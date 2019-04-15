Рецепт дня: куриная грудка, фаршированная овощами с сыром
Вкусный и полезный обед для всей семьи
Простой рецепт куриного филе с начинкой понравится тем, кто любит легкие и сочные блюда. Кроме того, грудки с брокколи, перцем, томатами и сыром – это не только вкусно, но и очень полезно. На гарнир к ним можно подать овощной салат, отварной рис или картофельное пюре.
Куриные кармашки с овощами и сыром
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- Горсть соцветий брокколи
- 1 маленький сладкий перец
- 1 небольшой помидор
- 50 г тертого сыра
- 2 ст.л. сметаны или натурального йогурта
- Соль, перец
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Рецепт приготовления:
- Брокколи отварить в подсоленной воде в течение пяти минут.
- Нарезать брокколи, помидоры и перец. Натереть сыр на средней терке, соединить с овощами.
- Добавить сметану или йогурт, приправить и перемешать.
- Куриные грудки помыть, разрезать вдоль, посолить и поперчить с обеих сторон. В полученные кармашки выложить начинку и скрепить зубочистками.
- Обжарить филе с обеих сторон на сильном огне, чтобы оно подрумянилось.
- Переложить грудки в форму для выпечки. Запекать при 180 градусах в течение 15-20 минут.
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Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку по рецепту Григория Германа:
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Источник: Сегодня