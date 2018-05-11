Рецепт дня: индейка с помидорами и сыром

Простое и вкусное блюдо для обеда

Мясо индейки очень вкусное и полезное. Сегодня мы приготовим его в духовке с томатами, сыром, сметаной и зеленью.

Индейка с помидорами и сыром

Ингредиенты:

6 стейков филе индейки

сливочное масло

соль, перец

итальянские травы

3 помидора

100 г тертого сыра

4 ст.л. сметаны

1 луковица

растительное масло

петрушка

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Рецепт приготовления:

Луковицу почистить и мелко нарезать. Обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Индейку посыпать солью, перцем и сушеными итальянскими травами. Помидоры помыть, обсушить и нарезать тонкими кружочками. Твердый сыр натереть на терке, смешать со сметаной. Посолить и поперчить. Индейку выложить на смазанный маслом противень. Сверху разложить жареный лук и кусочки помидоров. Покрыть сметанной смесью. Запекать в разогретой до 180 С духовке около 30 минут. Подавать, украсив веточками петрушки.

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