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Рецепт дня: киш с курицей, ананасами и перцем

Оригинальный рецепт несладкого пирога

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Пирог с курицей и ананасами Фото: depositphotos.com
Пирог с курицей и ананасами Фото: depositphotos.com

Киш – французский несладкий открытый пирог с начинкой на основе яиц и молока. В яично-молочную смесь добавляют самые разные ингредиенты: сыр, бекон, приготовленные отдельно кусочки мяса или птицы, грибы, овощи. Сегодня мы приготовим киш с оригинальной начинкой из курицы, ананасов, перца, сыра и бекона.

Киш с курицей и ананасами

Ингредиенты:

Для теста:

  • 80 г холодного сливочного масла
  • 200 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлитель
  • 1 ч.л. соль
  • 2 ч.л. карри
  • 1 ч.л. сахара
  • 2 ст.л. ананасового сока или воды

Для маринада:

  • 1 ст.л. растительного масла
  • 3 ст.л. ананасового сока
  • 1 веточка (5 см) розмарина
  • 1 ч.л. сладкой паприки
  • 1 ч.л. меда

Для начинки:

  • 250 г куриного филе (1 грудка)
  • 1 банка (280 г) ананасов в собственном соку
  • 100 г лук-порей
  • 150 г  болгарского перца
  • 100 г сырокопченого бекона
  • 100 г тертого сыра
  • соль, черный перец
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Рецепт приготовления:

  1. Курицу помыть и нарезать кубиками.
  2. Соединить все ингредиенты для маринада, перемешать с филе и оставить минимум на 30 минут.
  3. Порезать сливочное масло на небольшие кусочки. Смешать муку с карри, разрыхлителем, сахаром и солью. Растереть масло с мукой до получения крошек, добавить ананасовый сок и замесить тесто.
  4. Отправить тесто в форму диаметром 23 см, сформировать пальцами бортики. Поставить в холодильник.
  5. Нарезать лук-порей и перец.
  6. Разогреть сковороду и обжарить порезанный кусочками бекон до золотистого цвета. Оставить в сковороде 1-2 ложки выделившегося при жарке бекона жира, остальной слить.
  7. Обжарить цыпленка в течение 2- 3 минут, добавить лук-порей и перец. Периодически помешивая, готовить в течение 3-4 минут. Посолить и поперчить. Остудить начинку.
  8. Достать форму с тестом из холодильника, наколоть вилкой. 
  9. Добавить в начинку половину тертого сыра и перемешать.
  10. Выложить начинку на тесто, разровнять и посыпать сверху оставшимся сыром.
  11. Поставить киш в предварительно нагретую до 175 С духовку на 35-45 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептом киша с помидорами черри и спаржей. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить киш с курицей и овощами

Смотрите видео, как приготовить необычную пиццу:

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Источник: "Сегодня"
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