Рецепт дня: овощное рагу с индейкой

Это блюдо можно подавать с отварным рисом на гарнир

Рагу из индейки и сезонных овощей Фото: depositphotos.com

Ищете рецепт вкусного и полезного обеда? Приготовьте диетическое рагу из индейки и сезонных овощей. Овощи с мясом удобнее всего тушить в глубокой сковороде или сотейнике.

Рагу из индейки и овощей

Ингредиенты:

500 г филе индейки

1 цуккини или кабачок

1 баклажан

2 сладких перца разного цвета

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 помидора

зелень петрушки или базилика

растительное масло

50 мл соевого соуса

1/2 ч.л. карри

1/2 ч.л. молотой паприки

соль, молотый перец

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Рецепт приготовления:

Филе индейки помыть и обсушить. Нарезать кубиками и замариновать в смеси соевого соуса, карри и паприки. Поставить в холодильник на полчаса. Очищенный лук, чеснок и зелень мелко порубить. Подготовленные овощи (перец, баклажан, цуккини, помидоры) нарезать кубиками. Обжарить лук и чеснок до мягкости, добавить филе индейки. Готовить, пока оно не побелеет. Добавить овощи и зелень и тушить около 20-30 минут. Баклажаны и кабачки должны легко прокалываться вилкой. Проверить рагу на соль перец. Дать ему настояться в течение 20-30 минут перед подачей.

Совет: не забудьте предварительно посолить и промыть кусочки баклажана и цуккини.

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