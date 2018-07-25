Рецепт дня: итальянские равиоли с мясной начинкой
Настоящие итальянские равиоли можно легко приготовить в домашних условиях
В каждой области Италии принято в равиоли добавлять свою начинку. Сегодня мы приготовим равиоли с мясным фаршем, овощами и пармезаном.
Равиоли с мясной начинкой
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 яйца
- 2 яичных белка
- 300 г муки
- щепотка соли
- 2 ст.л. оливкового масла
Для начинки:
- 1 ст.л. растительного масла
- 250 смешанного мясного фарша
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1-2 зубчика чеснока
- 2 яичные желтка
- 1 ст.л. томатной пасты
- соль, перец – по вкусу
- итальянские травы – по вкусу
- тертый пармезан – для подачи
Рецепт приготовления:
- Муку просейте в большую миску, сделайте в центре "колодец".
- Яйца взбейте вместе с оливковым маслом и солью. Влейте смесь в углубление в муке и замесите однородное тесто, при необходимости добавляя муку.
- Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 15 минут
- Приготовьте начинку. Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавьте мясной фарш и обжарьте до готовности, разбивая лопаткой комочки.
- Добавить измельченные овощи: лук, морковь и чеснок. Жарьте еще 5 минут. Добавьте яичные желтки, томатную пасту и сушеные итальянские травы. Посолите и поперчите.
- Половину теста раскатайте на присыпанной мукой поверхности в тонкий прямоугольный пласт, разрежьте его на две равные части. На одну выложите рядами на расстоянии 4 см порции начинки размером с орех.
- Смочите силиконовую кисточку водой и проведите на тесте между кусочками начинки линии, чтобы образовались квадраты. Это нужно, чтобы тесто лучше скрепилось.
- Накройте второй частью теста, слегка прижмите. С помощью режущего колесика разрежьте по проведенным линиям на квадратики. Повторите с оставшимся тестом.
- Доведите подсоленную воду до кипения в большой кастрюле. Варите равиоли около 10 минут. Переложите в тарелки и посыпьте тертым пармезаном.
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Источник: "Сегодня"