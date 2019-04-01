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Рецепт дня: мясной рулет "Веллингтон-фарш" от Джейми Оливера

Такое блюдо украсит любой праздничный стол

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Рулет из слоеного теста с фаршем
Рулет из слоеного теста с фаршем
Фото: Depositphotos

Говядина "Веллингтон" – это классическое английское блюдо. Оно готовится из вырезки, которую запекают в слоеном тесте вместе с грибами. Знаменитый шеф Джейми Оливер решил переосмыслить классический рецепт: говядину он заменил фаршем, а грибы – овощным ассорти. 

Мясной рулет "Веллингтон-фарш" от Джейми Оливера

Ингредиенты:

  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Стебель сельдерея – 1 шт.
  • Картофель – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Шампиньоны или грибы портобелло – 2 крупных шт.
  • Розмарин свежий – 4 веточки
  • Замороженный горошек – 1 большая горсть
  • Яйцо крупное – 1 шт.
  • Говяжий фарш – 500 г
  • Готовое слоеное тесто – 500 г
  • Оливковое масло
  • Мука для посыпки
  • Соль, свежемолотый перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Слоеное тесто разморозьте. Овощи очистите.
  2. Лук, морковь, сельдерей и картофель нарежьте кубиками размером 1 см.
  3. Измельчите чеснок. У грибов отрежьте кончики ножек, а грибы нарежьте так же, как и овощи.
  4. Налейте в большую сковороду 2 ст. л. оливкового масла, поставьте на средний огонь и всыпьте нарезанные овощи и грибы.
  5. Оборвите листья розмарина, мелко их порубите и добавьте к овощам. Жарьте, помешивая, 8 минут. Всыпьте горошек и готовьте еще 1 минуту.
  6. Переложите овощную смесь в большую миску и дайте ей полностью остыть.
  7. Разбейте яйцо в чашку и взбейте его вилкой.
  8. Выложите в миску с овощами фарш, добавьте половину взбитого яйца, приправьте солью и перцем и тщательно перемешайте.
  9. Стол присыпьте мукой и раскатайте слоеное тесто в прямоугольник размером 45 на 65 см. При необходимости припыливайте тесто мукой, чтобы оно не прилипало к скалке.
  10. Расположите тесто длинной стороной к себе и вдоль этого края выложите начинку, немного отступая от края. Придайте начинке форму длинной ровной колбаски. Смажьте края теста частью оставшегося яйца.
  11. Заверните начинку в тесто так, чтобы она была полностью закрыта, и плотно сожмите края. Посыпьте противень мукой или смажьте маслом и переложите на него рулет. Смажьте рулет сверху и по бокам оставшимся яйцом.
  12. Пеките рулет в течение 1 часа в разогретой до 180 градусов духовке.
  13. Готовый рулет переложите на стол и нарежьте на порции. Подавайте его с овощами, картофельным пюре или свежим салатом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальное тесто для пельменей. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептами пресного и дрожжевого слоеного теста.

Смотрите видео, почему начинка покупных пирожков может быть опасной для здоровья:

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Источник: Сегодня
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