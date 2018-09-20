Рецепт дня: картофельная запеканка с мясным фаршем и овощами

Сытная запеканка – отличное решение для осеннего обеда

Запеканка из картофельного пюре с мясом Фото: depositphotos.com

Запеканки особенно хороши тем, что имеют множество вариаций приготовления, ведь к картофелю можно добавлять самые разные продукты. Одна из наиболее интересных вариаций этого блюда – картофельная запеканка с мясным фаршем, томатным соусом и овощами.

Пряная картофельная запеканка с фаршем

Ингредиенты:

1 кг картофель

соль

50 г сливочного масла

150 мл теплого молока

1 щепотка мускатного ореха

несколько веточек укропа или петрушки

3 ст.л. растительного масла

1 луковица

1 морковь

2 зубчика чеснока

500 г говяжьего фарша

1 ч.л. сладкой паприки

3 ст.л. томатного соуса

150-250 мл воды или бульона

Рецепт приготовления:

Картошку порежьте небольшими кусочками и отварите в воде до готовности 15 минут. Воду слейте, добавьте сливочное масло, теплое молоко, соль и тертый мускатный орех – приготовьте пюре. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на нем фарш. Постоянно разбивайте комочки и перемешивайте. Как только фарш поджарится, добавьте к нему мелко порезанный лук, порезанную мелкими кубиками морковь, хорошо измельченный чеснок, посолите, добавьте паприку и томатный соус. Перемешайте. Влейте жидкость и тушите на среднем огне 10 минут. В форму для запекания выложите слоем приготовленный мясной соус. Сверху посыпьте мелко порезанной зеленью. Сверху выложите слой картофельного пюре. Разровняйте. Запекайте при 180 градусах 20 минут, пока запеканка не подрумянится.

Совет: перед запеканием картофельное пюре можно посыпать тертым сыром.

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