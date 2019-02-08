Рецепт дня: острые куриные крылышки в духовке

Готовим поджаристые крылья в остром маринаде

Острые крылья в духовке Фото: freepik.com

Острые куриные крылышки – любимое блюдо голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон. Приготовленные под пряным маринадом, они идеально сочетаются с рассыпчатым отварным рисом.

Острые куриные крылышки с перцем чили

Ингредиенты:

Крылья куриные – 2 кг

Соевый соус – 200 мл

Вустерский соус – 2 ст.л

Устричный соус – 2 ст.л.

Ананасовый или апельсиновый сок – 50 мл

Сок лимона – 2 ст.л.

Растительное масло – 2 ст.л.

Кунжутное масло – 1 ст.л.

Мед жидкий – 3 ст.л.

Имбирь натертый – 2 ст.л.

Чеснок натертый – 5 зубчиков

Кунжут белый – для посыпки крыльев

Кинза свежая и перец чили – для подачи

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Рецепт приготовления:

Куриные крылья промыть, обсушить бумажной салфеткой, разделить на фаланги и срезать крайнюю. В миске смешать все ингредиенты для соуса, залить им крылья, перемешать. Убрать крылья мариноваться в холодильник минимум на 6 часов или на ночь. Крылья вынуть из холодильника за несколько часов до приготовления, чтобы прогрелись до комнатной температуры. Противень для запекания покрыть фольгой. Крылья вынуть из маринада, положить на противень вниз внешней стороной. Запекать в разогретой до 180 С духовке 20 минут. Достать противень, перевернуть крылья, посыпать их кунжутом и запекать еще 15 минут. Подавать сразу же, присыпав свежей кинзой и перцем чили.

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Смотрите видео, как приготовить куриные крылышки барбекю:

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

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