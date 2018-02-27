Рецепт дня: печеночный торт с грибами
Готовим вкусную и сытную закуску
Приготовить печеночный торт несложно, и гораздо быстрее, чем сладкую выпечку. Для блюда можно брать свиную, говяжью или куриную печень. Но самый нежный торт получится, если коржи выпекать из куриной печенки.
Печеночный торт с грибами
Ингредиенты:
- 600 г печени
- 4 яйца
- 500 мл молока
- 200 г муки
- 70 г картофельного крахмала
- соль, молотый перец
- 4 ст.л. растительного масла
- 200 мл майонеза или по вкусу
- 5 шт. лука
- 4 шт. моркови
- 300 г шампиньонов
- зеленый лук
Рецепт приготовления:
1. Промытую печень очистить от пленки и прожилок. Нарезать крупными кусками и один-два раза пропустить через мясорубку. Приправить солью и перцем, влить 1-2 столовые ложки растительного масла.
2. В отдельной миске смешать яйца и молоко, добавить к печени. Всыпать муку и крахмал, размешать. Должно получиться тесто, как на оладьи.
3. Разогреть смазанную маслом блинную сковороду на среднем огне. Наливая тесто половником, пожарить печеночные коржи. Переложить их на тарелку.
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4. Лук и морковь почистить и мелко нарезать. Грибы помыть и измельчить. Отдельно обжарить овощи и грибы, приправить солью и перцем.
5. Собрать печеночный торт. Для этого нужно смазать коржи майонезом и поочередно прослоить их луком, морковью и грибами. Бока торта тоже можно смазать майонезом.
6. Поставить торт в холодильник, чтобы он пропитался. Перед подачей украсить зеленым луком.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом куриной печени с луком и яблоками. Мы также рассказывали, как запечь рыбу на ужин.
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