Рецепт дня: тертый пирог с вишней

Сегодня, 12:16

Простой вариант выпечки к чаю

Тертый вишневый пирог Фото: valeria_aksakova / Freepik
Тертый вишневый пирог Фото: valeria_aksakova / Freepik

Такой пирог можно готовить не только с ягодами, но и с творогом или вареньем. Не забудьте разморозить вишни, удалить косточки и слить лишний сок.

Тертый вишневый пирог

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 350 г 
  • Размягченное сливочное масло – 120 г 
  • Сахарная пудра – 120 г 
  • Яйцо куриное – 2 шт. 
  • Разрыхлитель теста – 0.5 ч.л. 
  • Соль – 1 щепотка 
  • Ванильная эссенция – по вкусу 
  • Вишня – 400 г
  • Сахарная пудра – 1 ст.л. для вишни + для посыпки
  • Крахмал – 1 ст.л.
  • Корица – 1 ч.л. 

Рецепт приготовления:

1. В миску положить нарезанное масло комнатной температуры, сахарную пудру, несколько капель ванильной эссенции, соль и яйца. Размешать до получения однородной массы.

2. Добавить просеянную муку и разрыхлитель. Перетереть пальцами, чтобы смесь начала напоминать хлебные крошки.

3. Сформировать из теста шар и разделить его две неравные части. Завернуть в пленку и поставить в морозильную камеру на час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

4. Духовку разогреть до 180 С. Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой.

5. Перемешать замороженные ягоды с корицей, сахарной пудрой и крахмалом.

6. Достать большую часть теста и натереть ее на терке в подготовленную форму. Равномерно распределить по всей поверхности. Разложить сверху вишню. Затем достать вторую часть теста и натереть ее на ягоды.

7. Отправить в разогретую духовку на 40 минут, чтобы тесто подрумянилось. Готовый пирог остудить и посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить французский татен с яблоками. Мы также делились рецептом постного тыквенного пирога

Смотрите видео, как приготовить бискотти с орехами и сухофруктами:
ягоды, пирог, вишня, крахмал, рецепт дня
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Food

Постная яблочная шарлотка Фото: valeria_aksakova / Freepik

Рецепт дня: постная шарлотка с яблоками

22 Февраля, 11:33

Пирог готовится без добавления сливочного масла и яиц

Food

Ватрушка с орехами и вишней Фото: Getty

Рецепт дня: королевская ватрушка с творогом, орехами и вишней

21 Февраля, 16:21

Вы можете заменить сушеную вишню изюмом или курагой
Загрузка...

Food

Несладкий пирог с курицей Фото: Getty

Классика французской кухни: киш с курицей и овощами

19 Февраля, 16:24

Такой пирог получается очень сытным и вкусным

Food

Пирог с вишней и шоколадом Фото: freepik.com

Рецепт дня: постный шоколадно-вишневый пирог

19 Февраля, 11:29

Готовим десерт без масла и яиц
Загрузка...