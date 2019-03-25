Рецепт дня: курица в духовке с картофелем и помидорами

Вкусный и сытный обед для всей семьи

Курица с картофелем и помидорами Фото: freepik.com

Курица в духовке с картофелем помидорами, сыром и пряными травами – прекрасное решение для семейного обеда. Подавайте это блюдо вместе с салатом из свежих овощей.

Курица с картофелем и помидорами в духовке

Ингредиенты:

3 куриных грудки или ножки

4 ст. л. оливкового масла

500 г молодого картофеля

4 зубчика чеснока

0,5 ч. л. тимьяна

0,5 ч. л. орегано

0,5 ч. л. базилика

15 г пармезана

125 г моцареллы

150 г черри

Соль, черный молотый перец по вкусу

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Рецепт приготовления:

Курицу помойте и выложите на смазанный маслом противень, приправьте солью и перцем. Картофель нарежьте на небольшие кусочки и смешайте с 1 ст. л. оливкового масла и 2 зубчиками измельченного чеснока. Добавьте тимьян, орегано, базилик, тертый пармезан и перец. Перемешайте. Отправьте картофель на противень с курицей. Поверх каждого куска мяса выложите по несколько ломтиков моцареллы. Помидоры черри разрежьте пополам, приправьте 2 зубчиками измельченного чеснока, солью и перцем. Добавьте 2 ст. л. оливкового масла. Перемешайте и выложите все на противень. Запекайте в духовке при температуре 200 C до золотистого цвета. Подавайте курицу горячей.

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