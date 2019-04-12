Рецепт дня: сибас с овощами и соусом песто

Рыба с овощами и зеленым соусом – прекрасный вариант для ужина

Сибас с овощами и соусом Фото: freepik.com

Сибас – один из основных продуктов средиземноморской диеты. Эта белая рыба прекрасно сочетается с овощами и базиликовым соусом песто. На гарнир к ней можно подать кускус и чечевицу, отварной картофель или зеленый салат.

Сибас в духовке с овощами и соусом песто

Ингредиенты:

Рыба сибас (филе по 400 г) – 2 шт.

Баклажан – 2 шт.

Перец болгарский красный – 2 шт.

Чеснок – 4 зубчика

Перец чили – 1 шт.

Помидоры черри – 14 шт.

Лайм – 1 шт.

Соус песто из базилика – 100 г

Масло оливковое – по вкусу

Соль морская – по вкусу

Перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. У баклажанов удалите плодоножки, разрежьте вдоль и выложите на противень. Перцы разрежьте вдоль, очистите от семян, выложите на противень, смажьте оливковым маслом и посыпьте морской солью. Запекайте овощи в духовке 15-20 минут, затем остудите, очистите от кожицы и нарежьте кубиком. Для гарнира помидоры черри разрежьте пополам. Чеснок и небольшой кусочек перца чили нарежьте мелким кубиком. На оливковом масле обжарьте чеснок, затем добавьте перец чили, нарезанные баклажан и болгарский перец. Готовьте 2-3 минуты, в последнюю очередь добавьте помидоры и сок лайма. Посолите и поперчите. Филе сибаса разрежьте, чтобы получилось 4 кусочка. Приправьте морской солью и перцем, внутреннюю часть смажьте песто. Выложите филе на пергамент и запекайте 15–20 минут при 180 градусах. Выложите на тарелку готовые овощи, на них разместите по два кусочка запеченного филе. Украсьте тарелку капельками соуса песто.

Напомним, ранее мы писали, как запечь сибаса в духовке с апельсинами и белым вином. "Сегодня" также рассказывали, как вкусно приготовить дораду.

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