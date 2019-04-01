Рецепт дня: мясной рулет "Веллингтон-фарш" от Джейми Оливера
Такое блюдо украсит любой праздничный стол
Говядина "Веллингтон" – это классическое английское блюдо. Оно готовится из вырезки, которую запекают в слоеном тесте вместе с грибами. Знаменитый шеф Джейми Оливер решил переосмыслить классический рецепт: говядину он заменил фаршем, а грибы – овощным ассорти.
Мясной рулет "Веллингтон-фарш" от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- Репчатый лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Стебель сельдерея – 1 шт.
- Картофель – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Шампиньоны или грибы портобелло – 2 крупных шт.
- Розмарин свежий – 4 веточки
- Замороженный горошек – 1 большая горсть
- Яйцо крупное – 1 шт.
- Говяжий фарш – 500 г
- Готовое слоеное тесто – 500 г
- Оливковое масло
- Мука для посыпки
- Соль, свежемолотый перец – по вкусу
Читайте такжеКак приготовить блины с мясом и зеленью
Рецепт приготовления:
- Слоеное тесто разморозьте. Овощи очистите.
- Лук, морковь, сельдерей и картофель нарежьте кубиками размером 1 см.
- Измельчите чеснок. У грибов отрежьте кончики ножек, а грибы нарежьте так же, как и овощи.
- Налейте в большую сковороду 2 ст. л. оливкового масла, поставьте на средний огонь и всыпьте нарезанные овощи и грибы.
- Оборвите листья розмарина, мелко их порубите и добавьте к овощам. Жарьте, помешивая, 8 минут. Всыпьте горошек и готовьте еще 1 минуту.
- Переложите овощную смесь в большую миску и дайте ей полностью остыть.
- Разбейте яйцо в чашку и взбейте его вилкой.
- Выложите в миску с овощами фарш, добавьте половину взбитого яйца, приправьте солью и перцем и тщательно перемешайте.
- Стол присыпьте мукой и раскатайте слоеное тесто в прямоугольник размером 45 на 65 см. При необходимости припыливайте тесто мукой, чтобы оно не прилипало к скалке.
- Расположите тесто длинной стороной к себе и вдоль этого края выложите начинку, немного отступая от края. Придайте начинке форму длинной ровной колбаски. Смажьте края теста частью оставшегося яйца.
- Заверните начинку в тесто так, чтобы она была полностью закрыта, и плотно сожмите края. Посыпьте противень мукой или смажьте маслом и переложите на него рулет. Смажьте рулет сверху и по бокам оставшимся яйцом.
- Пеките рулет в течение 1 часа в разогретой до 180 градусов духовке.
- Готовый рулет переложите на стол и нарежьте на порции. Подавайте его с овощами, картофельным пюре или свежим салатом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальное тесто для пельменей. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептами пресного и дрожжевого слоеного теста.
Смотрите видео, почему начинка покупных пирожков может быть опасной для здоровья:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Еще несколько материалов по теме:Как вкусно запечь картошку в духовке Как правильно варить бурый рис Рецепт дня: салат из авокадо, хурмы и помидоров черри Простой рецепт лазаньи с курицей из домашнего теста
Источник: Сегодня