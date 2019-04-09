Рецепт дня: шоколадный пирог с творогом и вишней в мультиварке
Такой десерт просто тает во рту
В мультиварке можно не только готовить супы, рагу и каши, но и печь вкусные пироги. Шоколадный торт с творожной начинкой и ягодами – то, что нужно для семейного чаепития. Вы можете украсить готовый десерт свежими или консервированными фруктами, ягодами или полить вишневым вареньем.
Шоколадно-творожный пирог в мультиварке
Ингредиенты:
Для теста:
- 150 г черного шоколада
- 150 г сливочного масла
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 100 г муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- щепотка соли
Для начинки:
- 400 г домашнего творога
- 10 г ванильного сахара
- 100-150 г сахара
- 2 ст.л. сметаны
- 1 ст.л. крахмала
- 1 стакан размороженной или консервированной вишни
Для глазури:
- 50 мл черного шоколада
- 50 мл сливок
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Рецепт приготовления:
- Для теста растопить нарезанный шоколад и масло в микроволновке. Перемешать, немного остудить.
- Добавить яйца и сахар, взбить миксером.
- Всыпать муку, разрыхлитель и соль, не переставая мешать.
- Взбить все ингредиенты для творожной начинкой блендером.
- Выложить в чашу мультиварки, смазанную маслом, половину теста. Сверху распределить творожную начинку и вишню. Залить оставшимся тестом.
- Готовить пирог в режиме "Выпечка" 50 минут. Аккуратно перевернуть на тарелку и дать остыть.
- Для глазури растопить шоколад со сливками, полить пирог. Украсить по желанию.
Совет: если у вас нет мультиварки, пеките пирог в разогретой до 180 С духовке.
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Источник: Сегодня