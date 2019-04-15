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Рецепт дня: куриная грудка, фаршированная овощами с сыром

Вкусный и полезный обед для всей семьи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Фаршированная куриная грудка
Фаршированная куриная грудка
Фото: freepik.com

Простой рецепт куриного филе с начинкой понравится тем, кто любит легкие и сочные блюда. Кроме того, грудки с брокколи, перцем, томатами и сыром – это не только вкусно, но и очень полезно. На гарнир к ним можно подать овощной салат, отварной рис или картофельное пюре. 

Куриные кармашки с овощами и сыром

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе
  • Горсть соцветий брокколи
  • 1 маленький сладкий перец
  • 1 небольшой помидор
  • 50 г тертого сыра
  • 2 ст.л. сметаны или натурального йогурта
  • Соль, перец

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Рецепт приготовления:

  1. Брокколи отварить в подсоленной воде в течение пяти минут.
  2. Нарезать брокколи, помидоры и перец. Натереть сыр на средней терке, соединить с овощами.
  3. Добавить сметану или йогурт, приправить и перемешать.
  4. Куриные грудки помыть, разрезать вдоль, посолить и поперчить с обеих сторон. В полученные кармашки выложить начинку и скрепить зубочистками.
  5. Обжарить филе с обеих сторон на сильном огне, чтобы оно подрумянилось.
  6. Переложить грудки в форму для выпечки. Запекать при 180 градусах в течение 15-20 минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. "Сегодня" также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку по рецепту Григория Германа:

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Источник: Сегодня
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