Рецепт дня: куриные ножки в томатном соусе с фасолью

Готовим куриные голени в пряном соусе с беконом и красной фасолью

Куриные ножки с фасолью Фото: depositphotos.com

Необычный рецепт поможет приготовить вкусные, ароматные и сочные куриные голени. Томатный соус с добавлением бекона, белого вина и специй идеально подчеркивает вкус куриного мяса.

Курица с фасолью

Ингредиенты:

8 куриных ножек

400 г консервированной красной фасоли

100 г бекона

1 большая луковица

1 см корня имбиря

100 мл белого сухого вина

100 мл холодной воды

300 г очищенных томатов в собственном соку

1 ч.л. сахара

1 ч.л. паприки

1 небольшая веточка розмарина

1 лавровый лист

3 ст. л растительного масла

соль, перец по вкусу

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Рецепт приготовления:

Лук очистить и нарезать. Имбирь почистить, натереть на терке. Разогреть в глубокой сковороде половину растительного масла и обжарить все на среднем огне, пока лук не подрумянится. Бекон нарезать небольшими кусочками, добавить в сковороду и готовить, помешивая, 5 минут. Переложить овощи и бекон в миску, отставить в сторону. Куриные ножки помыть и тщательно обсушить. Влить в сковороду оставшееся масло, обжарить ножки с каждой стороны по 5-6 минут. Приправить солью и перцем. Влить вино. Готовить на сильном огне, периодически помешивая, пока вся жидкость не испарится. Добавить томаты, сахар, лавровый лист, положить розмарин и паприку. Влить 100 мл холодной воды, перемешать и довести до кипения. Тушить 5 минут. Вернуть в сковороду овощи и бекон. Добавить консервированную фасоль, перемешать. Готовить еще 15 минут.

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