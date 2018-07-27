Рецепт дня: куриные ножки в томатном соусе с фасолью
Готовим куриные голени в пряном соусе с беконом и красной фасолью
Необычный рецепт поможет приготовить вкусные, ароматные и сочные куриные голени. Томатный соус с добавлением бекона, белого вина и специй идеально подчеркивает вкус куриного мяса.
Курица с фасолью
Ингредиенты:
- 8 куриных ножек
- 400 г консервированной красной фасоли
- 100 г бекона
- 1 большая луковица
- 1 см корня имбиря
- 100 мл белого сухого вина
- 100 мл холодной воды
- 300 г очищенных томатов в собственном соку
- 1 ч.л. сахара
- 1 ч.л. паприки
- 1 небольшая веточка розмарина
- 1 лавровый лист
- 3 ст. л растительного масла
- соль, перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Лук очистить и нарезать.
- Имбирь почистить, натереть на терке.
- Разогреть в глубокой сковороде половину растительного масла и обжарить все на среднем огне, пока лук не подрумянится.
- Бекон нарезать небольшими кусочками, добавить в сковороду и готовить, помешивая, 5 минут. Переложить овощи и бекон в миску, отставить в сторону.
- Куриные ножки помыть и тщательно обсушить. Влить в сковороду оставшееся масло, обжарить ножки с каждой стороны по 5-6 минут. Приправить солью и перцем.
- Влить вино. Готовить на сильном огне, периодически помешивая, пока вся жидкость не испарится.
- Добавить томаты, сахар, лавровый лист, положить розмарин и паприку. Влить 100 мл холодной воды, перемешать и довести до кипения. Тушить 5 минут.
- Вернуть в сковороду овощи и бекон. Добавить консервированную фасоль, перемешать. Готовить еще 15 минут.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился лучшими рецептами горячих закусок к пиву. Мы также писали, как приготовить куриные ножки в духовке по-гречески.
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Источник: "Сегодня"