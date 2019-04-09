Рецепт дня: шоколадный пирог с творогом и вишней в мультиварке

Такой десерт просто тает во рту

Шоколадный пирог с творогом Фото: Depositphotos

В мультиварке можно не только готовить супы, рагу и каши, но и печь вкусные пироги. Шоколадный торт с творожной начинкой и ягодами – то, что нужно для семейного чаепития. Вы можете украсить готовый десерт свежими или консервированными фруктами, ягодами или полить вишневым вареньем.

Шоколадно-творожный пирог в мультиварке

Ингредиенты:

Для теста:

150 г черного шоколада

150 г сливочного масла

2 яйца

100 г сахара

100 г муки

1/2 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

Для начинки:

400 г домашнего творога

10 г ванильного сахара

100-150 г сахара

2 ст.л. сметаны

1 ст.л. крахмала

1 стакан размороженной или консервированной вишни

Для глазури:

50 мл черного шоколада

50 мл сливок

Рецепт приготовления:

Для теста растопить нарезанный шоколад и масло в микроволновке. Перемешать, немного остудить. Добавить яйца и сахар, взбить миксером. Всыпать муку, разрыхлитель и соль, не переставая мешать. Взбить все ингредиенты для творожной начинкой блендером. Выложить в чашу мультиварки, смазанную маслом, половину теста. Сверху распределить творожную начинку и вишню. Залить оставшимся тестом. Готовить пирог в режиме "Выпечка" 50 минут. Аккуратно перевернуть на тарелку и дать остыть. Для глазури растопить шоколад со сливками, полить пирог. Украсить по желанию.

Совет: если у вас нет мультиварки, пеките пирог в разогретой до 180 С духовке.

Напомним, ранее мы делились рецептом вишневого ликера. "Сегодня" также писали, как приготовить вареники с вишней.

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