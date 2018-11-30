Рецепт дня: куриные котлеты в мультиварке
В мультиварке котлеты получаются сочными и вкусными
Если вы обжарите куриные котлеты на сковороде, а потом протушите в мультиварке вместе с пряными травами и специями, то получите очень нежное и очень ароматное блюдо.
Куриные котлеты в мультиварке
Ингредиенты:
Для котлет:
- куриный фарш – 500 г
- 1 большая луковица
- 1 ломтик белого хлеба
- немного молока
- соль
- перец
- куркума
- хмели-сунели
- кориандр
- любимые специи
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- мука для панировки
- масло – для жарки
Набор трав и специй:
- укроп
- петрушка
- сельдерей
- репчатый лук
- лавровый лист
- перец горошком
- чеснок – 2-3 зубчика
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Рецепт приготовления:
- Добавить в куриный фарш перемолотый на мясорубке пассерованый лук, затем добавить хлеб, вымоченный в молоке. Добавить все специи и разрыхлитель, хорошо перемешать и поставить в холодильник.
- На дно мультиварки выложить по несколько веточек укропа, петрушки и сельдерея. Лук крупно нарезать кольцами и выложить на зелень. Добавить перец горошком, лавровый лист и нарезанные зубчики чеснока.
- На сковородке нагреть растительное масло. Сформировать котлеты, запанировать их в муке и обжарить на растительном масле с двух сторон. Переложить в мультиварку.
- Накрыть крышкой и тушить в течение 30 минут. Котлеты впитают все ароматы трав и специй, а лишний жир и масло останутся на дне мультиварки.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом котлет из курицы с овощами. Мы также рассказывали, какие вкусные блюда можно приготовить из фарша.
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
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Источник: "Сегодня"