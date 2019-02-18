Как приготовить лазанью с грибами, куриным филе и помидорами
Вкусное и простое в приготовлении блюдо
Лазанья – беспроигрышный вариант для обеда. Предлагаем вам простой рецепт с курицей, томатами, грибами и классическим соусом бешамель.
Лазанья с грибами и куриным филе
Ингредиенты:
- 250 г листов лазаньи
- 700 г куриного филе
- 300 г грибов
- 500 г помидоров
- 300 г сыра
- 150 г лука
- зелень по вкусу
- растительное масло
- соль
- перец
Для соуса:
- 100 г сливочного масла
- 5 ст.л. муки
- 1 литр молока
- соль
- перец
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Рецепт приготовления:
- Очищенный лук, куриное филе и грибы мелко нарезать.
- На растительном масле обжарить лук до мягкости.
- Добавить куриное филе, жарить 5 минут. Добавить грибы, посолить, поперчить и готовить еще 15 минут.
- Сварить соус бешамель. Сливочное масло растопить, всыпать муку и слегка обжарить. Затем влить молоко, посолить и поперчить. Варить, помешивая, пока соус не загустеет. По консистенции он должен напоминать жидкую сметану.
- Помидоры очистить от кожицы, измельчить в блендере или натереть на терке. Зелень мелко порубить, смешать с помидорами.
- В форму для запекания выложить в один слой листы лазаньи. Сверху распределить половину грибов и филе.
- Выложить половину соуса, накрыть листами лазаньи. Распределить оставшиеся грибы с филе, полить оставшимся соусом. Выложить сверху листы лазаньи и помидоры.
- Поставить в духовку и запекать при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
- Сыр натереть на крупной терке. Через 20 минут посыпать лазанью сыром и запекать еще 20-25 минут.
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Источник: Сегодня