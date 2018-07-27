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Рецепт дня: куриные ножки в томатном соусе с фасолью

Готовим куриные голени в пряном соусе с беконом и красной фасолью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:15
Куриные ножки с фасолью Фото: depositphotos.com
Куриные ножки с фасолью Фото: depositphotos.com

Необычный рецепт поможет приготовить вкусные, ароматные и сочные куриные голени. Томатный соус с добавлением бекона, белого вина и специй идеально подчеркивает вкус куриного мяса.

Курица с фасолью

Ингредиенты:

  • 8 куриных ножек
  • 400 г консервированной красной фасоли
  • 100 г бекона
  • 1 большая луковица
  • 1 см корня имбиря
  • 100 мл белого сухого вина
  • 100 мл холодной воды
  • 300 г очищенных томатов в собственном соку
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ч.л. паприки
  • 1 небольшая веточка розмарина 
  • 1 лавровый лист
  • 3 ст. л растительного масла
  • соль, перец по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Лук очистить и нарезать.
  2. Имбирь почистить, натереть на терке.
  3. Разогреть в глубокой сковороде половину растительного масла и обжарить все на среднем огне, пока лук не подрумянится.
  4. Бекон нарезать небольшими кусочками, добавить в сковороду и готовить, помешивая, 5 минут. Переложить овощи и бекон в миску, отставить в сторону.
  5. Куриные ножки помыть и тщательно обсушить. Влить в сковороду оставшееся масло, обжарить ножки с каждой стороны по 5-6 минут. Приправить солью и перцем.
  6. Влить вино. Готовить на сильном огне, периодически помешивая, пока вся жидкость не испарится.
  7. Добавить томаты, сахар, лавровый лист, положить розмарин и паприку. Влить 100 мл холодной воды, перемешать и довести до кипения. Тушить 5 минут.
  8. Вернуть в сковороду овощи и бекон. Добавить консервированную фасоль, перемешать. Готовить еще 15 минут. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился лучшими рецептами горячих закусок к пиву. Мы также писали, как приготовить куриные ножки в духовке по-гречески.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

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Источник: "Сегодня"
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