Рецепт дня: минестроне с помидорами, шпинатом и пастой

Готовим густой итальянский суп из овощей

Минестроне с фасолью Фото: depositphotos.com

Минестроне – итальянский суп из сезонных местных овощей. Иногда в него добавляют рис или макароны. Набор овощей для минестроне по желанию можно усовершенствовать (например, добавить картофель, цветную капусту или перец).

Минестроне с овощами, фасолью и макаронами

Ингредиенты:

150 г фасоли

1 морковь

2 стебля сельдерея

100-150 г шпината

2 помидора

100 г мелких макаронов

черный молотый перец

соль

мускатный орех

1 л воды или овощного бульона

5 г сахара

3 ст.л. растительного масла

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Рецепт приготовления:

Фасоль отварить до готовности. Морковь и сельдерей нарезать крупными кубиками и обжарить в чугунке или толстостенной кастрюле в разогретом растительном масле 5 минут. В фасоль добавить воду, пассерованные овощи, довести до кипения и варить 10 минут. Приправить специями и сахаром, добавить нарезанный шпинат и помидоры. Затем добавить макароны и варить до готовности 5-7 минут. Подавайте минестроне со свежей чиабаттой. Суп перед подачей можно посыпать тертым сыром.

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