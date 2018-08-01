Рецепт дня: картофельные вафли со сметанно-огуречным соусом

Вафли бывают не только сладкими

Несладкие картофельные вафли Фото: pixabay.com

Вафли из картофельного теста с ароматным сметанным соусом – отличный вариант для легкого перекуса.

Картофельные вафли с соусом

Ингредиенты:

Для вафель:

картофель – 500 г

мука пшеничная – 5 ст. л.

яйца – 2 шт.

молоко – 250 мл

сметана 20 % жирности – 2 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль – 0,5 ч. л.

лук репчатый – 1 шт.

растительное масло – 2 ст. л.

Для соуса:

огурцы – 2 шт.

сметана – 4 ст. л.

чеснок – 1 зубчик

несколько веточек укропа – по желанию

соль – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Картофель почистить, помыть и натереть на терке. Залить молоком и оставить на полчаса. Лук очистить, мелко нарезать и обжарить на растительном масле до мягкости. Хорошо отжать картофель, добавить жареный лук, яйца, сметану и соль. Тщательно перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать и оставить тесто на 15-20 минут. Тем временем приготовить огуречный соус. Огурец натереть на крупной терке и отжать. Чеснок пропустить через пресс, укроп мелко порубить. Перемешать со сметаной. Выпекать картофельные вафли до золотистого цвета, около 6-7 минут. Подавать горячими вместе с соусом.

Напомним, ранее мы писали, как испечь творожные вафли. Сайт "Сегодня" также делился рецептом вкусных вафель на кефире.

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