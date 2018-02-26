Рецепт дня: салат из курицы, авокадо и апельсинов
Салат можно подавать в лепешках тортилья
Этот праздничный салат обязательно понравится любителям оригинальных гастрономических сочетаний. Мята и апельсины придают ему приятную освежающую нотку.
Салат из курицы и авокадо
Ингредиенты:
Для салата:
- салатные листья – небольшой пучок
- куриная грудка – 250 г
- сладкий перец – 2 шт.
- авокадо – 1 шт.
- апельсин – 1 шт.
- свежая мята – 10 г
Для заправки:
- оливковое масло – 40 мл
- мед – 15 г
- лимонный сок – 20 мл
- горчица – 1 ч.л.
Рецепт приготовления:
1. Вареную или запеченную в специях куриную грудку режем на небольшие кусочки.
2. Сладкий перец моем и нарезаем брусочками, очистив от семян.
3. Авокадо очищаем от кожуры, удаляем косточку и режем мякоть кубиками.
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4. Очищенный апельсин разделяем на дольки и режем кубиками.
5. Для заправки смешиваем мелко нарезанные листики мяты, оливковое масло, сок лимона, горчицу и мед. По вкусу солим и перчим.
6. Промытые салатные листья рвем руками, смешиваем с курицей, перцем, авокадо и апельсинами. Заправляем салат соусом и подаем.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить классический салат "Нисуаз". Мы также делились лучшими рецептами салатов из сельди.
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