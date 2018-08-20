Рецепт дня: киш с курицей, ананасами и перцем
Оригинальный рецепт несладкого пирога
Киш – французский несладкий открытый пирог с начинкой на основе яиц и молока. В яично-молочную смесь добавляют самые разные ингредиенты: сыр, бекон, приготовленные отдельно кусочки мяса или птицы, грибы, овощи. Сегодня мы приготовим киш с оригинальной начинкой из курицы, ананасов, перца, сыра и бекона.
Киш с курицей и ананасами
Ингредиенты:
Для теста:
- 80 г холодного сливочного масла
- 200 г муки
- 1 ч.л. разрыхлитель
- 1 ч.л. соль
- 2 ч.л. карри
- 1 ч.л. сахара
- 2 ст.л. ананасового сока или воды
Для маринада:
- 1 ст.л. растительного масла
- 3 ст.л. ананасового сока
- 1 веточка (5 см) розмарина
- 1 ч.л. сладкой паприки
- 1 ч.л. меда
Для начинки:
- 250 г куриного филе (1 грудка)
- 1 банка (280 г) ананасов в собственном соку
- 100 г лук-порей
- 150 г болгарского перца
- 100 г сырокопченого бекона
- 100 г тертого сыра
- соль, черный перец
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Рецепт приготовления:
- Курицу помыть и нарезать кубиками.
- Соединить все ингредиенты для маринада, перемешать с филе и оставить минимум на 30 минут.
- Порезать сливочное масло на небольшие кусочки. Смешать муку с карри, разрыхлителем, сахаром и солью. Растереть масло с мукой до получения крошек, добавить ананасовый сок и замесить тесто.
- Отправить тесто в форму диаметром 23 см, сформировать пальцами бортики. Поставить в холодильник.
- Нарезать лук-порей и перец.
- Разогреть сковороду и обжарить порезанный кусочками бекон до золотистого цвета. Оставить в сковороде 1-2 ложки выделившегося при жарке бекона жира, остальной слить.
- Обжарить цыпленка в течение 2- 3 минут, добавить лук-порей и перец. Периодически помешивая, готовить в течение 3-4 минут. Посолить и поперчить. Остудить начинку.
- Достать форму с тестом из холодильника, наколоть вилкой.
- Добавить в начинку половину тертого сыра и перемешать.
- Выложить начинку на тесто, разровнять и посыпать сверху оставшимся сыром.
- Поставить киш в предварительно нагретую до 175 С духовку на 35-45 минут.
Напомним, ранее мы делились рецептом киша с помидорами черри и спаржей. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить киш с курицей и овощами.
Смотрите видео, как приготовить необычную пиццу:
Источник: "Сегодня"