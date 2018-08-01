Рецепт дня: картофельные вафли со сметанно-огуречным соусом
Вафли бывают не только сладкими
Вафли из картофельного теста с ароматным сметанным соусом – отличный вариант для легкого перекуса.
Картофельные вафли с соусом
Ингредиенты:
Для вафель:
- картофель – 500 г
- мука пшеничная – 5 ст. л.
- яйца – 2 шт.
- молоко – 250 мл
- сметана 20 % жирности – 2 ст. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- лук репчатый – 1 шт.
- растительное масло – 2 ст. л.
Для соуса:
- огурцы – 2 шт.
- сметана – 4 ст. л.
- чеснок – 1 зубчик
- несколько веточек укропа – по желанию
- соль – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Картофель почистить, помыть и натереть на терке. Залить молоком и оставить на полчаса.
- Лук очистить, мелко нарезать и обжарить на растительном масле до мягкости.
- Хорошо отжать картофель, добавить жареный лук, яйца, сметану и соль. Тщательно перемешать.
- Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать и оставить тесто на 15-20 минут.
- Тем временем приготовить огуречный соус. Огурец натереть на крупной терке и отжать. Чеснок пропустить через пресс, укроп мелко порубить. Перемешать со сметаной.
- Выпекать картофельные вафли до золотистого цвета, около 6-7 минут. Подавать горячими вместе с соусом.
Напомним, ранее мы писали, как испечь творожные вафли. Сайт "Сегодня" также делился рецептом вкусных вафель на кефире.
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Источник: "Сегодня"