Рецепт дня: куриная грудка, фаршированная овощами с сыром

Вкусный и полезный обед для всей семьи

Фаршированная куриная грудка Фото: freepik.com

Простой рецепт куриного филе с начинкой понравится тем, кто любит легкие и сочные блюда. Кроме того, грудки с брокколи, перцем, томатами и сыром – это не только вкусно, но и очень полезно. На гарнир к ним можно подать овощной салат, отварной рис или картофельное пюре.

Куриные кармашки с овощами и сыром

Ингредиенты:

2 куриных филе

Горсть соцветий брокколи

1 маленький сладкий перец

1 небольшой помидор

50 г тертого сыра

2 ст.л. сметаны или натурального йогурта

Соль, перец

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Рецепт приготовления:

Брокколи отварить в подсоленной воде в течение пяти минут. Нарезать брокколи, помидоры и перец. Натереть сыр на средней терке, соединить с овощами. Добавить сметану или йогурт, приправить и перемешать. Куриные грудки помыть, разрезать вдоль, посолить и поперчить с обеих сторон. В полученные кармашки выложить начинку и скрепить зубочистками. Обжарить филе с обеих сторон на сильном огне, чтобы оно подрумянилось. Переложить грудки в форму для выпечки. Запекать при 180 градусах в течение 15-20 минут.

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Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку по рецепту Григория Германа:

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