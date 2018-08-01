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Рецепт дня: картофельные вафли со сметанно-огуречным соусом

Вафли бывают не только сладкими

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Несладкие картофельные вафли Фото: pixabay.com
Несладкие картофельные вафли Фото: pixabay.com

Вафли из картофельного теста с ароматным сметанным соусом – отличный вариант для легкого перекуса.

Картофельные вафли с соусом

Ингредиенты:

Для вафель:

  • картофель – 500 г
  • мука пшеничная – 5 ст. л.
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 250 мл
  • сметана 20 % жирности – 2 ст. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • растительное масло – 2 ст. л.

Для соуса:

  • огурцы – 2 шт.
  • сметана – 4 ст. л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • несколько веточек укропа – по желанию
  • соль – по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Картофель почистить, помыть и натереть на терке. Залить молоком и оставить на полчаса.
  2. Лук очистить, мелко нарезать и обжарить на растительном масле до мягкости.
  3. Хорошо отжать картофель, добавить жареный лук, яйца, сметану и соль. Тщательно перемешать.
  4. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать и оставить тесто на 15-20 минут.
  5. Тем временем приготовить огуречный соус. Огурец натереть на крупной терке и отжать. Чеснок пропустить через пресс, укроп мелко порубить. Перемешать со сметаной.
  6. Выпекать картофельные вафли до золотистого цвета, около 6-7 минут. Подавать горячими вместе с соусом.

Напомним, ранее мы писали, как испечь творожные вафли. Сайт "Сегодня" также делился рецептом вкусных вафель на кефире

Смотрите видео, чем опасны промышленные вафли:

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Источник: "Сегодня"
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