Рецепт дня: салат из редиса, зелени и сыра

Идеальный салат для весны

Зеленый весенний салат Фото: freepik.com

Готовим легкий, вкусный и свежий салат из зелени, весенних овощей, орехов и сыра с медово-лимонной заправкой. Если вы соблюдаете Великий пост, замените фету соевым сыром тофу.

Весенний салат из редиса

Ингредиенты:

Пучок молодого шпината или другой зелени

3-5 шт. редиса

1 морковь

100 г феты или тофу

Горсть поджаренного миндаля

Кунжут

Оливковое масло

Лимонный сок

Мед

Соль, перец

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как приготовить омлет с тунцом и салатом из свежих овощей

Рецепт приготовления:

Зелень помыть и замочить в холодной воде на полчаса. Обсушить, при необходимости порвать руками и выложить на тарелку. Редис помыть и тонко нарезать. Морковь почистить и натереть на терке. Для заправки смешать 2-3 ст.л. оливкового масла, добавить по чайной ложке меда и горчицы. Посолить и поперчить. Выложить на зелень редис, тертую морковь, нарезанный кубиками сыр и миндаль. Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом картофельного салата с фетой. Мы также писали, как приготовить гаспачо из свеклы. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить весенние соусы дип к овощам.

Смотрите видео, как приготовить легкую заправку для салата:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram