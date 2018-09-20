Рецепт дня: картофельная запеканка с мясным фаршем и овощами
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Запеканки особенно хороши тем, что имеют множество вариаций приготовления, ведь к картофелю можно добавлять самые разные продукты. Одна из наиболее интересных вариаций этого блюда – картофельная запеканка с мясным фаршем, томатным соусом и овощами.
Пряная картофельная запеканка с фаршем
Ингредиенты:
- 1 кг картофель
- соль
- 50 г сливочного масла
- 150 мл теплого молока
- 1 щепотка мускатного ореха
- несколько веточек укропа или петрушки
- 3 ст.л. растительного масла
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 зубчика чеснока
- 500 г говяжьего фарша
- 1 ч.л. сладкой паприки
- 3 ст.л. томатного соуса
- 150-250 мл воды или бульона
Рецепт приготовления:
- Картошку порежьте небольшими кусочками и отварите в воде до готовности 15 минут.
- Воду слейте, добавьте сливочное масло, теплое молоко, соль и тертый мускатный орех – приготовьте пюре.
- На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на нем фарш. Постоянно разбивайте комочки и перемешивайте.
- Как только фарш поджарится, добавьте к нему мелко порезанный лук, порезанную мелкими кубиками морковь, хорошо измельченный чеснок, посолите, добавьте паприку и томатный соус. Перемешайте.
- Влейте жидкость и тушите на среднем огне 10 минут.
- В форму для запекания выложите слоем приготовленный мясной соус. Сверху посыпьте мелко порезанной зеленью. Сверху выложите слой картофельного пюре. Разровняйте.
- Запекайте при 180 градусах 20 минут, пока запеканка не подрумянится.
Совет: перед запеканием картофельное пюре можно посыпать тертым сыром.
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Смотрите видео, как выбрать качественный мясной фарш:
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Источник: "Сегодня"