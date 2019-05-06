Рецепт дня: тарталетки с лимонным курдом и розмарином
Оригинальный рецепт домашней выпечки
Основа этого десерта – домашний лимонный курд. В рецепте используются 5-сантиметровые формы для тарталеток (вам понадобится 25 штук). Благодаря им получаются изысканные лимонные пирожные на два укуса.
Тарталетки с лимоном и розмарином
Ингредиенты:
Для лимонного курда:
- 1 стакан сахарного песка
- 1/2 стакана плюс 2 ст.л. свежевыжатого лимонного сока
- 2 ст.л. мелко натертой цедры лимона
- 1 ст. л. очень мелкого нарезанного розмарина
- 8 больших яичных желтков
- 1/4 ч. л. соли
- 115 г холодного сливочного масла, нарезанного
Для песочного теста:
- 200 г муки
- 1/2 стакана просеянной сахарной пудры
- 1/2 стакана кедровых орехов, очень мелко нарезанных
- 1/2 ч. л. соли
- 170 г мягкого масла
Для подачи:
- 2 ч. л. оливкового масла
- 1/4 стакана кедровых орехов
- соль
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Рецепт приготовления:
- Соорудите водяную баню. Смешайте в миске сахар, лимонный сок, цедру лимона и розмарин. Поставьте миску на кастрюлю с кипящей водой, вмешайте яичные желтки и продолжайте помешивать до тех пор, пока смесь не загустеет.
- Выключите огонь, оставив миску над водой. Посолите и добавьте по одному кусочку масла, каждый раз хорошо перемешивая. Процедите курд сквозь металлическое сито, накройте пленкой в контакт и поставьте в холодильник минимум на 3 часа.
- Для теста смешайте все сухие ингредиенты в кухонном комбайне. Добавьте сливочное масло и продолжайте перемешивать на низкой скорости, пока тесто не станет однородным, около 1 минуты. Разделите тесто на три части, заверните каждый кусок в пластиковую пленку и расплющите их. Поставьте в холодильник на 2 часа или на ночь.
- Разделите тесто между формочками для выпечки. Обрежьте так, чтобы оно не выступало за края форм. Наколите вилкой, выложите на противень и поставьте в холодильник примерно на 30 минут.
- Отправьте противень в разогретую до 180 С духовку на 10-15 минут, чтобы корзинки подрумянились. Остудите и достаньте из форм.
- Наполните тарталетки лимонным кремом. По желанию украсьте их кедровыми орешками, по 3 штучки на порцию. Для этого обжарьте орехи в оливковом масле и посолите.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить лимонный торт с маком и творожным кремом. "Сегодня" также делились рецептом лимонного печенья с черникой.
Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимонно-апельсиновой начинкой:
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Источник: Сегодня