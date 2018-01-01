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Рецепт дня: шоколадный бисквитный торт с клубникой

Красивый и вкусный летний десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:09
Бисквитный торт с клубникой Фото: pixabay.com
Бисквитный торт с клубникой Фото: pixabay.com

Воздушный шоколадный бисквит, нежный сливочный мусс и клубничное пюре – идеальное летнее сочетание. Вы можете украсить торт шоколадной глазурью, кусочками свежей клубники и листиками мяты или базилика.

Шоколадный бисквит с клубникой

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • 4 яйца
  • 2 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. коричневого сахара
  • 4 ст.л. муки
  • 2 ст.л. какао-порошка

Для начинки:

  • 1 стакан жирных сливок
  • 1,5 стакана клубничного пюре
  • 6 ст.л. сахара
  • 20 г желатина
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Рецепт приготовления:

  1. Приготовить бисквит. Белки взбить до крепких пиков, желтки растереть с сахаром добела. Муку и какао просеять. Желтки перемешать с мукой и какао, добавить треть белков. Осторожно ввести оставшиеся белки, перемешать движениями снизу вверх. Разъемную форму для выпечки смазать маслом, вылить в нее тесто и выпекать около 40 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверить зубочисткой. Остудить бисквит 10 минут в форме, затем переложить на решетку и дать полностью остыть. Подровнять верх ножом.
  2. Для начинки желатин замочить в небольшом количестве холодной воды. Сливки взбить до устойчивой пены с половиной сахара. Клубничное пюре перемешать со второй половиной сахара. Желатин растопить на водяной бане или в микроволновке на небольшой мощности, не доводя до кипения. Разделить смесь пополам, добавить в сливки и клубничное пюре.
  3. Бисквитный корж вернуть в разъемную форму, сверху попеременно выложить ложкой сливки и клубничное пюре. Убрать в холодильник на несколько часов для застывания. Снять форму и украсить торт по вкусу.

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Источник: "Сегодня"
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