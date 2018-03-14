Рецепт дня: сибас по-провански

Сегодня, 16:03

Готовим рыбу во французском стиле

Запеченный сибас в духовке Фото: freepik
Запеченный сибас в духовке Фото: freepik

Сибас – один из основных продуктов средиземноморской диеты. Лучшее дополнение к этой рыбе – лук, чеснок, фенхель, пряные травы, а также цитрусовые и помидоры. На гарнир можно предложить кускус и чечевицу, отварной картофель или зеленый салат.

Сибас по-провански

Ингредиенты на 2 порции:

  • 2 тушки сибаса
  • 1 лимон
  • небольшой пучок свежего розмарина и тимьяна
  • смесь молотых перцев
  • морская соль
  • сушеные прованские травы

Рецепт приготовления:

1. Рыбу выпотрошить и почистить. Разогреть духовку до 200 С. Большую прямоугольную форму или противень выстелить фольгой.

2. Лимон помыть и нарезать кружочками.

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3. Рыбу натереть внутри и снаружи солью, смесью прованских трав и молотым перцем. Внутрь вложить по несколько веточек зелени и долек лимона. Отправить рыбу в форму.

4. Снизить температуру в духовке до 180 С (по возможности, выбрать режим приготовления с грилем). Запекать в течение 30-40 минут. За 15 минут до приготовления сбрызнуть рыбу лимонным соком.

5. Подавать вместе с зеленым салатом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом киша с морепродуктами и зеленым горошком. Мы также рассказывали, как правильно жарить мясо и рыбу.

Смотрите видео, как приготовить мидии с чесноком и сливками:
рыба, травы, салат, рецепт дня
Источник:

"Сегодня"

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