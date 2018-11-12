Рецепт дня: салат из лосося, рукколы и помидоров черри
Вкус этого блюда идеально дополняет шпинатная заправка
Ищете рецепт простого, но вкусного и оригинального салата? Тогда возьмите на заметку наш вариант – со слабосоленым филе лосося, отварными яйцами, томатами черри и рукколой.
Салат из лосося, яиц, томатов и рукколы
Ингредиенты:
- 150 г слабосоленого филе лосося
- 200 г томатов черри
- 3 яйца
- 1/4 красной луковицы
- горсть рукколы
Для заправки:
- 30 г тертого твердого сыра
- 100 мл домашнего майонеза
- 50 г сметаны
- 1 ч. л. лимонного сока
- 20 г шпината
- 1 зубчик чеснока
- соль, черный молотый перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Для соуса сложите все ингредиенты в чашу в блендера и хорошо взбейте до получения однородной массы.
- Филе лосося нарежьте тонкими пластинками, по желанию сбрызните лимонным соком.
- Помидоры черри разрежьте пополам, красный лук тонко нарежьте.
- Яйца отварите, остудите и почистите. Разрежьте пополам.
- Выложите на тарелку промытую рукколу, кусочки рыбы, кольца лука, половинки яиц и томатов.
- Полейте салат заправкой и сразу же подавайте.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить лазанью со шпинатом и лососем. Сайт "Сегодня" также делился рецептом греческого рыбного супа. Кроме этого, мы рассказывали, как запечь филе лосося в медово-соевом соусе.
Смотрите видео, как приготовить горячую закуску из лосося со шпинатом:
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Источник: "Сегодня"