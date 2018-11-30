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Рецепт дня: куриные котлеты в мультиварке

В мультиварке котлеты получаются сочными и вкусными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:57
Котлеты из курицы Фото: depositphotos.com
Котлеты из курицы Фото: depositphotos.com

Если вы обжарите куриные котлеты на сковороде, а потом протушите в мультиварке вместе с пряными травами и специями, то получите очень нежное и очень ароматное блюдо. 

Куриные котлеты в мультиварке

Ингредиенты:

Для котлет:

  • куриный фарш – 500 г
  • 1 большая луковица
  • 1 ломтик белого хлеба
  • немного молока
  • соль
  • перец
  • куркума
  • хмели-сунели
  • кориандр
  • любимые специи
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • мука для панировки
  • масло – для жарки

Набор трав и специй:

  • укроп
  • петрушка
  • сельдерей
  • репчатый лук
  • лавровый лист
  • перец горошком
  • чеснок – 2-3 зубчика
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Рецепт приготовления:

  1. Добавить в куриный фарш перемолотый на мясорубке пассерованый лук, затем добавить хлеб, вымоченный в молоке. Добавить все специи и разрыхлитель, хорошо перемешать и поставить в холодильник.
  2. На дно мультиварки выложить по несколько веточек укропа, петрушки и сельдерея. Лук крупно нарезать кольцами и выложить на зелень. Добавить перец горошком, лавровый лист и нарезанные зубчики чеснока.
  3. На сковородке нагреть растительное масло. Сформировать котлеты, запанировать их в муке и обжарить на растительном масле с двух сторон. Переложить в мультиварку.
  4. Накрыть крышкой и тушить в течение 30 минут. Котлеты впитают все ароматы трав и специй, а лишний жир и масло останутся на дне мультиварки.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом котлет из курицы с овощами. Мы также рассказывали, какие вкусные блюда можно приготовить из фарша

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

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Источник: "Сегодня"
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