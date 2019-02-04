Рецепт дня: кекс с морковью и йогуртом
Вкусная выпечка к чаю с морковью, бананами и орехами
Этот морковный кекс очень сочный, мягкий и нежный. У него богатый, пряный вкус с ярко выраженной цитрусовой ноткой.
Морковный кекс с йогуртовым кремом
Ингредиенты:
Для теста:
- Яйца – 2 шт.
- Сахар коричневый – 1 стакан
- Мед – 1 ст. л.
- Апельсиновая цедра – 1 ст. л.
- Банан (размятый вилкой или пюрированный) – 1 шт.
- Мука – 1 стакан
- Сода – 1 ч. л.
- Корица – 1/2 ч. л.
- Ванилин – щепотка
- Миндаль (измельченный в муку) – 1/2 стакана
- Миндаль (порубленный) – 1/4 стакана
- Изюм – 1/4 стакана
- Морковь (тертая) – 225 г
- Масло растительное – 170 г
Для йогуртового крема:
- Греческий йогурт – 225 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахарная пудра – 3 ст. л.
- Ванилин – щепотка
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Рецепт приготовления:
- Духовку разогрейте до 180 С. Две прямоугольные формы смажьте маслом или застелите бумагой для выпечки.
- Соедините яйца, сахар, масло, цедру, мед и банан. Взбейте до однородного состояния.
- Добавьте муку, соду, ванилин, корицу и миндальную муку. Хорошо перемешайте. Добавьте орехи, изюм и морковь.
- Отдельно взбейте йогурт с яйцом, сахарной пудрой и ванилином.
- Распределите морковное тесто между формами. Сверху выложите йогуртовую смесь. Выпекайте 30-40 минут до сухой зубочистки.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить кекс с манго и овсяными хлопьями. Мы также рассказывали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова. Кроме этого, мы делились рецептом быстрого шоколадного кекса в микроволновке.
Смотрите видео, как приготовить морковно-апельсиновый пирог:
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Источник: Сегодня