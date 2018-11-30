Рецепт дня: куриные котлеты в мультиварке

В мультиварке котлеты получаются сочными и вкусными

Котлеты из курицы Фото: depositphotos.com

Если вы обжарите куриные котлеты на сковороде, а потом протушите в мультиварке вместе с пряными травами и специями, то получите очень нежное и очень ароматное блюдо.

Куриные котлеты в мультиварке

Ингредиенты:

Для котлет:

куриный фарш – 500 г

1 большая луковица

1 ломтик белого хлеба

немного молока

соль

перец

куркума

хмели-сунели

кориандр

любимые специи

1/2 ч.л. разрыхлителя

мука для панировки

масло – для жарки

Набор трав и специй:

укроп

петрушка

сельдерей

репчатый лук

лавровый лист

перец горошком

чеснок – 2-3 зубчика

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Рецепт приготовления:

Добавить в куриный фарш перемолотый на мясорубке пассерованый лук, затем добавить хлеб, вымоченный в молоке. Добавить все специи и разрыхлитель, хорошо перемешать и поставить в холодильник. На дно мультиварки выложить по несколько веточек укропа, петрушки и сельдерея. Лук крупно нарезать кольцами и выложить на зелень. Добавить перец горошком, лавровый лист и нарезанные зубчики чеснока. На сковородке нагреть растительное масло. Сформировать котлеты, запанировать их в муке и обжарить на растительном масле с двух сторон. Переложить в мультиварку. Накрыть крышкой и тушить в течение 30 минут. Котлеты впитают все ароматы трав и специй, а лишний жир и масло останутся на дне мультиварки.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом котлет из курицы с овощами. Мы также рассказывали, какие вкусные блюда можно приготовить из фарша.

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