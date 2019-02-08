Рецепт дня: острые куриные крылышки в духовке
Готовим поджаристые крылья в остром маринаде
Острые куриные крылышки – любимое блюдо голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон. Приготовленные под пряным маринадом, они идеально сочетаются с рассыпчатым отварным рисом.
Острые куриные крылышки с перцем чили
Ингредиенты:
- Крылья куриные – 2 кг
- Соевый соус – 200 мл
- Вустерский соус – 2 ст.л
- Устричный соус – 2 ст.л.
- Ананасовый или апельсиновый сок – 50 мл
- Сок лимона – 2 ст.л.
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Кунжутное масло – 1 ст.л.
- Мед жидкий – 3 ст.л.
- Имбирь натертый – 2 ст.л.
- Чеснок натертый – 5 зубчиков
- Кунжут белый – для посыпки крыльев
- Кинза свежая и перец чили – для подачи
Рецепт приготовления:
- Куриные крылья промыть, обсушить бумажной салфеткой, разделить на фаланги и срезать крайнюю.
- В миске смешать все ингредиенты для соуса, залить им крылья, перемешать.
- Убрать крылья мариноваться в холодильник минимум на 6 часов или на ночь.
- Крылья вынуть из холодильника за несколько часов до приготовления, чтобы прогрелись до комнатной температуры.
- Противень для запекания покрыть фольгой.
- Крылья вынуть из маринада, положить на противень вниз внешней стороной.
- Запекать в разогретой до 180 С духовке 20 минут.
- Достать противень, перевернуть крылья, посыпать их кунжутом и запекать еще 15 минут.
- Подавать сразу же, присыпав свежей кинзой и перцем чили.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить свиные ребрышки барбекю в духовке. Мы также рассказывали, как сделать барбекю из кусочков курицы. Кроме этого, мы делились рецептами сербских чевапчичей.
Смотрите видео, как приготовить куриные крылышки барбекю:
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Источник: Сегодня