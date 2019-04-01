Рецепт дня: мясной рулет "Веллингтон-фарш" от Джейми Оливера

Такое блюдо украсит любой праздничный стол

Рулет из слоеного теста с фаршем Фото: Depositphotos

Говядина "Веллингтон" – это классическое английское блюдо. Оно готовится из вырезки, которую запекают в слоеном тесте вместе с грибами. Знаменитый шеф Джейми Оливер решил переосмыслить классический рецепт: говядину он заменил фаршем, а грибы – овощным ассорти.

Мясной рулет "Веллингтон-фарш" от Джейми Оливера

Ингредиенты:

Репчатый лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Картофель – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Шампиньоны или грибы портобелло – 2 крупных шт.

Розмарин свежий – 4 веточки

Замороженный горошек – 1 большая горсть

Яйцо крупное – 1 шт.

Говяжий фарш – 500 г

Готовое слоеное тесто – 500 г

Оливковое масло

Мука для посыпки

Соль, свежемолотый перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Слоеное тесто разморозьте. Овощи очистите. Лук, морковь, сельдерей и картофель нарежьте кубиками размером 1 см. Измельчите чеснок. У грибов отрежьте кончики ножек, а грибы нарежьте так же, как и овощи. Налейте в большую сковороду 2 ст. л. оливкового масла, поставьте на средний огонь и всыпьте нарезанные овощи и грибы. Оборвите листья розмарина, мелко их порубите и добавьте к овощам. Жарьте, помешивая, 8 минут. Всыпьте горошек и готовьте еще 1 минуту. Переложите овощную смесь в большую миску и дайте ей полностью остыть. Разбейте яйцо в чашку и взбейте его вилкой. Выложите в миску с овощами фарш, добавьте половину взбитого яйца, приправьте солью и перцем и тщательно перемешайте. Стол присыпьте мукой и раскатайте слоеное тесто в прямоугольник размером 45 на 65 см. При необходимости припыливайте тесто мукой, чтобы оно не прилипало к скалке. Расположите тесто длинной стороной к себе и вдоль этого края выложите начинку, немного отступая от края. Придайте начинке форму длинной ровной колбаски. Смажьте края теста частью оставшегося яйца. Заверните начинку в тесто так, чтобы она была полностью закрыта, и плотно сожмите края. Посыпьте противень мукой или смажьте маслом и переложите на него рулет. Смажьте рулет сверху и по бокам оставшимся яйцом. Пеките рулет в течение 1 часа в разогретой до 180 градусов духовке. Готовый рулет переложите на стол и нарежьте на порции. Подавайте его с овощами, картофельным пюре или свежим салатом.

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