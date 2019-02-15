Рецепт дня: салат с курицей, авокадо, перцем и апельсинами
Красивый и полезный салат с освежающим вкусом
Если вы любите экспериментировать с сочетаниями продуктов, приготовьте яркий и полезный салат из куриного филе, авокадо, сладкого перца и апельсинов с медово-цитрусовой заправкой.
Салат из курицы, авокадо и апельсинов
Ингредиенты:
- 250 г куриной грудки
- 3 сладких перца
- 1 авокадо
- 1 апельсин
- 10 г свежей мяты
- 40 мл оливкового масла
- 15 г меда
- 20 мл сока лайма
- 1 ч. л. дижонской горчицы
- соль, перец
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Рецепт приготовления:
- Вареную или запеченную куриную грудку режем на небольшие кусочки.
- Разноцветные сладкие перцы нарезаем брусочками, очистив от семян.
- Из авокадо удаляем косточку, очищаем от кожуры и нарезаем кубиками.
- Очищенный апельсин разделяем на дольки и режем кубиками.
- Для приготовления заправки смешиваем мелко нарезанные листочки мяты, оливковое масло, сок лайма, горчицу и мед. По вкусу добавляем соль и черный перец.
- Все ингредиенты смешиваем и поливаем заправкой. Даем салату настояться в течение 10-15 минут.
Напомним, ранее в Лондоне представили веганское мороженое в виде авокадо. Мы также писали, как приготовить аппетитный салат из курицы и авокадо с пряной заправкой и чесночными гренками. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить салаты из авокадо с томатами.
Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо по рецепту Алексея Суханова:
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Источник: Сегодня