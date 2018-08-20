Рецепт дня: киш с курицей, ананасами и перцем

Оригинальный рецепт несладкого пирога

Пирог с курицей и ананасами Фото: depositphotos.com

Киш – французский несладкий открытый пирог с начинкой на основе яиц и молока. В яично-молочную смесь добавляют самые разные ингредиенты: сыр, бекон, приготовленные отдельно кусочки мяса или птицы, грибы, овощи. Сегодня мы приготовим киш с оригинальной начинкой из курицы, ананасов, перца, сыра и бекона.

Киш с курицей и ананасами

Ингредиенты:

Для теста:

80 г холодного сливочного масла

200 г муки

1 ч.л. разрыхлитель

1 ч.л. соль

2 ч.л. карри

1 ч.л. сахара

2 ст.л. ананасового сока или воды

Для маринада:

1 ст.л. растительного масла

3 ст.л. ананасового сока

1 веточка (5 см) розмарина

1 ч.л. сладкой паприки

1 ч.л. меда

Для начинки:

250 г куриного филе (1 грудка)

1 банка (280 г) ананасов в собственном соку

100 г лук-порей

150 г болгарского перца

100 г сырокопченого бекона

100 г тертого сыра

соль, черный перец

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Рецепт приготовления:

Курицу помыть и нарезать кубиками. Соединить все ингредиенты для маринада, перемешать с филе и оставить минимум на 30 минут. Порезать сливочное масло на небольшие кусочки. Смешать муку с карри, разрыхлителем, сахаром и солью. Растереть масло с мукой до получения крошек, добавить ананасовый сок и замесить тесто. Отправить тесто в форму диаметром 23 см, сформировать пальцами бортики. Поставить в холодильник. Нарезать лук-порей и перец. Разогреть сковороду и обжарить порезанный кусочками бекон до золотистого цвета. Оставить в сковороде 1-2 ложки выделившегося при жарке бекона жира, остальной слить. Обжарить цыпленка в течение 2- 3 минут, добавить лук-порей и перец. Периодически помешивая, готовить в течение 3-4 минут. Посолить и поперчить. Остудить начинку. Достать форму с тестом из холодильника, наколоть вилкой. Добавить в начинку половину тертого сыра и перемешать. Выложить начинку на тесто, разровнять и посыпать сверху оставшимся сыром. Поставить киш в предварительно нагретую до 175 С духовку на 35-45 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептом киша с помидорами черри и спаржей. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить киш с курицей и овощами.

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