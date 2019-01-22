Рецепт дня: гуляш из свинины с лимонным рисом от Джейми Оливера
Идея вкусного обеда от "Голого шефа"
Этот сытный гуляш из свинины с ароматным рисом согреет вас в холодные зимние вечера. Приготовьте классическое блюдо по рецепту Джейми Оливера и наслаждайтесь его насыщенным и нежным вкусом.
Гуляш из свинины с лимонным рисом от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- 600 г свиной мякоти
- 300 г риса Басмати
- 2 красных луковицы
- 450 г запеченных консервированных перцев
- 400 г нарезанных помидоров
- 1 лимон
- 1 маленький пучок петрушки
- 2 свежих красных перца чили
- 3 свежих лавровых листа
- 1 ст.л. просеянной муки
- 2 ч. л. тмина
- 1 ч. л. копченой паприки
- щепотка жгучего перца
- 1 ст.л. сушеной душицы
- 500 мл куриного бульона
- 150 мл сметаны
- 1 ст.л. красного винного уксуса
- 25 г масла сливочного
- оливковое масло
- морская соль, черный перец
Рецепт приготовления:
- Разогрейте свою духовку до 180 C. Возьмите большую жаростойкую кастрюлю и поставьте ее на огонь.
- Выложите свинину в миску и посыпьте ее мукой, морской солью и перцем. Аккуратно перемешайте мясо, чтобы оно равномерно покрылось панировкой. Добавьте в кастрюлю оливковое масло, затем при помощи кухонных щипцов выложите куски мяса. Жарьте до появления характерной корочки с обеих сторон.
- Очистите и мелко нарежьте лук. Промойте листья петрушки и мелко нарежьте их. Когда свинина будет достаточно зажарена, переложите в кастрюлю лук, измельченные стебли петрушки, тмин, паприку, перец и душицу. Уменьшите огонь до среднего значения и готовьте до мягкости овощей, постоянно помешивая их.
- Выложите консервированные перцы на сито, оставляя из них сок, затем нарежьте средними кусочками. Добавьте в кастрюлю уксус, затем вылейте сок из перцев, бульон, положите помидоры. Хорошо перемешайте и доведите все до кипения. Потом накройте посуду крышкой и продолжите приготовление блюда в духовке на протяжении 1 часа 45 минут.
- Далее разрежьте зеленые и красные перцы чили, очистите их и мелко нарежьте. Мелко натрите цедру лимона в маленькую миску и добавьте туда весь сок из него. Когда время приготовления гуляша из свинины составит 1 час и 15 минут, наполните и вскипятите чайник.
- Растопите сливочное масло в большой кастрюле с антипригарным покрытием при средней температуре. Добавьте рис и готовьте его в течение минуты, затем добавьте 1,3 чашки кипящей воды, цедру лимона, сок из него и лавровые листы. Доведите рис до кипения, затем уменьшите огонь до минимального значения и закройте кастрюлю крышкой. Пусть готовиться в течение 20 минут. Не перемешивайте рис и не снимайте крышку в это время.
- Пока готовится рис займитесь сервировкой стола, разложите необходимые приборы, поставьте напитки и специи. Когда время приготовления риса истекло, снимите крышку и проверьте его готовность, он должен впитать в себя весь бульон. Если он еще не готов, оставьте его на огне еще несколько минут. Когда рис будет полностью готов, выньте мясо из духовки, приправьте его по вкусу морской солью и перцем.
- Добавьте в кастрюлю с гуляшом сметану и осторожно перемешайте. Перемешайте рис вилкой. Попробуйте его на вкус, добавьте приправу, копченую паприку, соль и перец и перемешайте.
- Выложите на тарелку рис, а затем мясо поверх риса. Крупно нарежьте оставшиеся листья петрушки, посыпьте ими гуляш из свинины, добавьте рубленый перец чили и подавайте на стол.
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Источник: Сегодня