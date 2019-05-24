Рецепт дня: шашлычки из лосося, креветок и овощей

Готовим аппетитную праздничную закуску

Шашлычки из креветок, овощей и лосося Фото: Depositphotos

Ищете рецепт оригинальной горячей закуски для праздничного стола? Тогда приготовьте шашлычки из лосося, креветок и овощей. Они маринуются в смеси лимонного сока и оливкового масла. Перед подачей вы сможете сбрызнуть их соевым соусом или бальзамическим уксусом.

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Шашлычки из креветок, лосося и овощей

Ингредиенты на 1 порцию:

1 маленькая, сваренная в мундире и очищенная картофелина

2-3 см кусочек сырого лосося

1 очищенная сырая креветка

2-3 см кусочек красного перца

1/2 луковицы-шалот, разрезанной пополам

Соль, перец

Лимонный сок

Оливковое масло

Рецепт приготовления:

Мелкий картофель отварить, в кожуре, следя за тем, чтобы он не разварился. Остудить и очистить. Нарезать кусочками перец, очистить лук-шалот и разрезать пополам. Нанизать на шпажку кусочек лосося, креветку, лук-шалот, картофелину и в конце перец. Посолить, поперчить по вкусу. Смешать лимонный сок с оливковым маслом и смазать шашлычки силиконовой кисточкой. Разогреть как следует тефлоновую сковороду, обжарить шашлычки до готовности лосося 3-5 минут с обеих сторон, и сразу подавать на стол.

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