Рецепт дня: шашлычки из лосося, креветок и овощей
Готовим аппетитную праздничную закуску
Ищете рецепт оригинальной горячей закуски для праздничного стола? Тогда приготовьте шашлычки из лосося, креветок и овощей. Они маринуются в смеси лимонного сока и оливкового масла. Перед подачей вы сможете сбрызнуть их соевым соусом или бальзамическим уксусом.
Смотрите видео, как приготовить слоеный салат из креветок:
Шашлычки из креветок, лосося и овощей
Ингредиенты на 1 порцию:
- 1 маленькая, сваренная в мундире и очищенная картофелина
- 2-3 см кусочек сырого лосося
- 1 очищенная сырая креветка
- 2-3 см кусочек красного перца
- 1/2 луковицы-шалот, разрезанной пополам
- Соль, перец
- Лимонный сок
- Оливковое масло
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Рецепт приготовления:
- Мелкий картофель отварить, в кожуре, следя за тем, чтобы он не разварился. Остудить и очистить.
- Нарезать кусочками перец, очистить лук-шалот и разрезать пополам.
- Нанизать на шпажку кусочек лосося, креветку, лук-шалот, картофелину и в конце перец. Посолить, поперчить по вкусу. Смешать лимонный сок с оливковым маслом и смазать шашлычки силиконовой кисточкой.
- Разогреть как следует тефлоновую сковороду, обжарить шашлычки до готовности лосося 3-5 минут с обеих сторон, и сразу подавать на стол.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить таджикский плов на костре. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.
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Источник: Сегодня