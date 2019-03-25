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Рецепт дня: курица в духовке с картофелем и помидорами

Вкусный и сытный обед для всей семьи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:59
Курица с картофелем и помидорами
Курица с картофелем и помидорами
Фото: freepik.com

Курица в духовке с картофелем помидорами, сыром и пряными травами – прекрасное решение для семейного обеда. Подавайте это блюдо вместе с салатом из свежих овощей.

Курица с картофелем и помидорами в духовке

Ингредиенты: 

  • 3 куриных грудки или ножки
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 500 г молодого картофеля
  • 4 зубчика чеснока
  • 0,5 ч. л. тимьяна
  • 0,5 ч. л. орегано
  • 0,5 ч. л. базилика
  • 15 г пармезана
  • 125 г моцареллы
  • 150 г черри
  • Соль, черный молотый перец по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Курицу помойте и выложите на смазанный маслом противень, приправьте солью и перцем.
  2. Картофель нарежьте на небольшие кусочки и смешайте с 1 ст. л. оливкового масла и 2 зубчиками измельченного чеснока. Добавьте тимьян, орегано, базилик, тертый пармезан и перец. Перемешайте.
  3. Отправьте картофель на противень с курицей. Поверх каждого куска мяса выложите по несколько ломтиков моцареллы.
  4. Помидоры черри разрежьте пополам, приправьте 2 зубчиками измельченного чеснока, солью и перцем. Добавьте 2 ст. л. оливкового масла. Перемешайте и выложите все на противень.
  5. Запекайте в духовке при температуре 200 C до золотистого цвета. 
  6. Подавайте курицу горячей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашний соус песто. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить чахохбили из курицы. Мы также делились рецептом идеальной запеченной курицы от бывшего королевского шеф-повара.

Смотрите видео, как приготовить хрустящую курицу по-китайски:

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Источник: Сегодня
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