Рецепт дня: тарталетки с лимонным курдом и розмарином

Оригинальный рецепт домашней выпечки

Лимонные тарталетки Фото: Depositphotos

Основа этого десерта – домашний лимонный курд. В рецепте используются 5-сантиметровые формы для тарталеток (вам понадобится 25 штук). Благодаря им получаются изысканные лимонные пирожные на два укуса.

Тарталетки с лимоном и розмарином

Ингредиенты:

Для лимонного курда:

1 стакан сахарного песка

1/2 стакана плюс 2 ст.л. свежевыжатого лимонного сока

2 ст.л. мелко натертой цедры лимона

1 ст. л. очень мелкого нарезанного розмарина

8 больших яичных желтков

1/4 ч. л. соли

115 г холодного сливочного масла, нарезанного

Для песочного теста:

200 г муки

1/2 стакана просеянной сахарной пудры

1/2 стакана кедровых орехов, очень мелко нарезанных

1/2 ч. л. соли

170 г мягкого масла

Для подачи:

2 ч. л. оливкового масла

1/4 стакана кедровых орехов

соль

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Рецепт приготовления:

Соорудите водяную баню. Смешайте в миске сахар, лимонный сок, цедру лимона и розмарин. Поставьте миску на кастрюлю с кипящей водой, вмешайте яичные желтки и продолжайте помешивать до тех пор, пока смесь не загустеет. Выключите огонь, оставив миску над водой. Посолите и добавьте по одному кусочку масла, каждый раз хорошо перемешивая. Процедите курд сквозь металлическое сито, накройте пленкой в контакт и поставьте в холодильник минимум на 3 часа. Для теста смешайте все сухие ингредиенты в кухонном комбайне. Добавьте сливочное масло и продолжайте перемешивать на низкой скорости, пока тесто не станет однородным, около 1 минуты. Разделите тесто на три части, заверните каждый кусок в пластиковую пленку и расплющите их. Поставьте в холодильник на 2 часа или на ночь. Разделите тесто между формочками для выпечки. Обрежьте так, чтобы оно не выступало за края форм. Наколите вилкой, выложите на противень и поставьте в холодильник примерно на 30 минут. Отправьте противень в разогретую до 180 С духовку на 10-15 минут, чтобы корзинки подрумянились. Остудите и достаньте из форм. Наполните тарталетки лимонным кремом. По желанию украсьте их кедровыми орешками, по 3 штучки на порцию. Для этого обжарьте орехи в оливковом масле и посолите.

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