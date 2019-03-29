Рецепт дня: крем-суп с лососем и овощами

Идея первого блюда от Даши Малаховой

Суп с лососем Фото: Pinterest

Ищете рецепт необычного первого блюда для обеда? Приготовьте вкусный крем-суп с лососем и овощами по рецепту Даши Малаховой. Его можно варить как на плите, так и в мультиварке.

Крем-суп с лососем

Ингредиенты:

300 г филе лосося

2 картофелины

1 кабачок

1 морковка

1 луковица

100 г цветной капусты

1 болгарский перец

150 мл жирного молока

Лавровый лист

Петрушка

Соль

Перец

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Рецепт приготовления:

Нарежьте кабачок, морковь, цветную капусту, лук и картофель. Выложите в чашу мультиварки. Добавьте болгарский перец, филе лосося, нарезанного кубиками, лавровый лист, посолите и залейте водой. Готовьте в течение 1 часа, установив программу "Тушение". Перелейте суп в чашу блендера, сняв кожицу с перца. Взбейте, добавьте молоко, соль и перец по вкусу. Еще раз взбейте и перелейте в кастрюлю, оставив в чаше блендера немного супа. Добавьте в чашу блендера немного зелени петрушки, еще раз взбейте и перелейте в кастрюлю. Подавайте, добавив в тарелку немного петрушки и ломтик вареного лосося.

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