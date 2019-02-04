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Рецепт дня: кекс с морковью и йогуртом

Вкусная выпечка к чаю с морковью, бананами и орехами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:25
Морковный кекс Фото: pixabay.com
Морковный кекс
Фото: pixabay.com

Этот морковный кекс очень сочный, мягкий и нежный. У него богатый, пряный вкус с ярко выраженной цитрусовой ноткой.

Морковный кекс с йогуртовым кремом

Ингредиенты:

Для теста:

  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар коричневый – 1 стакан
  • Мед – 1 ст. л.
  • Апельсиновая цедра – 1 ст. л.
  • Банан (размятый вилкой или пюрированный) – 1 шт.
  • Мука – 1 стакан
  • Сода – 1 ч. л.
  • Корица – 1/2 ч. л.
  • Ванилин – щепотка
  • Миндаль (измельченный в муку) – 1/2 стакана
  • Миндаль (порубленный) – 1/4 стакана
  • Изюм – 1/4 стакана
  • Морковь (тертая) – 225 г
  • Масло растительное – 170 г

Для йогуртового крема:

  • Греческий йогурт – 225 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахарная пудра – 3 ст. л.
  • Ванилин – щепотка

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Рецепт приготовления:

  1. Духовку разогрейте до 180 С. Две прямоугольные формы смажьте маслом или застелите бумагой для выпечки.
  2. Соедините яйца, сахар, масло, цедру, мед и банан. Взбейте до однородного состояния.
  3. Добавьте муку, соду, ванилин, корицу и миндальную муку. Хорошо перемешайте. Добавьте орехи, изюм и морковь.
  4. Отдельно взбейте йогурт с яйцом, сахарной пудрой и ванилином.
  5. Распределите морковное тесто между формами. Сверху выложите йогуртовую смесь. Выпекайте 30-40 минут до сухой зубочистки.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить кекс с манго и овсяными хлопьями.  Мы также рассказывали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова. Кроме этого, мы делились рецептом быстрого шоколадного кекса в микроволновке.

Смотрите видео, как приготовить морковно-апельсиновый пирог:

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Источник: Сегодня
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