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Рецепт дня: картофельная запеканка с мясным фаршем и овощами

Сытная запеканка – отличное решение для осеннего обеда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
Запеканка из картофельного пюре с мясом Фото: depositphotos.com
Запеканка из картофельного пюре с мясом Фото: depositphotos.com

Запеканки особенно хороши тем, что имеют множество вариаций приготовления, ведь к картофелю можно добавлять самые разные продукты. Одна из наиболее интересных вариаций этого блюда – картофельная запеканка с мясным фаршем, томатным соусом и овощами.

Пряная картофельная запеканка с фаршем

Ингредиенты:

  • 1 кг картофель
  • соль
  • 50 г сливочного масла
  • 150 мл теплого молока
  • 1 щепотка мускатного ореха
  • несколько веточек укропа или петрушки
  • 3 ст.л. растительного масла 
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 500 г говяжьего фарша
  • 1 ч.л. сладкой паприки
  • 3 ст.л. томатного соуса
  • 150-250 мл воды или бульона
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Рецепт приготовления:

  1. Картошку порежьте небольшими кусочками и отварите в воде до готовности 15 минут.
  2. Воду слейте, добавьте сливочное масло, теплое молоко, соль и тертый мускатный орех – приготовьте пюре.
  3. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на нем фарш. Постоянно разбивайте комочки и перемешивайте.
  4. Как только фарш поджарится, добавьте к нему мелко порезанный лук, порезанную мелкими кубиками морковь, хорошо измельченный чеснок, посолите, добавьте паприку и томатный соус. Перемешайте.
  5. Влейте жидкость и тушите на среднем огне 10 минут.
  6. В форму для запекания выложите слоем приготовленный мясной соус. Сверху посыпьте мелко порезанной зеленью. Сверху выложите слой картофельного пюре. Разровняйте.
  7. Запекайте при 180 градусах 20 минут, пока запеканка не подрумянится.

Совет: перед запеканием картофельное пюре можно посыпать тертым сыром.

Напомним, ранее мы делились рецептом тушеной говядины в остром томатном соусе. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, как запечь курицу с прованскими травами и чесноком. Мы также рассказывали, как приготовить свиные отбивные с яблочным соусом.

Смотрите видео, как выбрать качественный мясной фарш: 

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Источник: "Сегодня"
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