Рецепт дня: гуляш из свинины с лимонным рисом от Джейми Оливера

Идея вкусного обеда от "Голого шефа"

Свинина с перцем Фото: depositphotos.com

Этот сытный гуляш из свинины с ароматным рисом согреет вас в холодные зимние вечера. Приготовьте классическое блюдо по рецепту Джейми Оливера и наслаждайтесь его насыщенным и нежным вкусом.

Гуляш из свинины с лимонным рисом от Джейми Оливера

Ингредиенты:

600 г свиной мякоти

300 г риса Басмати

2 красных луковицы

450 г запеченных консервированных перцев

400 г нарезанных помидоров

1 лимон

1 маленький пучок петрушки

2 свежих красных перца чили

3 свежих лавровых листа

1 ст.л. просеянной муки

2 ч. л. тмина

1 ч. л. копченой паприки

щепотка жгучего перца

1 ст.л. сушеной душицы

500 мл куриного бульона

150 мл сметаны

1 ст.л. красного винного уксуса

25 г масла сливочного

оливковое масло

морская соль, черный перец

Рецепт приготовления:

Разогрейте свою духовку до 180 C. Возьмите большую жаростойкую кастрюлю и поставьте ее на огонь. Выложите свинину в миску и посыпьте ее мукой, морской солью и перцем. Аккуратно перемешайте мясо, чтобы оно равномерно покрылось панировкой. Добавьте в кастрюлю оливковое масло, затем при помощи кухонных щипцов выложите куски мяса. Жарьте до появления характерной корочки с обеих сторон. Очистите и мелко нарежьте лук. Промойте листья петрушки и мелко нарежьте их. Когда свинина будет достаточно зажарена, переложите в кастрюлю лук, измельченные стебли петрушки, тмин, паприку, перец и душицу. Уменьшите огонь до среднего значения и готовьте до мягкости овощей, постоянно помешивая их. Выложите консервированные перцы на сито, оставляя из них сок, затем нарежьте средними кусочками. Добавьте в кастрюлю уксус, затем вылейте сок из перцев, бульон, положите помидоры. Хорошо перемешайте и доведите все до кипения. Потом накройте посуду крышкой и продолжите приготовление блюда в духовке на протяжении 1 часа 45 минут. Далее разрежьте зеленые и красные перцы чили, очистите их и мелко нарежьте. Мелко натрите цедру лимона в маленькую миску и добавьте туда весь сок из него. Когда время приготовления гуляша из свинины составит 1 час и 15 минут, наполните и вскипятите чайник. Растопите сливочное масло в большой кастрюле с антипригарным покрытием при средней температуре. Добавьте рис и готовьте его в течение минуты, затем добавьте 1,3 чашки кипящей воды, цедру лимона, сок из него и лавровые листы. Доведите рис до кипения, затем уменьшите огонь до минимального значения и закройте кастрюлю крышкой. Пусть готовиться в течение 20 минут. Не перемешивайте рис и не снимайте крышку в это время. Пока готовится рис займитесь сервировкой стола, разложите необходимые приборы, поставьте напитки и специи. Когда время приготовления риса истекло, снимите крышку и проверьте его готовность, он должен впитать в себя весь бульон. Если он еще не готов, оставьте его на огне еще несколько минут. Когда рис будет полностью готов, выньте мясо из духовки, приправьте его по вкусу морской солью и перцем. Добавьте в кастрюлю с гуляшом сметану и осторожно перемешайте. Перемешайте рис вилкой. Попробуйте его на вкус, добавьте приправу, копченую паприку, соль и перец и перемешайте. Выложите на тарелку рис, а затем мясо поверх риса. Крупно нарежьте оставшиеся листья петрушки, посыпьте ими гуляш из свинины, добавьте рубленый перец чили и подавайте на стол.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить буженину с чесноком и морковью. Сайт "Сегодня" также делился рецептом стейка из свинины.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами: