Как приготовить лазанью с грибами, куриным филе и помидорами

Вкусное и простое в приготовлении блюдо

Лазанья с курицей и грибами Фото: depositphotos.com

Лазанья – беспроигрышный вариант для обеда. Предлагаем вам простой рецепт с курицей, томатами, грибами и классическим соусом бешамель.

Лазанья с грибами и куриным филе

Ингредиенты:

250 г листов лазаньи

700 г куриного филе

300 г грибов

500 г помидоров

300 г сыра

150 г лука

зелень по вкусу

растительное масло

соль

перец

Для соуса:

100 г сливочного масла

5 ст.л. муки

1 литр молока

соль

перец

Читайте также Рецепт дня: лазанья с индейкой и шпинатом

Рецепт приготовления:

Очищенный лук, куриное филе и грибы мелко нарезать. На растительном масле обжарить лук до мягкости. Добавить куриное филе, жарить 5 минут. Добавить грибы, посолить, поперчить и готовить еще 15 минут. Сварить соус бешамель. Сливочное масло растопить, всыпать муку и слегка обжарить. Затем влить молоко, посолить и поперчить. Варить, помешивая, пока соус не загустеет. По консистенции он должен напоминать жидкую сметану. Помидоры очистить от кожицы, измельчить в блендере или натереть на терке. Зелень мелко порубить, смешать с помидорами. В форму для запекания выложить в один слой листы лазаньи. Сверху распределить половину грибов и филе. Выложить половину соуса, накрыть листами лазаньи. Распределить оставшиеся грибы с филе, полить оставшимся соусом. Выложить сверху листы лазаньи и помидоры. Поставить в духовку и запекать при температуре 180 градусов в течение 20 минут. Сыр натереть на крупной терке. Через 20 минут посыпать лазанью сыром и запекать еще 20-25 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептом лазаньи с лососем и шпинатом. Мы также писали, как приготовить лазанью с овощами.

Смотрите видео, как приготовить итальянскую пиццу с морепродуктами:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram