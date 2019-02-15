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Рецепт дня: салат с курицей, авокадо, перцем и апельсинами

Красивый и полезный салат с освежающим вкусом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Салат из курицы и авокадо
Салат из курицы и авокадо
Фото: Depositphotos

Если вы любите экспериментировать с сочетаниями продуктов, приготовьте яркий и полезный салат из куриного филе, авокадо, сладкого перца и апельсинов с медово-цитрусовой заправкой. 

Салат из курицы, авокадо и апельсинов

Ингредиенты:

  • 250 г куриной грудки
  • 3 сладких перца
  • 1 авокадо
  • 1 апельсин
  • 10 г свежей мяты
  • 40 мл оливкового масла
  • 15 г меда
  • 20 мл сока лайма
  • 1 ч. л. дижонской горчицы
  • соль, перец

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Рецепт приготовления:

  1. Вареную или запеченную куриную грудку режем на небольшие кусочки.
  2. Разноцветные сладкие перцы нарезаем брусочками, очистив от семян.
  3. Из авокадо удаляем косточку, очищаем от кожуры и нарезаем кубиками.
  4. Очищенный апельсин разделяем на дольки и режем кубиками.
  5. Для приготовления заправки смешиваем мелко нарезанные листочки мяты, оливковое масло, сок лайма, горчицу и мед. По вкусу добавляем соль и черный перец.
  6. Все ингредиенты смешиваем и поливаем заправкой. Даем салату настояться в течение 10-15 минут.

Напомним, ранее в Лондоне представили веганское мороженое в виде авокадо. Мы также писали, как приготовить аппетитный салат из курицы и авокадо с пряной заправкой и чесночными гренками. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить салаты из авокадо с томатами.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: Сегодня
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