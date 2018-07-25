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Рецепт дня: итальянские равиоли с мясной начинкой

Настоящие итальянские равиоли можно легко приготовить в домашних условиях

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 10:15
Равиоли с мясной начинкой Фото: depositphotos.com
Равиоли с мясной начинкой Фото: depositphotos.com

В каждой области Италии принято в равиоли добавлять свою начинку. Сегодня мы приготовим равиоли с мясным фаршем, овощами и пармезаном.

Равиоли с мясной начинкой

Ингредиенты:

Для теста:

  • 2 яйца
  • 2 яичных белка
  • 300 г муки
  • щепотка соли
  • 2 ст.л. оливкового масла

Для начинки:

  • 1 ст.л. растительного масла
  • 250 смешанного мясного фарша
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 2 яичные желтка
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • соль, перец – по вкусу
  • итальянские травы – по вкусу
  • тертый пармезан – для подачи
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Рецепт приготовления:

  1. Муку просейте в большую миску, сделайте в центре "колодец".
  2. Яйца взбейте вместе с оливковым маслом и солью. Влейте смесь в углубление в муке и замесите однородное тесто, при необходимости добавляя муку.
  3. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 15 минут
  4. Приготовьте начинку. Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавьте мясной фарш и обжарьте до готовности, разбивая лопаткой комочки.
  5. Добавить измельченные овощи: лук, морковь и чеснок. Жарьте еще 5 минут. Добавьте яичные желтки, томатную пасту и сушеные итальянские травы. Посолите и поперчите.
  6. Половину теста раскатайте на присыпанной мукой поверхности в тонкий прямоугольный пласт, разрежьте его на две равные части. На одну выложите рядами на расстоянии 4 см порции начинки размером с орех.
  7. Смочите силиконовую кисточку водой и проведите на тесте между кусочками начинки линии, чтобы образовались квадраты. Это нужно, чтобы тесто лучше скрепилось.
  8. Накройте второй частью теста, слегка прижмите. С помощью режущего колесика разрежьте по проведенным линиям на квадратики. Повторите с оставшимся тестом.
  9. Доведите подсоленную воду до кипения в большой кастрюле. Варите равиоли около 10 минут. Переложите в тарелки и посыпьте тертым пармезаном.

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Источник: "Сегодня"
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