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Рецепт дня: паста с острым мясным соусом от Марты Стюарт

Готовим ригатони с пряным соусом из говядины по рецепту американской телеведущей и кулинара

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:34
Паста с мясным соусом Фото: pixabay.com
Паста с мясным соусом Фото: pixabay.com

Паста с мясным соусом готовится за считанные минуты. Корица и кайенский перец делают это блюдо пряным и согревающим. 

Паста с мясным соусом от Марты Стюарт

Ингредиенты:

  • соль, молотый перец
  • ригатони или другая средняя паста – 340 г
  • фарш из говядины или баранины – 450 г
  • мелко нарезанный лук - 1 шт.
  • измельченный чеснок – 2 зубчика
  • томатная паста – 1/2 стакана
  • молотая корица – 1/2 ч.л.
  • кайенский перец – 1/8 ч.л.
  • красный винный уксус – 1 ст.л.
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Рецепт приготовления:

  1. В большой кастрюле с кипящей подсоленной водой отварите пасту до состояния аль денте; процедите и верните в кастрюлю.
  2. Пока варятся макароны, обжарьте фарш в большой сковороде, разбивая комочки лопаткой. Это займет около 5 минут.
  3. Добавьте лук и чеснок; приправьте солью и перцем. Готовьте, помешивая, около 5 минут, пока лук не станет мягким.
  4. Добавьте томатную пасту, корицу и кайенский перец, готовьте 2 минуты. 
  5. Добавьте 1 1/2 стакана воды, доведите до кипения и варите, пока смесь не загустеет, около 10 минут.
  6. Влейте уксус, снова приправьте солью и перцем.
  7. Добавьте соус в кастрюлю с пастой и перемешайте. Подавайте, по желанию посыпав тертым пармезаном.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом фаршированного картофеля с беконом. Мы также рассказывали, как приготовить пастуший пирог с мясом и фасолью.

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Источник: "Сегодня"
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