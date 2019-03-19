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Рецепт дня: лимонно-маковый торт с творожным кремом

Оригинальный рецепт домашней выпечки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:08
Маковый торт
Маковый торт
Фото: Pixabay

Этот лимонно-маковый бисквит с начинкой из творожного крема станет чудесным завершением праздничного обеда. Готовится он довольно просто, но требует времени на пропитку и охлаждение.

Лимонно-маковый торт с творожным кремом

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • 80 г муки
  • 20 г молотого мака
  • 3 яйца 
  • Цедра 1 лимона
  • 100 г сахара
  • 40 г растопленного сливочного масла

Для крема:

  • 150 мл лимонного сока
  • 100 г сахара
  • 1 яйцо
  • 1 1/2 ч. л. крахмала
  • 250 г мягкого гладкого творога

Для пропитки:

  • Вода
  • Сахар
  • 2 ст. л. лимонного сока

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Рецепт приготовления:

  1. Для бисквита яйца взбить с сахаром до пышности, 5-7 минут.
  2. Муку смешать с цедрой и молотым маком, всыпать в яичную пену, быстро перемешать лопаткой. Добавить сливочное масло, перемешать. Вылить тесто в форму диаметром 22 см, смазанную маслом.
  3. Выпекать при 190 С около 20 минут. Готовность проверить зубочисткой, остудить.
  4. Для крема яйцо смешать с сахаром и лимонным соком, дать постоять минут 15-20, изредка перемешивая. Добавить в смесь крахмал, хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Нагреть смесь до кипения и проварить пару минут, чтобы она хорошо загустела. Снять крем с огня, протереть через сито, остудить, накрыть пленкой и убрать в холодильник минимум на несколько часов.
  5. Творог начать взбивать миксером, постепенно добавляя в него лимонный крем. Хорошо перемешать.
  6. Бисквит разрезать на два коржа. Из воды, сахара и лимонного сока сварить сироп, слегка остудить. Пропитать коржи.
  7. Намазать один корж кремом, накрыть вторым коржом и обмазать остатками крема; по желанию посыпать торт маком или украсить зернами граната. Убрать торт в холодильник на несколько часов.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашний торт "Спартак". "Сегодня" также делились рецептом "Наполеона" с заварным кремом.

Смотрите видео, как приготовить вкусный десерт по рецепту Григория Германа:

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Источник: Сегодня
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