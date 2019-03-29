Рецепт дня: крем-суп с лососем и овощами
Идея первого блюда от Даши Малаховой
Ищете рецепт необычного первого блюда для обеда? Приготовьте вкусный крем-суп с лососем и овощами по рецепту Даши Малаховой. Его можно варить как на плите, так и в мультиварке.
Крем-суп с лососем
Ингредиенты:
- 300 г филе лосося
- 2 картофелины
- 1 кабачок
- 1 морковка
- 1 луковица
- 100 г цветной капусты
- 1 болгарский перец
- 150 мл жирного молока
- Лавровый лист
- Петрушка
- Соль
- Перец
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Рецепт приготовления:
- Нарежьте кабачок, морковь, цветную капусту, лук и картофель. Выложите в чашу мультиварки. Добавьте болгарский перец, филе лосося, нарезанного кубиками, лавровый лист, посолите и залейте водой. Готовьте в течение 1 часа, установив программу "Тушение".
- Перелейте суп в чашу блендера, сняв кожицу с перца. Взбейте, добавьте молоко, соль и перец по вкусу. Еще раз взбейте и перелейте в кастрюлю, оставив в чаше блендера немного супа.
- Добавьте в чашу блендера немного зелени петрушки, еще раз взбейте и перелейте в кастрюлю.
- Подавайте, добавив в тарелку немного петрушки и ломтик вареного лосося.
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Источник: Сегодня