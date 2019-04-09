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Рецепт дня: шоколадный пирог с творогом и вишней в мультиварке

Такой десерт просто тает во рту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Шоколадный пирог с творогом
Шоколадный пирог с творогом
Фото: Depositphotos

В мультиварке можно не только готовить супы, рагу и каши, но и печь вкусные пироги. Шоколадный торт с творожной начинкой и ягодами – то, что нужно для семейного чаепития. Вы можете украсить готовый десерт свежими или консервированными фруктами, ягодами или полить вишневым вареньем.

Шоколадно-творожный пирог в мультиварке

Ингредиенты:

Для теста: 

  • 150 г черного шоколада
  • 150 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 100 г муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка соли

Для начинки:

  • 400 г домашнего творога
  • 10 г ванильного сахара
  • 100-150 г сахара
  • 2 ст.л. сметаны
  • 1 ст.л. крахмала
  • 1 стакан размороженной или консервированной вишни

Для глазури:

  • 50 мл черного шоколада
  • 50 мл сливок

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Рецепт приготовления:

  1. Для теста растопить нарезанный шоколад и масло в микроволновке. Перемешать, немного остудить.
  2. Добавить яйца и сахар, взбить миксером.
  3. Всыпать муку, разрыхлитель и соль, не переставая мешать.
  4. Взбить все ингредиенты для творожной начинкой блендером. 
  5. Выложить в чашу мультиварки, смазанную маслом, половину теста. Сверху распределить творожную начинку и вишню. Залить оставшимся тестом.
  6. Готовить пирог в режиме "Выпечка" 50 минут. Аккуратно перевернуть на тарелку и дать остыть.
  7. Для глазури растопить шоколад со сливками, полить пирог. Украсить по желанию.

Совет: если у вас нет мультиварки, пеките пирог в разогретой до 180 С духовке.

Напомним, ранее мы делились рецептом вишневого ликера. "Сегодня" также писали, как приготовить вареники с вишней.

Смотрите видео, как легко очистить ягоды от косточек:

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Источник: Сегодня
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