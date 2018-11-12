Рецепт дня: салат из лосося, рукколы и помидоров черри

Вкус этого блюда идеально дополняет шпинатная заправка

Салат из красной рыбы и овощей Фото: depositphotos.com

Ищете рецепт простого, но вкусного и оригинального салата? Тогда возьмите на заметку наш вариант – со слабосоленым филе лосося, отварными яйцами, томатами черри и рукколой.

Салат из лосося, яиц, томатов и рукколы

Ингредиенты:

150 г слабосоленого филе лосося

200 г томатов черри

3 яйца

1/4 красной луковицы

горсть рукколы

Для заправки:

30 г тертого твердого сыра

100 мл домашнего майонеза

50 г сметаны

1 ч. л. лимонного сока

20 г шпината

1 зубчик чеснока

соль, черный молотый перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Для соуса сложите все ингредиенты в чашу в блендера и хорошо взбейте до получения однородной массы. Филе лосося нарежьте тонкими пластинками, по желанию сбрызните лимонным соком. Помидоры черри разрежьте пополам, красный лук тонко нарежьте. Яйца отварите, остудите и почистите. Разрежьте пополам. Выложите на тарелку промытую рукколу, кусочки рыбы, кольца лука, половинки яиц и томатов. Полейте салат заправкой и сразу же подавайте.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лазанью со шпинатом и лососем. Сайт "Сегодня" также делился рецептом греческого рыбного супа. Кроме этого, мы рассказывали, как запечь филе лосося в медово-соевом соусе.

Смотрите видео, как приготовить горячую закуску из лосося со шпинатом: