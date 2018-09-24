Рецепт дня: картофельные лодочки с творогом, чесноком и зеленью

Простая и вкусная горячая закуска

Фаршированный картофель Фото: depositphotos.com

Предлагаем вам довольно бюджетный, но в то же время оригинальный способ разнообразить свой повседневный рацион – приготовить фаршированный картофель с начинкой из творога, чеснока и зелени.

Картофель, фаршированный творогом

Ингредиенты:

6 средних картофелин

200 г творога

50 г сливочного масла

1 зубчик чеснока

укроп, петрушка, зеленый лук – по вкусу

соль, молотый перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Картофель тщательно помыть и отварить в кожуре до готовности. Остудить и разрезать каждый клубень пополам. Аккуратно выскоблить мякоть с помощью чайной ложки. Зелень помыть и мелко нарезать. Отложить немного для украшения. Перемешать творог вместе с картофельной мякотью. Добавить растопленное сливочное масло, нарезанную зелень и пропущенный через пресс чеснок. Посолить и поперчить. Наполнить творожной массой лодочки и запекать в разогретой до 180 С духовке, пока начинка не подрумянится. Перед подачей посыпать отложенной зеленью.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом фаршированного картофеля с сыром, беконом и сметаной в духовке. Мы также рассказывали, как приготовить вкусную пиццу из картофельного теста.

Смотрите видео, как приготовить вкусный картофель с "секретом":