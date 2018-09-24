Рецепт дня: картофельные лодочки с творогом, чесноком и зеленью
Простая и вкусная горячая закуска
Предлагаем вам довольно бюджетный, но в то же время оригинальный способ разнообразить свой повседневный рацион – приготовить фаршированный картофель с начинкой из творога, чеснока и зелени.
Картофель, фаршированный творогом
Ингредиенты:
- 6 средних картофелин
- 200 г творога
- 50 г сливочного масла
- 1 зубчик чеснока
- укроп, петрушка, зеленый лук – по вкусу
- соль, молотый перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Картофель тщательно помыть и отварить в кожуре до готовности.
- Остудить и разрезать каждый клубень пополам. Аккуратно выскоблить мякоть с помощью чайной ложки.
- Зелень помыть и мелко нарезать. Отложить немного для украшения.
- Перемешать творог вместе с картофельной мякотью. Добавить растопленное сливочное масло, нарезанную зелень и пропущенный через пресс чеснок. Посолить и поперчить.
- Наполнить творожной массой лодочки и запекать в разогретой до 180 С духовке, пока начинка не подрумянится. Перед подачей посыпать отложенной зеленью.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом фаршированного картофеля с сыром, беконом и сметаной в духовке. Мы также рассказывали, как приготовить вкусную пиццу из картофельного теста.
Смотрите видео, как приготовить вкусный картофель с "секретом":
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Источник: "Сегодня"