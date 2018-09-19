Рецепт дня: овощное рагу с индейкой
Это блюдо можно подавать с отварным рисом на гарнир
Ищете рецепт вкусного и полезного обеда? Приготовьте диетическое рагу из индейки и сезонных овощей. Овощи с мясом удобнее всего тушить в глубокой сковороде или сотейнике.
Рагу из индейки и овощей
Ингредиенты:
- 500 г филе индейки
- 1 цуккини или кабачок
- 1 баклажан
- 2 сладких перца разного цвета
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 помидора
- зелень петрушки или базилика
- растительное масло
- 50 мл соевого соуса
- 1/2 ч.л. карри
- 1/2 ч.л. молотой паприки
- соль, молотый перец
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Рецепт приготовления:
- Филе индейки помыть и обсушить. Нарезать кубиками и замариновать в смеси соевого соуса, карри и паприки. Поставить в холодильник на полчаса.
- Очищенный лук, чеснок и зелень мелко порубить.
- Подготовленные овощи (перец, баклажан, цуккини, помидоры) нарезать кубиками.
- Обжарить лук и чеснок до мягкости, добавить филе индейки. Готовить, пока оно не побелеет.
- Добавить овощи и зелень и тушить около 20-30 минут. Баклажаны и кабачки должны легко прокалываться вилкой. Проверить рагу на соль перец. Дать ему настояться в течение 20-30 минут перед подачей.
Совет: не забудьте предварительно посолить и промыть кусочки баклажана и цуккини.
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Источник: "Сегодня"