Рецепт дня: салат из редиса, зелени и сыра
Идеальный салат для весны
Готовим легкий, вкусный и свежий салат из зелени, весенних овощей, орехов и сыра с медово-лимонной заправкой. Если вы соблюдаете Великий пост, замените фету соевым сыром тофу.
Весенний салат из редиса
Ингредиенты:
- Пучок молодого шпината или другой зелени
- 3-5 шт. редиса
- 1 морковь
- 100 г феты или тофу
- Горсть поджаренного миндаля
- Кунжут
- Оливковое масло
- Лимонный сок
- Мед
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Зелень помыть и замочить в холодной воде на полчаса. Обсушить, при необходимости порвать руками и выложить на тарелку.
- Редис помыть и тонко нарезать.
- Морковь почистить и натереть на терке.
- Для заправки смешать 2-3 ст.л. оливкового масла, добавить по чайной ложке меда и горчицы. Посолить и поперчить.
- Выложить на зелень редис, тертую морковь, нарезанный кубиками сыр и миндаль.
- Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом картофельного салата с фетой. Мы также писали, как приготовить гаспачо из свеклы. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить весенние соусы дип к овощам.
Смотрите видео, как приготовить легкую заправку для салата:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Еще несколько материалов по теме:Классика американской кухни: салат "Коул Слоу" Что приготовить из хурмы: рецепт салата с фетой, красным луком и перцем Как приготовить весенний пирог с зеленью и сыром Как приготовить картофель фри в духовке
Источник: Сегодня