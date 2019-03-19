Рецепт дня: лимонно-маковый торт с творожным кремом
Оригинальный рецепт домашней выпечки
Этот лимонно-маковый бисквит с начинкой из творожного крема станет чудесным завершением праздничного обеда. Готовится он довольно просто, но требует времени на пропитку и охлаждение.
Лимонно-маковый торт с творожным кремом
Ингредиенты:
Для бисквита:
- 80 г муки
- 20 г молотого мака
- 3 яйца
- Цедра 1 лимона
- 100 г сахара
- 40 г растопленного сливочного масла
Для крема:
- 150 мл лимонного сока
- 100 г сахара
- 1 яйцо
- 1 1/2 ч. л. крахмала
- 250 г мягкого гладкого творога
Для пропитки:
- Вода
- Сахар
- 2 ст. л. лимонного сока
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Рецепт приготовления:
- Для бисквита яйца взбить с сахаром до пышности, 5-7 минут.
- Муку смешать с цедрой и молотым маком, всыпать в яичную пену, быстро перемешать лопаткой. Добавить сливочное масло, перемешать. Вылить тесто в форму диаметром 22 см, смазанную маслом.
- Выпекать при 190 С около 20 минут. Готовность проверить зубочисткой, остудить.
- Для крема яйцо смешать с сахаром и лимонным соком, дать постоять минут 15-20, изредка перемешивая. Добавить в смесь крахмал, хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Нагреть смесь до кипения и проварить пару минут, чтобы она хорошо загустела. Снять крем с огня, протереть через сито, остудить, накрыть пленкой и убрать в холодильник минимум на несколько часов.
- Творог начать взбивать миксером, постепенно добавляя в него лимонный крем. Хорошо перемешать.
- Бисквит разрезать на два коржа. Из воды, сахара и лимонного сока сварить сироп, слегка остудить. Пропитать коржи.
- Намазать один корж кремом, накрыть вторым коржом и обмазать остатками крема; по желанию посыпать торт маком или украсить зернами граната. Убрать торт в холодильник на несколько часов.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашний торт "Спартак". "Сегодня" также делились рецептом "Наполеона" с заварным кремом.
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Источник: Сегодня