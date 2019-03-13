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Рецепт дня: салат из редиса, зелени и сыра

Идеальный салат для весны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Зеленый весенний салат
Зеленый весенний салат
Фото: freepik.com

Готовим легкий, вкусный и свежий салат из зелени, весенних овощей, орехов и сыра с медово-лимонной заправкой. Если вы соблюдаете Великий пост, замените фету соевым сыром тофу.

Весенний салат из редиса

Ингредиенты:

  • Пучок молодого шпината или другой зелени
  • 3-5 шт. редиса
  • 1 морковь
  • 100 г феты или тофу
  • Горсть поджаренного миндаля
  • Кунжут
  • Оливковое масло
  • Лимонный сок
  • Мед
  • Соль, перец
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Рецепт приготовления:

  1. Зелень помыть и замочить в холодной воде на полчаса. Обсушить, при необходимости порвать руками и выложить на тарелку.
  2. Редис помыть и тонко нарезать.
  3. Морковь почистить и натереть на терке.
  4. Для заправки смешать 2-3 ст.л. оливкового масла, добавить по чайной ложке меда и горчицы. Посолить и поперчить. 
  5. Выложить на зелень редис, тертую морковь, нарезанный кубиками сыр и миндаль.
  6. Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом картофельного салата с фетой. Мы также писали, как приготовить гаспачо из свеклы. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить весенние соусы дип к овощам.

Смотрите видео, как приготовить легкую заправку для салата:

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Источник: Сегодня
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