Рецепт дня: шоколадный бисквитный торт с клубникой
Красивый и вкусный летний десерт
Воздушный шоколадный бисквит, нежный сливочный мусс и клубничное пюре – идеальное летнее сочетание. Вы можете украсить торт шоколадной глазурью, кусочками свежей клубники и листиками мяты или базилика.
Шоколадный бисквит с клубникой
Ингредиенты:
Для бисквита:
- 4 яйца
- 2 ст.л. сахара
- 2 ст.л. коричневого сахара
- 4 ст.л. муки
- 2 ст.л. какао-порошка
Для начинки:
- 1 стакан жирных сливок
- 1,5 стакана клубничного пюре
- 6 ст.л. сахара
- 20 г желатина
Рецепт приготовления:
- Приготовить бисквит. Белки взбить до крепких пиков, желтки растереть с сахаром добела. Муку и какао просеять. Желтки перемешать с мукой и какао, добавить треть белков. Осторожно ввести оставшиеся белки, перемешать движениями снизу вверх. Разъемную форму для выпечки смазать маслом, вылить в нее тесто и выпекать около 40 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверить зубочисткой. Остудить бисквит 10 минут в форме, затем переложить на решетку и дать полностью остыть. Подровнять верх ножом.
- Для начинки желатин замочить в небольшом количестве холодной воды. Сливки взбить до устойчивой пены с половиной сахара. Клубничное пюре перемешать со второй половиной сахара. Желатин растопить на водяной бане или в микроволновке на небольшой мощности, не доводя до кипения. Разделить смесь пополам, добавить в сливки и клубничное пюре.
- Бисквитный корж вернуть в разъемную форму, сверху попеременно выложить ложкой сливки и клубничное пюре. Убрать в холодильник на несколько часов для застывания. Снять форму и украсить торт по вкусу.
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Источник: "Сегодня"