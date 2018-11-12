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Рецепт дня: салат из лосося, рукколы и помидоров черри

Вкус этого блюда идеально дополняет шпинатная заправка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Салат из красной рыбы и овощей Фото: depositphotos.com
Салат из красной рыбы и овощей Фото: depositphotos.com

Ищете рецепт простого, но вкусного и оригинального салата? Тогда возьмите на заметку наш вариант – со слабосоленым филе лосося, отварными яйцами, томатами черри и рукколой.

Салат из лосося, яиц, томатов и рукколы

Ингредиенты:

  • 150 г слабосоленого филе лосося
  • 200 г томатов черри
  • 3 яйца
  • 1/4 красной луковицы
  • горсть рукколы

Для заправки:

  • 30 г тертого твердого сыра
  • 100 мл домашнего майонеза
  • 50 г сметаны
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 20 г шпината
  • 1 зубчик чеснока
  • соль, черный молотый перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Для соуса сложите все ингредиенты в чашу в блендера и хорошо взбейте до получения однородной массы.
  2. Филе лосося нарежьте тонкими пластинками, по желанию сбрызните лимонным соком.
  3. Помидоры черри разрежьте пополам, красный лук тонко нарежьте.
  4. Яйца отварите, остудите и почистите. Разрежьте пополам.
  5. Выложите на тарелку промытую рукколу, кусочки рыбы, кольца лука, половинки яиц и томатов.
  6. Полейте салат заправкой и сразу же подавайте. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лазанью со шпинатом и лососем. Сайт "Сегодня" также делился рецептом греческого рыбного супа. Кроме этого, мы рассказывали, как запечь филе лосося в медово-соевом соусе.

Смотрите видео, как приготовить горячую закуску из лосося со шпинатом:

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Источник: "Сегодня"
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