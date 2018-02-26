Рецепт дня: салат из курицы, авокадо и апельсинов

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Салат можно подавать в лепешках тортилья

Этот праздничный салат обязательно понравится любителям оригинальных гастрономических сочетаний. Мята и апельсины придают ему приятную освежающую нотку.

Салат из курицы и авокадо

Ингредиенты:

Для салата:

салатные листья – небольшой пучок

куриная грудка – 250 г

сладкий перец – 2 шт.

авокадо – 1 шт.

апельсин – 1 шт.

свежая мята – 10 г

Для заправки:

оливковое масло – 40 мл

мед – 15 г

лимонный сок – 20 мл

горчица – 1 ч.л.

Рецепт приготовления:

1. Вареную или запеченную в специях куриную грудку режем на небольшие кусочки.

2. Сладкий перец моем и нарезаем брусочками, очистив от семян.

3. Авокадо очищаем от кожуры, удаляем косточку и режем мякоть кубиками.

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4. Очищенный апельсин разделяем на дольки и режем кубиками.

5. Для заправки смешиваем мелко нарезанные листики мяты, оливковое масло, сок лимона, горчицу и мед. По вкусу солим и перчим.

6. Промытые салатные листья рвем руками, смешиваем с курицей, перцем, авокадо и апельсинами. Заправляем салат соусом и подаем.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить классический салат "Нисуаз". Мы также делились лучшими рецептами салатов из сельди.

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