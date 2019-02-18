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Как приготовить лазанью с грибами, куриным филе и помидорами

Вкусное и простое в приготовлении блюдо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:01
Лазанья с курицей и грибами Фото: depositphotos.com
Лазанья с курицей и грибами
Фото: depositphotos.com

Лазанья – беспроигрышный вариант для обеда. Предлагаем вам простой рецепт с курицей, томатами, грибами и классическим соусом бешамель

Лазанья с грибами и куриным филе

Ингредиенты:

  • 250 г листов лазаньи
  • 700 г куриного филе
  • 300 г грибов
  • 500 г помидоров
  • 300 г сыра
  • 150 г лука
  • зелень по вкусу
  • растительное масло
  • соль
  • перец

Для соуса:

  • 100 г сливочного масла
  • 5 ст.л. муки
  • 1 литр молока
  • соль
  • перец

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Рецепт приготовления:

  1. Очищенный лук, куриное филе и грибы мелко нарезать.
  2. На растительном масле обжарить лук до мягкости.
  3. Добавить куриное филе, жарить 5 минут. Добавить грибы, посолить, поперчить и готовить еще 15 минут.
  4. Сварить соус бешамель. Сливочное масло растопить, всыпать муку и слегка обжарить. Затем влить молоко, посолить и поперчить. Варить, помешивая, пока соус не загустеет. По консистенции он должен напоминать жидкую сметану.
  5. Помидоры очистить от кожицы, измельчить в блендере или натереть на терке. Зелень мелко порубить, смешать с помидорами.
  6. В форму для запекания выложить в один слой листы лазаньи. Сверху распределить половину грибов и филе.
  7. Выложить половину соуса, накрыть листами лазаньи. Распределить оставшиеся грибы с филе, полить оставшимся соусом. Выложить сверху листы лазаньи и помидоры.
  8. Поставить в духовку и запекать при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
  9. Сыр натереть на крупной терке. Через 20 минут посыпать лазанью сыром и запекать еще 20-25 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептом лазаньи с лососем и шпинатом. Мы также писали, как приготовить лазанью с овощами.

Смотрите видео, как приготовить итальянскую пиццу с морепродуктами:

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Источник: Сегодня
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