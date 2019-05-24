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Рецепт дня: шашлычки из лосося, креветок и овощей

Готовим аппетитную праздничную закуску

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:23
Шашлычки из креветок, овощей и лосося
Шашлычки из креветок, овощей и лосося
Фото: Depositphotos

Ищете рецепт оригинальной горячей закуски для праздничного стола? Тогда приготовьте шашлычки из лосося, креветок и овощей. Они маринуются в смеси лимонного сока и оливкового масла. Перед подачей вы сможете сбрызнуть их соевым соусом или бальзамическим уксусом.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат из креветок:

Шашлычки из креветок, лосося и овощей

Ингредиенты на 1 порцию:

  • 1 маленькая, сваренная в мундире и очищенная картофелина
  • 2-3 см кусочек сырого лосося
  • 1 очищенная сырая креветка
  • 2-3 см кусочек красного перца
  • 1/2 луковицы-шалот, разрезанной пополам
  • Соль, перец
  • Лимонный сок
  • Оливковое масло

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Рецепт приготовления:

  1. Мелкий картофель отварить, в кожуре, следя за тем, чтобы он не разварился. Остудить и очистить.
  2. Нарезать кусочками перец, очистить лук-шалот и разрезать пополам.
  3. Нанизать на шпажку кусочек лосося, креветку, лук-шалот, картофелину и в конце перец. Посолить, поперчить по вкусу. Смешать лимонный сок с оливковым маслом и смазать шашлычки силиконовой кисточкой.
  4. Разогреть как следует тефлоновую сковороду, обжарить шашлычки до готовности лосося 3-5 минут с обеих сторон, и сразу подавать на стол.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить таджикский плов на костре. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.

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Источник: Сегодня
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