Рецепт дня: салат с курицей, авокадо, перцем и апельсинами

Красивый и полезный салат с освежающим вкусом

Салат из курицы и авокадо Фото: Depositphotos

Если вы любите экспериментировать с сочетаниями продуктов, приготовьте яркий и полезный салат из куриного филе, авокадо, сладкого перца и апельсинов с медово-цитрусовой заправкой.

Салат из курицы, авокадо и апельсинов

Ингредиенты:

250 г куриной грудки

3 сладких перца

1 авокадо

1 апельсин

10 г свежей мяты

40 мл оливкового масла

15 г меда

20 мл сока лайма

1 ч. л. дижонской горчицы

соль, перец

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Рецепт приготовления:

Вареную или запеченную куриную грудку режем на небольшие кусочки. Разноцветные сладкие перцы нарезаем брусочками, очистив от семян. Из авокадо удаляем косточку, очищаем от кожуры и нарезаем кубиками. Очищенный апельсин разделяем на дольки и режем кубиками. Для приготовления заправки смешиваем мелко нарезанные листочки мяты, оливковое масло, сок лайма, горчицу и мед. По вкусу добавляем соль и черный перец. Все ингредиенты смешиваем и поливаем заправкой. Даем салату настояться в течение 10-15 минут.

Напомним, ранее в Лондоне представили веганское мороженое в виде авокадо. Мы также писали, как приготовить аппетитный салат из курицы и авокадо с пряной заправкой и чесночными гренками. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить салаты из авокадо с томатами.

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