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Рецепт дня: крем-суп с лососем и овощами

Идея первого блюда от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:42
Суп с лососем
Суп с лососем
Фото: Pinterest

Ищете рецепт необычного первого блюда для обеда? Приготовьте вкусный крем-суп с лососем и овощами по рецепту Даши Малаховой. Его можно варить как на плите, так и в мультиварке.

Крем-суп с лососем

Ингредиенты:

  • 300 г филе лосося
  • 2 картофелины
  • 1 кабачок
  • 1 морковка
  • 1 луковица
  • 100 г цветной капусты
  • 1 болгарский перец
  • 150 мл жирного молока
  • Лавровый лист
  • Петрушка
  • Соль
  • Перец

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Рецепт приготовления:

  1. Нарежьте кабачок, морковь, цветную капусту, лук и картофель. Выложите в чашу мультиварки. Добавьте болгарский перец, филе лосося, нарезанного кубиками, лавровый лист, посолите и залейте водой. Готовьте в течение 1 часа, установив программу "Тушение".
  2. Перелейте суп в чашу блендера, сняв кожицу с перца. Взбейте, добавьте молоко, соль и перец по вкусу. Еще раз взбейте и перелейте в кастрюлю, оставив в чаше блендера немного супа.
  3. Добавьте в чашу блендера немного зелени петрушки, еще раз взбейте и перелейте в кастрюлю.
  4. Подавайте, добавив в тарелку немного петрушки и ломтик вареного лосося.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лазанью со шпинатом и лососем. Сайт Сегодня.Lifestyle также делился рецептом греческого рыбного супа и картофельного салата с фетой.

Смотрите видео, как выбрать качественную рыбу:

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Источник: Сегодня
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