Рецепт дня: сибас с овощами и соусом песто
Рыба с овощами и зеленым соусом – прекрасный вариант для ужина
Сибас – один из основных продуктов средиземноморской диеты. Эта белая рыба прекрасно сочетается с овощами и базиликовым соусом песто. На гарнир к ней можно подать кускус и чечевицу, отварной картофель или зеленый салат.
Сибас в духовке с овощами и соусом песто
Ингредиенты:
- Рыба сибас (филе по 400 г) – 2 шт.
- Баклажан – 2 шт.
- Перец болгарский красный – 2 шт.
- Чеснок – 4 зубчика
- Перец чили – 1 шт.
- Помидоры черри – 14 шт.
- Лайм – 1 шт.
- Соус песто из базилика – 100 г
- Масло оливковое – по вкусу
- Соль морская – по вкусу
- Перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. У баклажанов удалите плодоножки, разрежьте вдоль и выложите на противень.
- Перцы разрежьте вдоль, очистите от семян, выложите на противень, смажьте оливковым маслом и посыпьте морской солью. Запекайте овощи в духовке 15-20 минут, затем остудите, очистите от кожицы и нарежьте кубиком.
- Для гарнира помидоры черри разрежьте пополам. Чеснок и небольшой кусочек перца чили нарежьте мелким кубиком. На оливковом масле обжарьте чеснок, затем добавьте перец чили, нарезанные баклажан и болгарский перец. Готовьте 2-3 минуты, в последнюю очередь добавьте помидоры и сок лайма. Посолите и поперчите.
- Филе сибаса разрежьте, чтобы получилось 4 кусочка. Приправьте морской солью и перцем, внутреннюю часть смажьте песто. Выложите филе на пергамент и запекайте 15–20 минут при 180 градусах.
- Выложите на тарелку готовые овощи, на них разместите по два кусочка запеченного филе. Украсьте тарелку капельками соуса песто.
Напомним, ранее мы писали, как запечь сибаса в духовке с апельсинами и белым вином. "Сегодня" также рассказывали, как вкусно приготовить дораду.
Смотрите видео, как правильно хранить овощи, чтобы они дольше оставались свежими:
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Источник: Сегодня