовый пирог с сахарной посыпкой. Сайт "Сегодня" также делился рецептом шоколадного рулета с абрикосами и рикоттой.

Смотрите видео, как приготовить яблочно-грушевое вино:

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Источник: "Сегодня"
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