Рецепт дня: печеночный торт с грибами

Сегодня, 13:16

Готовим вкусную и сытную закуску

Печеночный торт Фото: freepik.com
Печеночный торт Фото: freepik.com

Приготовить печеночный торт несложно, и гораздо быстрее, чем сладкую выпечку. Для блюда можно брать свиную, говяжью или куриную печень. Но самый нежный торт получится, если коржи выпекать из куриной печенки. 

Печеночный торт с грибами

Ингредиенты:

  • 600 г печени
  • 4 яйца
  • 500 мл молока
  • 200 г муки
  • 70 г картофельного крахмала
  • соль, молотый перец
  • 4 ст.л. растительного масла
  • 200 мл майонеза или по вкусу
  • 5 шт. лука
  • 4 шт. моркови
  • 300 г шампиньонов
  • зеленый лук

Рецепт приготовления:

1. Промытую печень очистить от пленки и прожилок. Нарезать крупными кусками и один-два раза пропустить через мясорубку. Приправить солью и перцем, влить 1-2 столовые ложки растительного масла.

2. В отдельной миске смешать яйца и молоко, добавить к печени. Всыпать муку и крахмал, размешать. Должно получиться тесто, как на оладьи.

3. Разогреть смазанную маслом блинную сковороду на среднем огне. Наливая тесто половником, пожарить печеночные коржи. Переложить их на тарелку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

4. Лук и морковь почистить и мелко нарезать. Грибы помыть и измельчить. Отдельно обжарить овощи и грибы, приправить солью и перцем.

5. Собрать печеночный торт. Для этого нужно смазать коржи майонезом и поочередно прослоить их луком, морковью и грибами. Бока торта тоже можно смазать майонезом.

6. Поставить торт в холодильник, чтобы он пропитался. Перед подачей украсить зеленым луком.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом куриной печени с луком и яблоками. Мы также рассказывали, как запечь рыбу на ужин.

Смотрите видео, как приготовить вкусный гарнир из гречки:
печень, грибы, торт, рецепт, рецепт дня
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Food

Видеоблог Григория Германа: как приготовить полезный соус для салата

Сегодня, 12:09

Рецепт диетической заправки от известного телеведущего

Food

Лучшие рецепты: фаршированный картофель с беконом и яйцом

Сегодня, 11:12

Рецепт "картофеля с секретом" от ведущей Анны Андриенко
Загрузка...

Food

Круассаны от Юлии Высоцкой Фото: valeria_aksakova / Freepik

Как приготовить круассаны из слоеного теста: рецепт Юлии Высоцкой

Сегодня, 10:53

Известная актриса и кулинар готовит круассаны с конфитюром и шоколадным сыром

Food

Паста со шпинатом Фото: pixabay.com

Как приготовить пасту со шпинатом: рецепт Алексея Суханова

Вчера, 17:25

Известный телеведущий поделился рецептом приготовления популярного блюда
Загрузка...