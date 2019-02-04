Рецепт дня: кекс с морковью и йогуртом

Вкусная выпечка к чаю с морковью, бананами и орехами

Морковный кекс Фото: pixabay.com

Этот морковный кекс очень сочный, мягкий и нежный. У него богатый, пряный вкус с ярко выраженной цитрусовой ноткой.

Морковный кекс с йогуртовым кремом

Ингредиенты:

Для теста:

Яйца – 2 шт.

Сахар коричневый – 1 стакан

Мед – 1 ст. л.

Апельсиновая цедра – 1 ст. л.

Банан (размятый вилкой или пюрированный) – 1 шт.

Мука – 1 стакан

Сода – 1 ч. л.

Корица – 1/2 ч. л.

Ванилин – щепотка

Миндаль (измельченный в муку) – 1/2 стакана

Миндаль (порубленный) – 1/4 стакана

Изюм – 1/4 стакана

Морковь (тертая) – 225 г

Масло растительное – 170 г

Для йогуртового крема:

Греческий йогурт – 225 г

Яйцо – 1 шт.

Сахарная пудра – 3 ст. л.

Ванилин – щепотка

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Рецепт приготовления:

Духовку разогрейте до 180 С. Две прямоугольные формы смажьте маслом или застелите бумагой для выпечки. Соедините яйца, сахар, масло, цедру, мед и банан. Взбейте до однородного состояния. Добавьте муку, соду, ванилин, корицу и миндальную муку. Хорошо перемешайте. Добавьте орехи, изюм и морковь. Отдельно взбейте йогурт с яйцом, сахарной пудрой и ванилином. Распределите морковное тесто между формами. Сверху выложите йогуртовую смесь. Выпекайте 30-40 минут до сухой зубочистки.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить кекс с манго и овсяными хлопьями. Мы также рассказывали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова. Кроме этого, мы делились рецептом быстрого шоколадного кекса в микроволновке.

Смотрите видео, как приготовить морковно-апельсиновый пирог:

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