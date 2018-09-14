Рецепт дня: паста с острым мясным соусом от Марты Стюарт
Готовим ригатони с пряным соусом из говядины по рецепту американской телеведущей и кулинара
Паста с мясным соусом готовится за считанные минуты. Корица и кайенский перец делают это блюдо пряным и согревающим.
Паста с мясным соусом от Марты Стюарт
Ингредиенты:
- соль, молотый перец
- ригатони или другая средняя паста – 340 г
- фарш из говядины или баранины – 450 г
- мелко нарезанный лук - 1 шт.
- измельченный чеснок – 2 зубчика
- томатная паста – 1/2 стакана
- молотая корица – 1/2 ч.л.
- кайенский перец – 1/8 ч.л.
- красный винный уксус – 1 ст.л.
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Рецепт приготовления:
- В большой кастрюле с кипящей подсоленной водой отварите пасту до состояния аль денте; процедите и верните в кастрюлю.
- Пока варятся макароны, обжарьте фарш в большой сковороде, разбивая комочки лопаткой. Это займет около 5 минут.
- Добавьте лук и чеснок; приправьте солью и перцем. Готовьте, помешивая, около 5 минут, пока лук не станет мягким.
- Добавьте томатную пасту, корицу и кайенский перец, готовьте 2 минуты.
- Добавьте 1 1/2 стакана воды, доведите до кипения и варите, пока смесь не загустеет, около 10 минут.
- Влейте уксус, снова приправьте солью и перцем.
- Добавьте соус в кастрюлю с пастой и перемешайте. Подавайте, по желанию посыпав тертым пармезаном.
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Источник: "Сегодня"