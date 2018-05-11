Рецепт дня: индейка с помидорами и сыром
Простое и вкусное блюдо для обеда
Мясо индейки очень вкусное и полезное. Сегодня мы приготовим его в духовке с томатами, сыром, сметаной и зеленью.
Индейка с помидорами и сыром
Ингредиенты:
- 6 стейков филе индейки
- сливочное масло
- соль, перец
- итальянские травы
- 3 помидора
- 100 г тертого сыра
- 4 ст.л. сметаны
- 1 луковица
- растительное масло
- петрушка
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИдея для ужина: куриное филе в медовой глазури
Рецепт приготовления:
- Луковицу почистить и мелко нарезать. Обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
- Индейку посыпать солью, перцем и сушеными итальянскими травами.
- Помидоры помыть, обсушить и нарезать тонкими кружочками.
- Твердый сыр натереть на терке, смешать со сметаной. Посолить и поперчить.
- Индейку выложить на смазанный маслом противень. Сверху разложить жареный лук и кусочки помидоров. Покрыть сметанной смесью.
- Запекать в разогретой до 180 С духовке около 30 минут. Подавать, украсив веточками петрушки.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом куриных грудок по Дюкану. Мы также рассказывали, в чем заключается разница между сырами бри и камамбер. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить шашлычки из индейки в имбирном маринаде.
Смотрите видео, как пожарить шашлыки в домашних условиях:
Еще несколько материалов по теме:Рецепт дня: весенний салат из овощей и кукурузы Рецепт дня: запеченное куриное филе в беконе с сыром Рецепт дня: сливочный суп с семгой Лучшие рецепты: куриное филе в духовке с сыром и помидорами
Источник: "Сегодня"