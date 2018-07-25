Рецепт дня: итальянские равиоли с мясной начинкой

Настоящие итальянские равиоли можно легко приготовить в домашних условиях

Равиоли с мясной начинкой Фото: depositphotos.com

В каждой области Италии принято в равиоли добавлять свою начинку. Сегодня мы приготовим равиоли с мясным фаршем, овощами и пармезаном.

Равиоли с мясной начинкой

Ингредиенты:

Для теста:

2 яйца

2 яичных белка

300 г муки

щепотка соли

2 ст.л. оливкового масла

Для начинки:

1 ст.л. растительного масла

250 смешанного мясного фарша

1 луковица

1 морковь

1-2 зубчика чеснока

2 яичные желтка

1 ст.л. томатной пасты

соль, перец – по вкусу

итальянские травы – по вкусу

тертый пармезан – для подачи

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Рецепт приготовления:

Муку просейте в большую миску, сделайте в центре "колодец". Яйца взбейте вместе с оливковым маслом и солью. Влейте смесь в углубление в муке и замесите однородное тесто, при необходимости добавляя муку. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 15 минут Приготовьте начинку. Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавьте мясной фарш и обжарьте до готовности, разбивая лопаткой комочки. Добавить измельченные овощи: лук, морковь и чеснок. Жарьте еще 5 минут. Добавьте яичные желтки, томатную пасту и сушеные итальянские травы. Посолите и поперчите. Половину теста раскатайте на присыпанной мукой поверхности в тонкий прямоугольный пласт, разрежьте его на две равные части. На одну выложите рядами на расстоянии 4 см порции начинки размером с орех. Смочите силиконовую кисточку водой и проведите на тесте между кусочками начинки линии, чтобы образовались квадраты. Это нужно, чтобы тесто лучше скрепилось. Накройте второй частью теста, слегка прижмите. С помощью режущего колесика разрежьте по проведенным линиям на квадратики. Повторите с оставшимся тестом. Доведите подсоленную воду до кипения в большой кастрюле. Варите равиоли около 10 минут. Переложите в тарелки и посыпьте тертым пармезаном.

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