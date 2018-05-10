Рецепт дня: рулет из фарша с зеленым луком и фетой

Легкий весенний рецепт для обеда

Рулет из фарша с фетой и яйцом Фото: depositphotos.com

Вы можете взять для приготовления этого блюда говяжий или смешанный фарш. А если хотите сделать рецепт более диетическим, приготовьте фарш из филе курицы или индейки.

Рулет из фарша с начинкой

Ингредиенты:

500 г мясного фарша

1 черствая белая булочка

1 луковица

75 мл молока

2 зубчика чеснока

50 г сливочного масла

100 г феты

3 яйца

1 вареная морковь

несколько стеблей зеленого лука

1 ст.л. горчицы

соль, перец

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Рецепт приготовления:

Для начинки отварить 2 яйца, остудить, почистить и мелко порубить. Морковь и брынзу нарезать кубиками, зеленый лук измельчить. Перемешать все эти ингредиенты. Нарезанную булку замочить в молоке и отжать. Добавить фарш, нарезанные лук и чеснок, сырое яйцо, горчицу, соль и молотый перец. Выложить мясной фарш на лист фольги или пергаментной бумаги, разровнять. Сверху распределить начинку и свернуть все в рулет. Выложить в форму, сверху распределить маленькие кусочки сливочного масла. Запекать в разогретой до 180 С духовке около 45 минут. Перед подачей немного остудить и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сайт "Сегодня" также делился рецептом рулета с болгарским перцем и сыром. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.

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