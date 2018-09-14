Рецепт дня: паста с острым мясным соусом от Марты Стюарт

Готовим ригатони с пряным соусом из говядины по рецепту американской телеведущей и кулинара

Паста с мясным соусом Фото: pixabay.com

Паста с мясным соусом готовится за считанные минуты. Корица и кайенский перец делают это блюдо пряным и согревающим.

Паста с мясным соусом от Марты Стюарт

Ингредиенты:

соль, молотый перец

ригатони или другая средняя паста – 340 г

фарш из говядины или баранины – 450 г

мелко нарезанный лук - 1 шт.

измельченный чеснок – 2 зубчика

томатная паста – 1/2 стакана

молотая корица – 1/2 ч.л.

кайенский перец – 1/8 ч.л.

красный винный уксус – 1 ст.л.

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Рецепт приготовления:

В большой кастрюле с кипящей подсоленной водой отварите пасту до состояния аль денте; процедите и верните в кастрюлю. Пока варятся макароны, обжарьте фарш в большой сковороде, разбивая комочки лопаткой. Это займет около 5 минут. Добавьте лук и чеснок; приправьте солью и перцем. Готовьте, помешивая, около 5 минут, пока лук не станет мягким. Добавьте томатную пасту, корицу и кайенский перец, готовьте 2 минуты. Добавьте 1 1/2 стакана воды, доведите до кипения и варите, пока смесь не загустеет, около 10 минут. Влейте уксус, снова приправьте солью и перцем. Добавьте соус в кастрюлю с пастой и перемешайте. Подавайте, по желанию посыпав тертым пармезаном.

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