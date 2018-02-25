Рецепт дня: тертый пирог с вишней
Простой вариант выпечки к чаю
Такой пирог можно готовить не только с ягодами, но и с творогом или вареньем. Не забудьте разморозить вишни, удалить косточки и слить лишний сок.
Тертый вишневый пирог
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 350 г
- Размягченное сливочное масло – 120 г
- Сахарная пудра – 120 г
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Разрыхлитель теста – 0.5 ч.л.
- Соль – 1 щепотка
- Ванильная эссенция – по вкусу
- Вишня – 400 г
- Сахарная пудра – 1 ст.л. для вишни + для посыпки
- Крахмал – 1 ст.л.
- Корица – 1 ч.л.
Рецепт приготовления:
1. В миску положить нарезанное масло комнатной температуры, сахарную пудру, несколько капель ванильной эссенции, соль и яйца. Размешать до получения однородной массы.
2. Добавить просеянную муку и разрыхлитель. Перетереть пальцами, чтобы смесь начала напоминать хлебные крошки.
3. Сформировать из теста шар и разделить его две неравные части. Завернуть в пленку и поставить в морозильную камеру на час.
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4. Духовку разогреть до 180 С. Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой.
5. Перемешать замороженные ягоды с корицей, сахарной пудрой и крахмалом.
6. Достать большую часть теста и натереть ее на терке в подготовленную форму. Равномерно распределить по всей поверхности. Разложить сверху вишню. Затем достать вторую часть теста и натереть ее на ягоды.
7. Отправить в разогретую духовку на 40 минут, чтобы тесто подрумянилось. Готовый пирог остудить и посыпать сахарной пудрой.
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