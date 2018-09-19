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Рецепт дня: овощное рагу с индейкой

Это блюдо можно подавать с отварным рисом на гарнир

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:55
Рагу из индейки и сезонных овощей Фото: depositphotos.com
Рагу из индейки и сезонных овощей Фото: depositphotos.com

Ищете рецепт вкусного и полезного обеда? Приготовьте диетическое рагу из индейки и сезонных овощей. Овощи с мясом удобнее всего тушить в глубокой сковороде или сотейнике.

Рагу из индейки и овощей

Ингредиенты:

  • 500 г филе индейки
  • 1 цуккини или кабачок
  • 1 баклажан
  • 2 сладких перца разного цвета
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 помидора
  • зелень петрушки или базилика
  • растительное масло
  • 50 мл соевого соуса
  • 1/2 ч.л. карри
  • 1/2 ч.л. молотой паприки
  • соль, молотый перец
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Рецепт приготовления:

  1. Филе индейки помыть и обсушить. Нарезать кубиками и замариновать в смеси соевого соуса, карри и паприки. Поставить в холодильник на полчаса.
  2. Очищенный лук, чеснок и зелень мелко порубить.
  3. Подготовленные овощи (перец, баклажан, цуккини, помидоры) нарезать кубиками.
  4. Обжарить лук и чеснок до мягкости, добавить филе индейки. Готовить, пока оно не побелеет.
  5. Добавить овощи и зелень и тушить около 20-30 минут. Баклажаны и кабачки должны легко прокалываться вилкой. Проверить рагу на соль перец. Дать ему настояться в течение 20-30 минут перед подачей.

Совет: не забудьте предварительно посолить и промыть кусочки баклажана и цуккини.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить овощную "пасту" с кабачково-мятными шариками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом макарон, которые готовятся в одной посуде с соусом.

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Источник: "Сегодня"
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