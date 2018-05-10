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Рецепт дня: рулет из фарша с зеленым луком и фетой

Легкий весенний рецепт для обеда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:23
Рулет из фарша с фетой и яйцом Фото: depositphotos.com
Рулет из фарша с фетой и яйцом Фото: depositphotos.com

Вы можете взять для приготовления этого блюда говяжий или смешанный фарш. А если хотите сделать рецепт более диетическим, приготовьте фарш из филе курицы или индейки.

Рулет из фарша с начинкой

Ингредиенты:

  • 500 г мясного фарша
  • 1 черствая белая булочка
  • 1 луковица
  • 75 мл молока
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г сливочного масла
  • 100 г феты
  • 3 яйца
  • 1 вареная морковь
  • несколько стеблей зеленого лука
  • 1 ст.л. горчицы
  • соль, перец
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Рецепт приготовления:

  1. Для начинки отварить 2 яйца, остудить, почистить и мелко порубить. Морковь и брынзу нарезать кубиками, зеленый лук измельчить. Перемешать все эти ингредиенты. 
  2. Нарезанную булку замочить в молоке и отжать. Добавить фарш, нарезанные лук и чеснок, сырое яйцо, горчицу, соль и молотый перец.
  3. Выложить мясной фарш на лист фольги или пергаментной бумаги, разровнять. Сверху распределить начинку и свернуть все в рулет.
  4. Выложить в форму, сверху распределить маленькие кусочки сливочного масла.
  5. Запекать в разогретой до 180 С духовке около 45 минут. Перед подачей немного остудить и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сайт "Сегодня" также делился рецептом рулета с болгарским перцем и сыром. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

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Источник: "Сегодня"

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