Рецепт дня: лимонно-маковый торт с творожным кремом

Оригинальный рецепт домашней выпечки

Маковый торт Фото: Pixabay

Этот лимонно-маковый бисквит с начинкой из творожного крема станет чудесным завершением праздничного обеда. Готовится он довольно просто, но требует времени на пропитку и охлаждение.

Лимонно-маковый торт с творожным кремом

Ингредиенты:

Для бисквита:

80 г муки

20 г молотого мака

3 яйца

Цедра 1 лимона

100 г сахара

40 г растопленного сливочного масла

Для крема:

150 мл лимонного сока

100 г сахара

1 яйцо

1 1/2 ч. л. крахмала

250 г мягкого гладкого творога

Для пропитки:

Вода

Сахар

2 ст. л. лимонного сока

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Рецепт приготовления:

Для бисквита яйца взбить с сахаром до пышности, 5-7 минут. Муку смешать с цедрой и молотым маком, всыпать в яичную пену, быстро перемешать лопаткой. Добавить сливочное масло, перемешать. Вылить тесто в форму диаметром 22 см, смазанную маслом. Выпекать при 190 С около 20 минут. Готовность проверить зубочисткой, остудить. Для крема яйцо смешать с сахаром и лимонным соком, дать постоять минут 15-20, изредка перемешивая. Добавить в смесь крахмал, хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Нагреть смесь до кипения и проварить пару минут, чтобы она хорошо загустела. Снять крем с огня, протереть через сито, остудить, накрыть пленкой и убрать в холодильник минимум на несколько часов. Творог начать взбивать миксером, постепенно добавляя в него лимонный крем. Хорошо перемешать. Бисквит разрезать на два коржа. Из воды, сахара и лимонного сока сварить сироп, слегка остудить. Пропитать коржи. Намазать один корж кремом, накрыть вторым коржом и обмазать остатками крема; по желанию посыпать торт маком или украсить зернами граната. Убрать торт в холодильник на несколько часов.

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