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Рецепт дня: индейка с помидорами и сыром

Простое и вкусное блюдо для обеда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:34
Рецепт дня: индейка с помидорами и сыром

Мясо индейки очень вкусное и полезное. Сегодня мы приготовим его в духовке с томатами, сыром, сметаной и зеленью.

Индейка с помидорами и сыром

Ингредиенты:

  • 6 стейков филе индейки
  • сливочное масло
  • соль, перец
  • итальянские травы
  • 3 помидора
  • 100 г тертого сыра
  • 4 ст.л. сметаны
  • 1 луковица
  • растительное масло
  • петрушка
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Рецепт приготовления:

  1. Луковицу почистить и мелко нарезать. Обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
  2. Индейку посыпать солью, перцем и сушеными итальянскими травами.
  3. Помидоры помыть, обсушить и нарезать тонкими кружочками.
  4. Твердый сыр натереть на терке, смешать со сметаной. Посолить и поперчить.
  5. Индейку выложить на смазанный маслом противень. Сверху разложить жареный лук и кусочки помидоров. Покрыть сметанной смесью.
  6. Запекать в разогретой до 180 С духовке около 30 минут. Подавать, украсив веточками петрушки.

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Источник: "Сегодня"

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