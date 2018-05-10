Рецепт дня: рулет из фарша с зеленым луком и фетой
Легкий весенний рецепт для обеда
Вы можете взять для приготовления этого блюда говяжий или смешанный фарш. А если хотите сделать рецепт более диетическим, приготовьте фарш из филе курицы или индейки.
Рулет из фарша с начинкой
Ингредиенты:
- 500 г мясного фарша
- 1 черствая белая булочка
- 1 луковица
- 75 мл молока
- 2 зубчика чеснока
- 50 г сливочного масла
- 100 г феты
- 3 яйца
- 1 вареная морковь
- несколько стеблей зеленого лука
- 1 ст.л. горчицы
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Для начинки отварить 2 яйца, остудить, почистить и мелко порубить. Морковь и брынзу нарезать кубиками, зеленый лук измельчить. Перемешать все эти ингредиенты.
- Нарезанную булку замочить в молоке и отжать. Добавить фарш, нарезанные лук и чеснок, сырое яйцо, горчицу, соль и молотый перец.
- Выложить мясной фарш на лист фольги или пергаментной бумаги, разровнять. Сверху распределить начинку и свернуть все в рулет.
- Выложить в форму, сверху распределить маленькие кусочки сливочного масла.
- Запекать в разогретой до 180 С духовке около 45 минут. Перед подачей немного остудить и разрезать на порционные куски.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сайт "Сегодня" также делился рецептом рулета с болгарским перцем и сыром. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.
Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:
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Источник: "Сегодня"