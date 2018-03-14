Рецепт дня: сибас по-провански
Готовим рыбу во французском стиле
Сибас – один из основных продуктов средиземноморской диеты. Лучшее дополнение к этой рыбе – лук, чеснок, фенхель, пряные травы, а также цитрусовые и помидоры. На гарнир можно предложить кускус и чечевицу, отварной картофель или зеленый салат.
Сибас по-провански
Ингредиенты на 2 порции:
- 2 тушки сибаса
- 1 лимон
- небольшой пучок свежего розмарина и тимьяна
- смесь молотых перцев
- морская соль
- сушеные прованские травы
Рецепт приготовления:
1. Рыбу выпотрошить и почистить. Разогреть духовку до 200 С. Большую прямоугольную форму или противень выстелить фольгой.
2. Лимон помыть и нарезать кружочками.
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3. Рыбу натереть внутри и снаружи солью, смесью прованских трав и молотым перцем. Внутрь вложить по несколько веточек зелени и долек лимона. Отправить рыбу в форму.
4. Снизить температуру в духовке до 180 С (по возможности, выбрать режим приготовления с грилем). Запекать в течение 30-40 минут. За 15 минут до приготовления сбрызнуть рыбу лимонным соком.
5. Подавать вместе с зеленым салатом.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом киша с морепродуктами и зеленым горошком. Мы также рассказывали, как правильно жарить мясо и рыбу.
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